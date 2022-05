ความงดงามของประกายคลื่นบนผืนสมุทรผ่านมุมมองการเดินทางของศิลปิน “อีฟ มาริษา”กับนิทรรศการภาพถ่าย “MARMORIS”

ปัญญ์ปุริ เวลเนส (PAÑPURI WELLNESS) เรียนเชิญทุกคนสัมผัสความงดงาม และลุ่มลึกของท้องทะเลผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ‘MARMORIS’ จากศิลปิน อีฟ มาริษา รุ่งโรจน์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องหอมคอลเลคชั่น ‘Andaman Sails’ ของปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) ภาพถ่ายของผืนน้ำทะเลสีมรกตท่ามกลางแสงอาทิตย์อันเป็นความงดงามของธรรมชาติผ่านความทรงจำแห่งการเดินทาง ภาพจัดแสดงที่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส (PAÑPURI WELLESS) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 15 มิถุนายนนี้

ครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่างปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) และอีฟ มาริษา รุ่งโรจน์ ศิลปินช่างภาพเจ้าของเพจ ABOVE THE MAR และ Co-Founder, Creative Managing Director ที่ Hub Of Photography ผู้เคยจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวที่ The Jam Factory (2018) และมีนิทรรศการกลุ่มร่วมกับ TED x Charoenkrung (2020) ด้วยความสนใจในการถ่ายภาพเชิงบันทึกเรื่องราว อีฟ มาริสา จึงถ่ายทอดมุมมองของเธอผ่านนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้ชื่อว่า ‘MARMORIS’ ความทรงจำบนประกายคลื่นของผืนสมุทร

นิทรรศการภาพถ่าย ‘MARMORIS’ ในครั้งนี้ อีฟ มาริษา นำแรงบันดาลใจจากกลิ่นอายอันสดชื่นของเครื่องหอมของปัญญ์ปุริ (PAÑPURI)ในกลิ่น Andaman Sails ที่ปัญญ์ปุรินำเอาประสบการณ์ความสวยงามของท้องทะเลอันดามันมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรุงกลิ่นนี้ โดยศิลปินนำคอนเซ็ปต์นี้มาตีความเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจว่า “ความงดงามของแสงแดดเมื่อส่องประกายระยิบระยับบนผืนสมุทรสีมรกตของท้องทะเลอันดามัน ท่ามกลางความกว้างใหญ่ของท้องทะเล ยามที่พระอาทิตย์เคลือบแสงสีทองส่องประกายลงมา จนเกิดเป็นความงามตามธรรมชาติที่ใครได้พบเห็นจะเกิดเป็นความทรงจำที่ตราตรึงในความทรงจำ ซึ่งความสวยงามของธรรมชาตินี้ได้ถูกบันทึกเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์แห่งกาลเวลาว่า ความงามนั้นเป็นนามธรรม เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง วูบไหวเพียงชั่วครู่ สัมผัสได้เพียงชั่วคราว แต่จะคงอยู่ในความทรงจำจนกว่าร่างกายของเรานั้นจะสลายไป”

ร่วมสัมผัสนิทรรศการภาพถ่ายความงามจากธรรมชาติ ‘MARMORIS’ ผ่านมุมมองของอีฟ มาริษา รุ่งโรจน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ที่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12 เกษร ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-253-8899