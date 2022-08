การท่องเที่ยวฮ่องกง ดึง 18 ศิลปินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมนำเสนอ ‘ฮ่องกง’ ผ่านงานศิลป์

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ดึงศิลปินหลากหลายสัญชาติกว่า 18 คน ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลัษณ์อันยาวนานของฮ่องกง ใน กิจกรรม “Arts in HK with S.E.A artists” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมภายใต้แคมเปญใหญ่ตลอดปีอย่าง “Arts in Hong Kong” ที่มุ่งนำเสนอฮ่องกงสู่สายตาของผู้ชม มอบประสบกาณ์อันหลากหลายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

แคมเปญ “Arts in HK with S.E.A artists” ได้ร่วมมือกับเหล่าศิลปินมากความสามารถจากประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยคอลเลกชันผลงานศิลปะครั้งนี้ครอบคลุมไปทั่วทุกแขนงงานศิลป์ ตั้งแต่ภาพสีน้ำ ไปจนถึงงานดิจิทัลอาร์ต งานปั้น งานปักผ้า ศิลปะจากทราย และอื่นๆ อีกมากมาย

“ในฐานะศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฮ่องกงมีความตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการฟูมฟักและพัฒนาศิลปินท้องถิ่นรุ่นใหม่ๆ ทั่วภูมิภาคนี้ รวมถึงมอบเวทีในการแสดงความสามารถสู่สายตาชาวโลก เราหวังที่จะปลุกปั้นและสนับสนุนกลุ่มศิลปินท้องถิ่นในภูมิภาคนี้ ด้วยการเป็นกระบอกเสียงให้ความสามารถพวกเขาผ่านแคมเปญนี้” เรย์มอนด์ ชาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวฮ่องกงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ศิลปะสะท้อนร่องรอยแห่งอดีตและปัจจุบัน เมื่อพิจารณาความหมายเชิงสัญลักษณ์ในงานศิลปะ เราสามารถเรียนรู้ ย้อนเวลา และสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างจากช่วงเวลาของเราได้ ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 18 คน ได้สำรวจแง่มุมที่แตกต่างของ ‘ฮ่องกง’ ทั้งเก่าและใหม่ บางคนหยิบยกงานฝีมือแบบดั้งเดิม อย่าง การแกะสลักไพ่นกกระจอก การปักรองเท้า มาแสดงผ่านศิลปะ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองไปถึงอนาคต ผ่านสถานที่อย่าง พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ M+ และเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก

ผลงาน “Emily & Fufuland” ในเกาลูนตะวันตก โดย Painterbell ศิลปินชาวไทย

หนึ่งในศิลปินที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้คือ คุณเบล เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล หรือรู้จักกันดีในชื่อของ “Painterbell” ศิลปินดิจิทัลอาร์ตมากความสามารถจากเมืองไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักดีจากสติกเกอร์ไลน์ “John and Lulu” ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง รวมถึงยังเคยฝากผลงานไว้กับแบรนด์ไทยและเทศหลากหลายแบรนด์อีกด้วย

“คาแรคเตอร์ John Lulu and Friends เป็นตัวแทนของความสุขและความสดใส ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทัวร์เสมือนจริง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกครับ แรงบันดาลใจของผม คือการได้พาพวกเขาไปเที่ยวที่ย่านเกาลูนตะวันตก เพื่อไปลองสัมผัสวัฒนธรรมทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ที่ย่านแห่งนี้ได้มอบให้ผู้ที่มาเยือนครับ” Painterbell กล่าว

ผลงาน “Hong Kong Dreaming” โดย Chong Fei Giap ศิลปินชาวมาเลเซีย

“งานของผมพาผู้คนออกเดินทางไปยังพื้นที่แห่งศิลปะและวัฒนธรรมในเกาลูนตะวันตกที่ซึ่งผลงานศิลปะแขนงเก่าและใหม่ต่างนำเสนอประวัติศาสตร์ศิลป์ของฮ่องกงได้อย่างกลมกลืน อีกหนึ่งแรงบันดาลใจของผมคืออาหารกวางตุ้งแบบดั้งเดิม เทศกาล และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำให้เราค่อยๆ ตกหลุมรักเมืองแห่งนี้” Chong Fei Giap ศิลปินชาวมาเลเซียกล่าว

ผลงาน “Hong Kong Through the Sand of Time” โดย Vina Candrawati ศิลปินชาวอินโดนีเซีย

“แรงบันดาลใจในการวาดรูปของฉันมาจากความทรงจำวัยเด็กเช่น การดูซีรีส์ “Return of the Condor Heroes” ที่แสดงโดย Andy Lau และ Idy Chan ฉันชื่นชอบผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องของ Andy Lau ซึ่งทำให้ฉันได้ซึมซับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอาหารอันโด่งดังของฮ่องกงมาด้วย นอกจากนั้นซีรีส์ของฮ่องกงยังนำเสนอบรรยากาศอันโดดเด่นและเส้นขอบฟ้าของฮ่องกงอีกด้วย จากความทรงจำสมัยเก่าที่คิดถึงนั้น ฉันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของฮ่องกงมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ฉันพร้อมมากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับฮ่องกงค่ะ” Vina Candrawati ศิลปินวาดทรายชาวอินโดนีเซียกล่าว

ผลงานการปักโครเชต์ โดย Mela Gonzales ศิลปินชาวฟิลิปปินส์

Mela Gonzales ศิลปินโครเชต์จากฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเธอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่เช่นนี้ กล่าวว่า “ถือว่าเป็นระยะเวลานานแล้วหลังจากที่ฉันได้ไปฮ่องกงครั้งล่าสุด อดใจรอที่จะไปเที่ยวอีกครั้งไม่ไหวแล้วค่ะ ฉันรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นศิลปินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมตัวกัน เพื่อหยิบยกความสามารถในการนำเสนองานศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ฮ่องกง หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้รวมตัวกันในฮ่องกงเพื่อชมเส้นขอบฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์นี้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ”

สามารถชมผลงานเต็มๆ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฮ่องกงที่ถูกรังสรรค์โดย 18 ศิลปินชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ที่นี่