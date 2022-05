บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด โดย หลุยส์ เตชะอุบล พร้อมด้วย Co – Owner อาทิ สมบัษร ถิระสาโรช, อัครรัฐ วรรณรัตน์ ฯลฯ จัดงานเปิดตัวแบรนด์ “มาดามหลุยส์” สบู่สูตรพรีเมียม ตอบโจทย์ความสะอาด ควบคู่สุขภาพผิวดีไปพร้อมๆ กัน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ “ปอย – ตรีชฎา เพชรรัตน์”

คุณหลุยส์ เตชะอุบล ผู้บริหารแบรนด์ “มาดามหลุยส์” กล่าวว่า สบู่มาดามหลุยส์ คือจุดเริ่มต้นจากตนเองที่มีความสนใจในผิวพรรณจึงอยากส่งต่อสุขภาพผิวที่ดีพร้อมความสะอาดให้กับกลุ่มที่มีความสนใจและรักความสวยงาม ซึ่งได้คุยกับทางอาร์แอนด์ดี (R&D) ในการพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างแบรนด์ มาดามหลุยส์ ขึ้นซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่รวบรวมสิ่งที่เราสนใจ ใช้แล้วยืนยันว่าดีมาไว้ด้วยกัน ประกอบกับนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มความงามและการดูแลความสะอาด เป็นสิ่งที่คนโฟกัสในอันดับต้นๆ

นางสาวหลุยส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นท็อป 3 ในตลาดสบู่สูตรพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความงามและความสะอาดไปได้ในคราวเดียวกัน โดยจะมีจำหน่ายในช่องทางที่หลากหลาย ตั้งแต่คอนวีเนียนสโตร์ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ บิวตี้รีเทล อาทิเช่น 7-11, Matsumoto Kiyoshi, Eve and Boy, Boots, Lotus’s, Tops และ Big C ตลอดไปจนถึงช่องทางออนไลน์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศทุกแพลตฟอร์ม เช่น Lazada, Shopee, Line My shop, Would you love it, Konvy, Tmall, Amazon และ Alibaba

ด้าน ปอย – ตรีชฎา เพชรรัตน์ ดาราดังระดับโลก พรีเซ็นเตอร์แบรนด์สบู่มาดามหลุยส์ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่จะได้เห็นคนไทยใช้สินค้าที่ดีและราคาเข้าถึงได้ ปอยเองสนใจและศึกษาเรื่องความสวยงามมาโดยตลอด ก่อนจะมารับพรีเซ็นเตอร์ก็ได้ทดลองใช้ ซึ่งทำให้เรารู้ว่าสินค้าคุณภาพดีและราคาที่คนไทยเข้าถึงได้นั้นอยู่ที่นี่แล้ว และแต่ละสูตรทุกคนก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการทั้งเรื่องของการช่วยย้อนอายุผิว และสรรพคุณอื่นๆ ต้องก้อนนี้เลยค่ะ มาดามหลุยส์”

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากเหล่า Co-Owner อาทิ สมบัษร ถิระสาโรช, อัครรัฐ วรรณรัตน์, ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ และ นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ด้านสุขภาพผิวที่ดีภายในงานอีกด้วย

สบู่มาดามหลุยส์มีจำหน่ายทั้งสิ้น 4 สูตร ได้แก่ 1) สบู่มาดามหลุยส์ ไบร์ทตามิน สูตรสีส้ม อุดมไปด้วยวิตามิน C&E ช่วยลดผิวหมองคล้ำ ผิวที่เป็นสิว และอันตรายจากรังสี UV และสัญญานริ้วรอยที่มองเห็นได้ เช่น จุดด่างดำ ความเสียหายจากแดด รอยแผลเป็น 2) สบู่มาดามหลุยส์ เอ็กตรีมไวท์ สูตรสีชมพู เร่งรัดซ่อมแซมผิวให้แลดูกระจ่างใส อ่อนเยาว์แบบไร้ที่ติและต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคโนโลยีนาโนไวท์ 3) สบู่มาดามหลุยส์ เคลียร์ แอนด์ดีเฟนด์ สูตรสีเขียว ลดแบคทีเรีย ระงับกลิ่นกาย และปกป้องผิวภายใน 6 ชั่วโมง และสูตรพรีเมียม 4) สบู่มาดามหลุยส์ เอจดีไฟ สูตรสีทอง มีส่วนผสมของทองคำแท้ นำผึ้งมานูก้า สารสกัดจากดอกมะลิ ข้าวหอมมะลิ สารสกัดใบแปะก้วย และ Matrixyl 3,000 เปปไทด์จากฝรังเศล ฟื้นฟูผิวอย่างอย่างเข้มข้นและอ่อนโยนต่อผิว มีส่วนช่วยในการชะลอการเสื่อมของผิว ราวกับการย้อนอายุผิว

