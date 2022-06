ยูนิโคล่เปิดตัว PEACE FOR ALL โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล คอลเลคชันเสื้อยืด UT เพื่อสันติภาพวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก 17 มิ.ย. นี้

ยูนิโคล่เปิดตัว PEACE FOR ALL โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล

คอลเลคชันเสื้อยืด UT เพื่อสันติภาพ วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก 17 มิ . ย . นี้

16 มิถุนายน 2565, กรุงเทพฯ – ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดโปรเจกต์ PEACE FOR ALL ด้วยคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนความสงบสุขและสันติภาพของโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องผ่านเสื้อยืด UT หรือ UNIQLO T-Shirt เปิดโอกาสให้ทุกคนปลดปล่อยความเป็นตัวตนออกมา โปรเจกต์นี้ได้รับความร่วมมือของผู้นำระดับโลกในแวดวงต่างๆ ทั้งแวดวงศิลปะ ดีไซน์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และกีฬา โปรเจกต์ PEACE FOR ALL ตั้งเป้าหมายร่วมระดมทุนผ่านการวางจำหน่ายเสื้อยืด UT โดยบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาครายได้จากการขายในสัดส่วนมากกว่า 20% ของเสื้อแต่ละตัวแก่องค์กรการกุศลระดับนานาชาติ 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), องค์การแพลน อินเตอร์เนชันแนล (Plan International) และองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความยากจน การแบ่งแยก ความรุนแรง ความขัดแย้ง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มร. ยาไน กล่าวว่า “เดือนที่แล้ว UNHCR ประกาศถึงจำนวนผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่สูงขึ้นกว่า 100 ล้านคน เสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัย เช่นเดียวกับ น้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสถานที่พักพิง เสื้อผ้าไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของ ยูนิโคล่เป็นเสื้อผ้าที่สร้างสรรค์มาเพื่อให้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน หลายปีที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมงานกับผู้ริเริ่มด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหลายคน ด้วยแรงสนับสนุนและความร่วมมือของลูกค้า เสื้อยืด UT PEACE FOR ALL เป็นอีกหนึ่งแคมเปญไลฟ์แวร์นำร่อง เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสงคราม และช่วยส่งต่อข้อความแห่งสันติภาพไปทั่วโลก ทั้งนี้ เสื้อยืดยังมีพลังที่สามารถสื่อสารข้อความแห่งสันติภาพได้ แม้ว่าคุณจะรู้สึกถึงความยากลำบากในการสื่อสารสิ่งที่คิดออกมา แต่คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสันติสุขโดยการใส่เสื้อยืด UT คอลเลคชันนี้ ณ ตอนนี้ โลกของเราต้องการสันติภาพมากกว่าสิ่งอื่นใด และผมหวังว่าเสื้อยืด UT PEACE FOR ALL จะช่วยสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงให้ความสันติสุขของโลกดังก้องยิ่งกว่าเดิม”

เสื้อยืดถือเป็นไอเทมสุดพิเศษที่ช่วยปลดปล่อยความคิดของผู้สวมใส่และเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดต่อโลก ยูนิโคล่ยังคงมองหาโอกาสว่าเสื้อยืดเหล่านี้จะสามารถส่งต่ออะไรในอนาคตได้บ้าง ที่จะสามารถทำให้ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัย สร้างความสงบสุข และร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ทางยูนิโคล่เองจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และโปรโมทกิจกรรมเหล่านี้ไปทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนในโปรเจกต์ PEACE FOR ALL จากเหล่าศิลปินชื่อดังจากแขนงต่างๆ ทั้งหมด 5 ท่านที่เคยมีผลงานร่วมกับทางแบรนด์ มาร่วมออกแบบเสื้อยืด สโลแกนและงานดีไซน์ส่วนตัวที่จะสะท้อนความหมายของความสงบสุข โดยกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนนี้ ตลอดระยะเวลาในการทำโปรเจกต์นี้ ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนด้านบวกจากผู้คนมากมาย และจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ต่อไป

เสื้อยืด UT 5 ลายแรกที่พร้อมวางจำหน่าย รวมถึงประวัติของนักสร้างสรรค์ในแต่ละลวดลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando)

“โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย เราต้องเข้าใจกับความจริงว่าเราทุกคนอาศัยร่วมกัน บนดาวดวงเดียวกัน และนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังข้อความนี้

“โลกเป็นหนึ่ง” สำคัญมากที่เราทุกคนคิดว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อสังคมได้อย่างรอบคอบ”

TADAO ANDO นักออกแบบผังเมืองและสถาปนิก

เขาได้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ Tadao Ando Architect & Associates ในปี 2512 ต่อมาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในปี 2540 และได้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในปี 2546 และได้สร้างผลงานมากมาย ได้แก่ งาน Japan Pavilion for

Expo ‘92, โบสถ์แห่งแสง (Church of the Light), พิพิธภัณฑ์จังหวัดโอซาก้า ชิคัตสึ อาสึกะ, อนุสรณ์สถานอาวาจิ ยูเมะบุไต, พิพิธภัณฑ์ศิลปะเฮียวโกะ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฟอร์ตเวิร์ธ, หอศิลป์ปุนตา เดลลา โดกานา (Punta della Dogana) และพิพิธภัณฑ์บูเซอ เดอ กอมเมส (Bourse de Commerce)

