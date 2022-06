พบ THREE Cleansing Collections กับ 7 ไอเท็มขายดีตลอดกาลของแบรนด์

ยกระดับการดูแลผิวไปอีกขั้น ด้วยการทำความสะอาดพร้อมบำรุงผิวแบบองค์รวม

ตอบโจทย์ทุกสภาพผิว

THREE Cosmetics แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น เชื่อว่าผิวสุขภาพดีเริ่มต้นที่การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก THREE จึงให้ความสำคัญกับคลีนซิ่ง ไอเท็มสำหรับทุกสภาพผิว ด้วยการเฟ้นหาส่วนผสมอันเลอค่าจากธรรมชาติ ผสานเข้ากับนวัตกรรมในแบบฉบับของ THREE ที่เน้นการดูแลความงามแบบองค์รวม (Holistic Care) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน THREE มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวให้เลือกถึง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวที่คุณรัก

1.THREE Balancing Line สำหรับผิวธรรมดา – ผิวผสม

คลีนซิ่งที่ช่วยคืนความสมดุลให้ผิวดูเปล่งปลั่ง สุขภาพดีจากภายใน ที่มีมาให้เลือกถึง 3 แบบตามความชอบ เริ่มที่ THREE Balancing Cleansing Oil R คลีนซิ่งออยล์ในตำนานที่ปรับสูตรใหม่จนมัดใจใครหลายคน เนื้อออยล์เข้มข้นแต่บางเบาสบายผิว ตรงเข้าทำละลายไขมันเลว สิ่งสกปรก และ เครื่องสำอางบนผิวอย่างทรงประสิทธิภาพ พร้อมปลดเปลื้องความเครียดในจิตใจด้วยกลิ่นหอมผ่อนคลายแบบ Citrus Herbal Green เพียงนวดเบาๆ บนหน้าแห้ง และล้างตามด้วยน้ำสะอาด ก็ได้ผิวที่สะอาดหมดจดนุ่มชุ่มชื้น อวบอิ่ม

THREE Balancing Cleansing Oil Gel เจลออยล์เนื้อนุ่มผสมเม็ดสครับจากเปลือกอาร์แกน (Argan) ช่วยทำความสะอาดผิว ขจัดคราบเครื่องสำอาง ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน มาพร้อม White Clay ที่ช่วยดูดซับความมัน และดีท็อกซ์ผิวสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขน สามารถใช้ทำความสะอาดบนหน้าแห้งได้โดยตรง

และอีก 1 คลีนซิ่ง ไอเท็มจาก Balancing Line คือ THREE Balancing Foam R เพลิดเพลินกับการล้างหน้าได้ยิ่งกว่า ด้วยฟองโฟมหนานุ่มช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างในรูขุมขนอย่างหมดจด เผยผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึงหลังล้างหน้า เพื่อให้ผิวพร้อมเปิดรับสารบำรุงได้อย่างเต็มที่ในขั้นตอนถัดไป

และด้วยกลิ่น Citrus Herbal Green ในกลุ่ม Balancing Line ช่วยมอบความสดชื่น ผ่อนคลาย เน้นช่วยปลดเปลื้องความเครียดในจิตใจ และผิวพรรณ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ของการดูแลผิวหน้าให้เหนือชั้นและผ่อนคลายไปอีกขั้น เหมือนได้พาผิวเข้าสปา

2.THREE Aiming Renewal สำหรับลดเรือนริ้วรอย

คลีนซิ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Anti- Aging เหมาะกับช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป ทำความสะอาดหมดจด นุ่มนวล มุ่งเน้นมอบความชุ่มชื้น เพื่อผิวเต่งตึง และคงความเยาว์วัยไว้อย่างธรรมชาติ

THREE Aiming Soft Cleansing Gel R คลีนซิ่งเนื้อเจลโปร่งแสงบางเบา แต่อัดแน่นด้วยสารบำรุง มาพร้อมเม็ดสครับขนาดเล็กที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้หมดจด และผลัดเซลล์ผิวอย่างนุ่มนวล ช่วยลดเรือนริ้วรอยและคืนความกระจ่างใสให้ผิว พร้อมผ่อนคลายด้วยกลิ่น Spicy Refreshing Floral จากดอกกุหลาบดามัสก์ จากเมือง

วากายามะ อันเป็นเอกลักษณะ

THREE Aiming Soap R สบู่เซรั่มออร์แกนิคทำมือ ที่ทำความสะอาดพร้อมฟื้นฟูผิวจากการเปลี่ยนแปลง ด้วยสารบำรุงจาก French Red Clay ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับสารพิษ และลดการระคายเคือง พร้อมเปลี่ยนการอาบน้ำธรรมดาให้กลายเป็นสปาสุดพิเศษ ด้วยกลิ่นหอมของ Spicy Refreshing Floral เช่นเดียวกัน

3.THREE Line สำหรับผิวแพ้ง่าย

คลีนซิ่งในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย เน้นการฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้า ด้วย THREE Cleansing Oil ออยล์

สูตรอ่อนโยน เข้าทำความสะอาดอย่างล้ำลึกโดยไม่ระคายเคือง ทิ้งไว้เพียงผิวโกล์วอย่างสุขภาพดีจากภายใน พร้อมยับยั้งแบคทีเรีย และช่วยกระชับรูขุมขน มอบความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมสะอาด สดชื่น

และ THREE Clearing Foam ทำความสะอาดพร้อมผ่อนคลายผิวด้วยเนื้อโฟมอ่อนโยน ที่อุดมไปด้วยสารบำรุงต่อต้านการอักเสบและลดอาการระคายเคือง เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่าย ผิวแดงจากผื่นคัน หรือเป็นสิวง่าย

สำหรับ THREE Line จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยให้ผ่อนคลายจาก Spicy Refreshing Green Herbal เป็น Essential Oil สกัดจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับผิวแพ้ง่ายแน่นอน