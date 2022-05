“คอตโต้” เปิดตัว “QUIL” คอลเลกชันระดับพรีเมียมจากคอตโต้ และเป็นคอลเลกชันแรกในกลุ่ม Premium Collection by COTTO ออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Wholeness of Tranquility” ยกระดับความละเอียดอ่อนในทุกสัมผัสผ่าน 4 องค์ประกอบแห่งสุนทรียะ จัดแสดงภายในโชว์รูมระดับไฮคลาส @SCG Experience ที่จะนำเสนออัตลักษณ์การดีไซน์สินค้าและบริการในระดับพรีเมียม เพื่อมอบประสบการณ์ในพื้นที่ส่วนตัวอันแสนพิเศษ ที่ไม่ใช่แค่ห้องน้ำ แต่เป็นทั้งหมดของพื้นที่ส่วนตัวที่เปรียบเสมือนผลงาน Master Piece สำหรับทุกท่าน

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า “สำหรับ QUIL เป็นคอลเลกชันแรกในกลุ่ม Premium Collection by COTTO เกิดจากความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในการสร้างมุมโปรดที่เป็น Master Piece ในพื้นที่ส่วนตัวอย่าง ‘ห้องน้ำ’ โดยคอลเลกชันบอกเล่าถึงความเป็นที่สุดแห่งความผ่อนคลายและงดงาม ผ่านการออกแบบอย่างประณีตด้วยการดึงเอาความสงบเงียบของธรรมชาติป่าสน ทะเลสาบ มาผสานกับสายน้ำและแสงแดดที่อบอุ่น ออกมาเป็นโทนสี ของรูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ความผ่อนคลายเต็มที่เหมือนได้อยู่กับธรรมชาติรอบด้าน เพื่อมอบพื้นที่ส่วนตัวสำหรับผู้ที่พิถีพิถันในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งคอลเลกชันจะตอบสนองความต้องการทั้งในแง่ของฟังก์ชันการใช้งาน รวมทั้งการตอบสนองทางด้านอารมณ์และความรู้สึก ผ่านความตั้งใจในการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ ทั้งในเรื่อง Trend , Wellness และ Research ซึ่งเราหวังว่า QUIL จะช่วยเติมเต็มพื้นที่ส่วนตัวที่เหนือกว่าของทุกท่านให้เป็นผลงานชิ้นเอกได้อย่างสมบูรณ์”

ในส่วนของ นายอนุวัตร เฉลิมไชย Head of Ceramics Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยถึงรูปแบบการสร้างพื้นที่ส่วนตัวภายในโชว์รูมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “จากคอนเซปต์ The Wholeness of Tranquility การเชื่อมต่อธรรมชาติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความผ่อนคลายและความสงบเย็น เราจึงต้องการมอบประสบการณ์ สุนทรียะแห่งการอยู่อาศัย โดยทุกท่านจะได้พบกับ QUIL คอลเลกชันแรกที่ถ่ายทอดเรื่องราว ผ่าน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ TRANQUIL REFINED PRIDE และ WELLNESS ที่พัฒนามาจากการศึกษาข้อมูลความต้องการภายในของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดทุกรายละเอียดออกมาสู่สินค้าและบริการ โดยเฉพาะ Logo Monogram ส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความพรีเมียม และละเมียดละไม ซึ่งมี

แนวคิดการออกแบบมาจากความเชื่อมโยงของสายน้ำ โดยตัว C มาจาก Shape of Water Drop ซ้อนกันในมุมที่แตกต่างให้ความอิสระที่ลงตัว สำหรับมงกุฎด้านบนที่เรียกว่า Tranquility line มาจากผิวของสายน้ำที่เกิดจากแรงกระเพื่อม เสมือนทิ้งตัวลงบนผิวน้ำจนเกิดเป็นคลื่นเบาๆ หรือแม้แต่ตัวโมโนแกรมบนสินค้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพิ่มความวาไรตี้ให้กับนักออกแบบ เพื่อตอบโจทย์งานดีไซน์ที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Residential, Boutique Resort หรือ Exclusive Project โดยคอลเลกชันที่จัดแสดงอยู่ในไลฟ์สไตล์โชว์รูมแห่งใหม่นี้ จะมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในทุกสัมผัส เพราะอยากให้ลูกค้าได้รับมากกว่าการมาเลือกซื้อเลือกชม แต่เราจะเป็นผู้ช่วยในทุก ๆ ความต้องการที่ลูกค้าจะมาเติมเต็มพื้นที่ส่วนตัวที่นี่ พร้อมด้วย Premium Butler ที่เปรียบเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการซื้อสินค้าให้ทุกขั้นตอน ทำให้การสร้างมุมโปรดในพื้นที่ส่วนตัวเป็นเหมือนผลงานระดับ Master Piece ของตัวเอง”