INES DE LA FRESSANGE

“ทุกวันนี้ ดีไซเนอร์และแบรนด์แฟชั่นต่างๆ ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และตระหนักถึงโลกและเพื่อนมนุษย์ ฉันเชื่อว่าผู้คนจะสนุกไปกับการได้มีส่วนร่วมกับความตั้งใจต่อสันติภาพที่จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสันติภาพอย่างสันติ ไม่อยากลองสวมเสื้อตัวนี้ดูหน่อยเหรอ”

INES DE LA FRESSANGE นางแบบและดีไซเนอร์

Ines de la Fressange เริ่มต้นการเป็นนางแบบและก้าวสู่การเป็นท็อปโมเดลแห่งวงการแฟชั่นภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน และเดินแบบให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก

มากมายตั้งแต่อายุ 17 ปี เธอเป็นแฟชั่นไอคอนและเป็นมิวส์ที่แบรนด์แฟชั่นชั้นสูงต่างหลงรัก และในปี 2556 เธอได้เปิดตัวแบรนด์ของเธออีกครั้งในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ภายใต้คอนเซ็ปต์ร่วมสมัย “Parisian Chic”

คาชิวะ ซาโตะ (Kashiwa Sato)

“ผมดีไซน์เสื้อยืดของผมเพื่อถ่ายทอดแนวคิดเรื่องสันติภาพที่ตรงไปตรงมาและเรียบง่าย

ตัวหนังสือซ้ำแล้วซ้ำอีก PEACE FOR ALL หรือสันติภาพเพื่อทุกคน แสดงถึงความรู้สึกและเสียงของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก แสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าและตั้งใจจริงเพื่อโลกที่สงบสุขของเรา”

KASHIWA SATOครีเอทีฟไดเร็กเตอร์

ครีเอทีฟไดเรกเตอร์และ CEO ของ SAMURAI INC เขาร่วมมือกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งในโปรเจกต์ต่างๆ ในฐานะ ผู้สร้างสรรค์ภาพรวมกลยุทธ์แบรนด์ ที่มาพร้อมกับมุมมองอันสดใหม่ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวแบรนด์ UT ของยูนิโคล่ในปี 2550

ฮารุกิ มุราคามิ (Haruki Murakami)

“ผมแค่อยากจะสร้างประโยชน์บ้าง (อาจจะไม่มาก แต่ก็ยังได้ทำ..) ผมคิดว่าคงจะดีที่จะสร้างโลกที่ผู้คนและแมวสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้”

HARUKI MURAKAMI นักเขียน

เกิดในปี 2492 ที่จังหวัดเกียวโต เปิดตัวผลงานแรกในปี 2522 กับสดับลมขับขาน (Hear the Wind Sing) ผลงานชิ้นสำคัญๆ ของ Murakami ได้แก่ ด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลาย (Norwegian Wood), คาฟกา วิฬาร์ นาคาตะ (Kafka on the Shore) และ 1Q84 ผลงานของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก และได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล The Franz Kafka Prize อีกทั้ง เขายังได้แปลหนังสือหลายเล่มที่มีอิทธิพลต่อเขามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น รักเธอสุดที่รัก (The Great Gatsby) และ จะเป็นผู้คอยรับไว้ ไม่ให้ใครร่วงหล่น (Catcher in the Rye) เขาชอบดูภาพยนตร์เรื่อง Harper มากกว่าภาพยนตร์เรื่องไหนๆ และชอบนวนิยายที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องนี้

ชินยะ ยามานากะ (Shinya Yamanaka)

“ผมเข้าร่วมโปรเจกต์นี้เพราะอยากที่จะทำประโยชน์ในฐานะคนคนหนึ่ง นอกเหนือจากการส่งเสริมการวิจัยในฐานะแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นได้นั้นล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้มัน และนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสื่อข้อความว่า “มนุษยชาติต้องก้าวหน้า”

SHINYA YAMANAKA แพทย์และนักวิทยาศาสตร์

Dr. Shinya Yamanaka ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี 2555 จากความสำเร็จในการผลิตเซลล์ iPS จากเซลล์ผิวหนัง เขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งการประยุกต์ใช้เซลล์ iPS และการมีส่วนร่วมในการวิจัยพื้นฐาน ปัจจุบัน เขาเป็นศาสตราจารย์ให้สถาบันวิจัยและการประยุกต์ใช้ iPS ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้อำนวยการมูลนิธิ CiRA ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต และนักวิจัยอาวุโสที่สถาบันแกลดสโตนในสหรัฐอเมริกา

นอกจากเสื้อยืด UT PEACE FOR ALL ที่วางจำหน่ายในวันที่ 17 มิถุนายน ทั้ง 5 ลายนี้แล้ว ยังมีนักสร้างสรรค์ลายอีกหลายคนให้ติดตาม ได้แก่ โจนาธาน วิลเลี่ยม แอนเดอร์สัน แห่งแบรนด์ JW Anderson, เรอิ อินาโมโตะ, โคซุเกะ คาวามุระ, ชินโกะ คุนิเอดะ, คริสตอฟ เลอแมร์, เคอิ นิชิโกริ, อดัม สก็อต, และ ฮานะ ทาจิมะ

ทั้งนี้ ยูนิโคล่จะโปรโมทโปรเจกต์ PEACE FOR ALL ผ่านสื่อภายในร้านสาขา ช่องทางโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ยูนิโคล่อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจร่วมสนับสนุนโปรเจกต์นี้ สามารถเข้าติดตามได้ที่เว็บไซต์และในร้านสาขา

ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรเจกต์เสื้อยืด PEACE FOR ALL

วันวางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ขนาดเสื้อ: XS – XXL

สาขาที่วางจำหน่าย: วางจำหน่ายที่ยูนิโคล่ทุกสาขาและออนไลน์สโตร์ UNIQLO.com