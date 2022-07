Thailand Coffee Fest 2022 เทศกาลของคนรักกาแฟ 14 – 17 ก.ค. นี้

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมเพื่อคนรักกาแฟสุดยิ่งใหญ่ “Thailand Coffee Fest 2022 : The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย” ครั้งที่ 7

ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 – 7 เมืองทองธานี

งานนี้กิจกรรมอัดแน่นเพื่อคนกาแฟเช่นเดิม เพิ่มเติมด้วยโซนพิเศษที่เตรียมเสิร์ฟองค์ความรู้ของโลกกาแฟ ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงแน่นอน มาร่วมด้วยช่วยกันออกแบบ และสร้างสรรค์อนาคตให้กับวงการกาแฟไทยก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandcoffeefest.org/ Facebook : Thailand Coffee Fest, IG : thailandcoffeefest

สำหรับโซนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน “Thailand Coffee Fest 2022” อาทิ

Coffee Stage เวทีหลักของงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสีสันและความรู้ของวงการกาแฟอย่างการแข่งขันเสวนาและการประกวด

Coffee People by SCATH พื้นที่กิจกรรมของคนกาแฟตัวจริงมีทั้งการแข่งขัน ‘World Esyenn Championship’ หรือลิ้มลองรสชาติของสุดยอดกาแฟไทยทั้ง 30 ชนิด

Coffee House by SC ASSET พื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีก่อน ปีนี้เล่นใหญ่กว่าเดิมพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะให้ทุกๆคนได้มาค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ของคุณกันภายใต้คอนเซ็ปต์ Design Your Own Coffee และพบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมายใน Coffee House ปีนี้

Your Cup of Future by TrueCoffee ชวนลิ้มลองรสชาติกาแฟแห่งอนาคตจาก Robot Barista ที่จะมาดริปให้ชิมกันสดๆ และดื่มด่ำไปกับนิทรรศการ Reforested Coffee ที่สะท้อนแนวคิดการนำกาแฟมาเป็นตัวกลางฟื้นฟูพื้นที่ป่า

Proud of Thai Coffee by นมข้นหวานตรามะลิ ร่วมภาคภูมิใจไปกับการเชิดชูเมนูกาแฟสัญชาติไทยแท้อย่าง‘เอสเย็น’ ที่อยู่เหนือกาลเวลา โดยบาริสต้าแชมป์ World Esyen ปี 2021, 2020 และ2019

Coffee Zero Waste แก่นความคิดเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับวงการกาแฟและ Thailand Coffee Fest เสมอมาครั้งนี้เราชวน Less Plastic, Earthology, The Geen และ CHULA Zero Waste มาร่วมแชร์ไอเดียรักษ์โลกผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ

Coffee or Tree by Little Tree ตลาดต้นไม้แห่งเดียวในงานคัดสรรต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในร้านกาแฟหรือที่อยู่อาศัยของทุกคน

Coffee Around The World by TCEB (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) ในวาระที่ประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับชาวต่างชาติในรอบ 2 ปี ในปีนี้เราเลยชวนคนกาแฟจากหลากหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการชง-ดื่ม-ปลูก-ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวไทยถึงในงานด้วย

และCoffee X NFT Arts ที่จะมีการจัดจำหน่ายงานศิลปะจากศิลปิน 30 ท่าน ที่ตีความประสบการณ์จากการดื่มกาแฟจาก 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทยปีล่าสุดออกมาในรูปแบบศิลปะดิจิตอลในงานนี้ผู้ซื้อจะได้ทั้งงานศิลปะดิจิตอลในรูปแบบNFT, งานศิลปะในรูปแบบผ้าใบ, เสื้อจากกากกาแฟที่พิมพ์ลายศิลปะชิ้นนั้นๆ และเมล็ดกาแฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินวาดภาพนั้นไปด้วย