ทางด้าน นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด เปิดเผยว่า “พรีเมียม คอลเลกชัน ได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมาย ทำให้ทราบว่าห้องน้ำเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่จะทำให้ได้อยู่กับตัวเอง สามารถดึงความสงบในใจของตัวเองออกมา เป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกอันเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน เหมือนเวลาที่ได้เดินทางไปพักผ่อนในโรงแรม หรือในสปา ที่จะได้พบกับประสบการณ์ความผ่อนคลาย และความประณีตในการออกแบบภายในพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งพรีเมียม คอลเลกชัน ได้นำเสนอและถ่ายทอดออกมาผ่านสินค้าที่ยกระดับความละเอียดใส่ใจ ทั้งตัวสินค้าตลอดจนบริการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ โดยสินค้าใน QUIL จะเน้นการดีไซน์รูปลักษณ์ จากการดึงโทนสีที่มีอัตลักษณ์ 3 เฉดสี ประกอบเข้ากับฟังก์ชันที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสายน้ำที่ไหลผ่านฝักบัวจะเป็นสายน้ำแบบกว้าง เวลาอาบน้ำจะเหมือนสายน้ำช่วยโอบอุ้มร่างกาย โดยในอนาคตจะเพิ่มฟังก์ชันอื่น ๆ มา เช่น การปรับสายน้ำให้นวดเฉพาะตัว เป็นการนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องการกดจุด หรือการนวดตัวเข้ามาประยุกต์ผสมผสาน โดยคาดหวังว่า QUIL จะสามารถเข้าสู่ตลาดในกลุ่มพรีเมียม และเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 10% จากกลุ่มสินค้า High & Medium-High Segment รวมทั้งสามารถขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีไลฟ์สไตล์พิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง โดยหลังจากนี้จะมีการร่วมมือกับแบรนด์ที่มีผลงานระดับโกลบอลอย่างต่อเนื่อง”

4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบโทนสี รูปลักษณ์ ที่มีความละมุนละไม และสงบเย็น ประกอบด้วย

TRANQUIL ปลดเปลื้องทุกความเหนื่อยล้า และทุกความวุ่นวาย ที่พบเจอมาตลอดทั้งวัน สู่ช่วงเวลาแห่งความสงบเย็นในพื้นที่ส่วนตัว

สำหรับ QUIL ถูกถ่ายทอดความงดงามสงบเย็นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และฝักบัว ผ่าน 3 คู่สีเฉดใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติและป่าสน ได้แก่ Nimbus Grey และ Estelle Black เฉดสีเทา-ดำ ของความสงบนิ่งแต่มีประกายที่ได้แรงบันดาลใจจากความสงบเย็นร่มรื่นด้วยเงาสูงของภูเขากับแสงสะท้อนของคลื่นผิวน้ำ , Serene White และ Estelle Black จุดบรรจบระหว่างธรรมชาติของท้องฟ้าและเงาเข้มที่สะท้อนบนพื้นน้ำ กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์และคู่สีไฮไลท์ของคอลเลกชัน Twilight Gold และ Timeless Taupe โอบรัดความอบอุ่นเสมือนการทิ้งตัวบนผืนน้ำในช่วงเวลายามบ่ายคล้อย ที่แสงแดดเล่นล้อกับผิวน้ำจนเกิดประกายระยิบระยับ มอบความรู้สึกผ่อนคลายไร้จุดจบ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้า QUIL Premium Collection ภายในโชว์รูม @SCG Experience ชั้น 2 CDC เลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย หรือ นัดหมาย Premium Butler ได้ที่ LINE @PremiumButler