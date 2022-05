เซ็นทรัลพัฒนา ชวนช้อปสินค้าคุณภาพในงาน “THE FARM 2022” ของดีจากฟาร์มดังทั่วไทย รวมผลิตภัณฑ์ออแกนิก และวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากสวนไว้ในงานเดียว เริ่ม 28 เม.ย.- 18 ต.ค. 2565 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขา ทั่วประเทศ

· ช้อปฟาร์มสด – ผนึกพันธมิตรชั้นนำ ชวนคนไทยเลือกซื้อสินค้าคุณภาพกว่า 1,000 รายการ สดใหม่ จากฟาร์มชื่อดังทั่วประเทศ ร่วมส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย กระจายรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

· เสิร์ฟฟาร์มอร่อย – กับ 100 เมนูโฮมเมดและเฮ้ลท์ตี้ คัดสรรจากวัตถุดิบท้องถิ่น อาทิ นางั่วโกโก้ ผลิตภัณฑ์จากโกโก้แท้ 100%, ไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวาน และ ไอศกรีมแตงโมปลาแห้งจาก Jinta Icecream และ บันโฮลวีทไส้สับปะรดหอมสุวรรณอบสดใหม่จาก The Oven Farm เป็นต้น

· ปลูกฟาร์มสุข – ครั้งแรก กับ Seed Library จากเจียไต๋โฮมการ์เด้นที่รวมพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ มากกว่า 200 เมล็ดพันธุ์ รวมทั้งชุดปลูก และอุปกรณ์สำหรับโฮมการ์เด้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทเจียไต๋ และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน THE FARM 2022 ส่งตรงจากฟาร์มถึงมือคุณ การกลับมาอีกครั้งของงานฟาร์มที่ดีที่สุด ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้ และเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิต ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยเปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่นของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขาทั่วประเทศให้เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า สะท้อนความเชื่อขององค์กรในเรื่อง Community at heart การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกชุมชน โดยปีนี้ ชวนคนไทยสัมผัสวิถีชีวิตแบบกรีนลิฟวิ่ง ช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกคุณภาพดีจากฟาร์มชื่อดังทั่วไทย พร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่สดใหม่ คัดสรรจากฟาร์ม และชวนปลูกเมล็ดพันธุ์พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับโฮมการ์เด้นมากมาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ (28 เม.ย. – 9 พ.ค. 2565), เซ็นทรัล ระยอง (11 – 17 พ.ค. 2565), เซ็นทรัล ศรีราชา (31 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2565), เซ็นทรัล พระราม3 (15 – 28 มิ.ย. 2565), เซ็นทรัลเวิลด์ (11 – 17 ก.ค. 2565), เซ็นทรัล บางนา (27 ก.ค. – 8 ส.ค. 2565), เซ็นทรัล พระราม 2 (18 – 31 ส.ค. 2565), เซ็นทรัล อยุธยา (1 – 11 ก.ย. 2565), เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (12 – 25 ก.ย. 2565) และ เซ็นทรัล โคราช ( 5 – 18 ต.ค. 2565)

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ‘เซ็นทรัลพัฒนา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำจัดงานดีๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในปีนี้ เราจึงได้ขยายระยะเวลาในการจัดงานจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 65 และเพิ่มสาขาที่จัดเป็น 10 สาขาทั่วประเทศ โดยงาน The Farm เกิดจากความตั้งใจที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ และได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม สด อร่อย ในราคาย่อมเยาส่งตรงจากสวนถึงมือผู้บริโภคแบบไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการกระจายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับท้องถิ่น สะท้อนวิสัยทัศน์องค์กรในการสร้าง Better futures ด้วยกลยุทธ์ Synergy with communities ที่ทุกโครงการของเซ็นทรัลพัฒนามีส่วนสะท้อนอัตลักษณ์ Local Essence และกระจายรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มยกระดับ SMEs ให้ผู้ประกอบการ, เกษตรกร และอาชีพต่างๆ ได้เข้าถึงพื้นที่การขายและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าว

เตรียม พบกับไฮไลท์ ช้อป ฟาร์ม สด / เสิร์ฟ ฟาร์ม อร่อย / ปลูก ฟาร์ม สุข มากมายภายในงาน อาทิ

· ช้อป ฟาร์ม สด : พบกับสินค้าคุณภาพสดใหม่ จากฟาร์มชื่อดังทั่วไทยกว่า 1,000 รายการ อาทิ

– เจียไต๋ฟาร์ม ที่ขนผักผลไม้สดส่งตรงจากฟาร์มที่จ.กาญจนบุรี มาทั้งเมล่อนมรกต, เมล่อนโกลเด้นสวีท, แตงโม Thump up, แตงโมซอนญ่าพลัส, ฟักทองบัทเตอร์นัท, ฟักทองมินิบอล รวมทั้งผักตัดแต่งแบบ ready-to-cook

– Be Indy Country Farm ฟาร์มไข่ไก่ออร์แกนิกปลอดสาร จากแม่ไก่สาวอารมณ์ดีที่เลี้ยงด้วยวิถีธรรมชาติ

– LED Farm พบกับผักเคลสดปลอดสาร ที่เลี้ยงจากฟาร์มระบบปิด สุดยอดคุณประโยชน์ระดับซุปเปอร์ฟู้ด

· เสิร์ฟ ฟาร์ม อร่อย : พบกับ 100 เมนูอร่อยจากวัตถุดิบท้องถิ่น ที่คัดสรรมาอย่างดี ปรุงเป็นเมนูอร่อยคาว-หวาน หลากหลายชนิด อาทิ

– นางั่วโกโก้ ผลิตภัณฑ์จากโกโก้แท้ 100% จากกลุ่มเกษตรชุมชนนางั่ว จ.เพชรบูรณ์ มีให้ลองชิมทั้งเครื่องดื่มโก้โก้เย็นรสชาติเข้มข้น, แบบแท่ง และเมล็ดโก้โก้สดๆ

– Jinta Icecream ไอศกรีมโฮมเมดที่รังสรรค์รสชาติแปลกใหม่จากผลไม้ และเมนูอาหารไทยโบราณ อาทิ ไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวาน, ไอศกรีมแตงโมปลาแห้ง, ไอศกรีมข้าวเหนียวดำ, ไอศกรีมขนมครก เป็นต้น

– The Oven Farm ขนมปังและเบเกอรี่อบสดใหม่สำหรับสายเฮ้ลท์ตี้ เพราะเค้าเลือกใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ธัญพืชหลากหลายชนิด มาทำตัวขนมปังและไส้ต่างๆ เช่น บันโฮลวีทไส้สับปะรดหอมสุวรรณ

· ปลูก ฟาร์ม สุข : ครั้งแรก กับ Seed Library รวมมากกว่า 200 เมล็ดพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ รวมทั้งชุดปลูก และอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้ พร้อมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก เจียไต๋โฮมการ์เด้น

พบกับ งาน “THE FARM 2022” ยกฟาร์มชื่อดังทั่วไทย สู่ใจกลางเมือง ส่งตรงจากสวนถึงมือคุณได้แล้ว เริ่ม 28 เม.ย.- 16 พ.ย. 2565 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขา ทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ ยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกคน