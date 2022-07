เปิดตัวแรง! ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด ( Money Heist: Korea – Joint Economic Area) ทะยานติด Netflix Top 10 ทั่วโลก

ยึดบัลลังก์อันดับ 1 ในเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และไทย!

ซีรีส์โจรกรรมเรื่องใหม่จากเกาหลีคว้าใจผู้ชมทั่วโลกไปครองได้สำเร็จอีกครั้งหลัง ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) ขึ้นครองอันดับ 1 บน Top 10 หมวดรายการทีวีภาษาต่างประเทศทั่วโลก ของ Netflix ในสัปดาห์นี้

โดยจากรายชื่อซีรีส์-ภาพยนตร์ Top 10 ล่าสุดวันนี้ ซึ่งรายงานอันดับในช่วงวันที่ 20-26 มิถุนายน 2565 ซีรีส์ ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) เปิดตัวแรงขึ้นอันดับที่ 1 ด้วยยอดผู้ชม 33.7 ล้านชั่วโมง

ซีรีส์ ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด (Money Heist: Korea – Joint Economic Area)เป็นซีรีส์รีเมคเวอร์ชันเกาหลีของ ทรชนคนปล้นโลก (Money Heist) ซึ่งพรีเมียร์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา และพุ่งแรงขึ้นติดอันดับทั่วโลกภายในเวลาเพียง 3 วัน โดยติด Top 10 ใน 51 ประเทศ และยังขึ้นแท่นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และไทย

ในเวอร์ชันเกาหลี ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) เล่าถึงแก๊งโจรทั้งแปดที่ก่อการปล้นครั้งใหญ่ ณ โรงกษาปณ์ในเขตเศรษฐกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ด้วยฉากหลังที่มีความสดใหม่นี้เอง ตัวซีรีส์จึงได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆ จำนวนมากด้านการนำเสนอองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ของเกาหลี

เช่น หน้ากากฮาฮเวที่บรรดาแก๊งโจรสวมใส่

รยูยงแจ นักเขียนบทของซีรีส์เรื่องนี้ ระบุว่า “ในฐานะแฟนตัวยงของซีรีส์ต้นฉบับเวอร์ชั่นสเปน ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมนี้ในบริบทของเกาหลีครับ”

นอกจากนี้ Netflix ยังได้ทำงานร่วมกับบรรดาครีเอเตอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานฉบับรีเมคจะให้ความรู้สึกเป็นเกาหลีอย่างแท้จริง และขณะเดียวกันก็จะต้องเพิ่มรายละเอียดของเหล่าตัวละครและบริบททางสังคมที่แตกต่างและสดใหม่เมื่อเทียบกับต้นฉบับ

“องค์ประกอบทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่สองเกาหลีเหนือและใต้กำลังจะรวมชาตินั้นช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับเส้นเรื่องอันเป็นที่รักของต้นฉบับ” Keo Lee ผู้อำนวยการฝ่ายคอนเทนต์เกาหลีประจำ Netflix กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์

“นับเป็นโชคของเราที่ได้รับการนำเสนอโปรเจคนี้จากทีมของนักเขียนรยูและทีมผู้สร้าง ซึ่งผลงานนี้เปรียบเหมือนโครงสร้างที่ถูกต้องสำหรับการรีเมคที่ยังคงมอบความเคารพแก่ซีรีส์ต้นฉบับ และในขณะเดียวกันได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่แฟนๆ ชาวเกาหลี รวมถึงแฟนๆ ทั่วโลกจะชื่นชอบ”

ทรชนคนปล้นโลก: เกาหลีเดือด (Money Heist: Korea – Joint Economic Area) เป็นผลงานชิ้นล่าสุดจากเกาหลีใต้ที่คว้าอันดับ 1 ใน Top 10 ทั่วโลก โดยในครึ่งแรกของปี 2565 ที่ผ่านมานี้ซีรีส์ มัธยมซอมบี้ (All Of Us Are Dead), หญิงเหล็กศาลเยาวชน (Juvenile Justice) และ นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน (Business Proposal) ล้วนได้ครองอันดับที่ 1 จากยอดผู้ชมทั่วโลกเช่นกัน