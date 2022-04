จับตาที่สุดบิวตี้ไอเท็มมาแรง EVEANDBOY การันตีความปังมอบรางวัล BEST SELLING AWARD 2021 ขวัญใจนักช้อป จัดอันดับท็อปไอเท็มฮิต ไม่เพียงแต่การดูแลตัวเองให้พ้นจากโรคโควิด -19 ที่ต้องอยู่และสู้มานานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่เรื่องการดูแล บำรุงผิวหน้าและผิวพรรณก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ

เพื่อเป็นการตอกย้ำความนิยมในการเลือกสินค้าคุณภาพสำหรับการดูแลตัวเอง “EVEANDBOY” ผู้นำบิวตี้สโตร์อันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับการยอมรับจากสาวๆ และเหล่าสาวกบิวตี้ทั่วทั้งประเทศ ได้จัดงาน “EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2021” งานประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติที่การันตีความนิยมจากยอดขายจริงทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ของรางวัล EVEANDBOY BEST SELLING AWARD

นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) และนายปริญญา วะนะศุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด พร้อมด้วย คุณสุนิสา เจทท์, คุณณปภา ตันตระกูล, คุณภีรนีย์ คงไทย, และคุณพัชรศรี เบญจมาศ ร่วมแสดงความยินดี ณ EVEANDBOY The Underground Siam Square One

เมื่อเร็วๆนี้

คุณหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด กล่าวว่า “ด้วยเสียงตอบรับ ความนิยมและความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายโดยอีฟแอนด์บอยจากลูกค้าทุกท่านถือเป็นการการันตีว่าอีฟแอนด์บอยมากด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งถูกใจเหล่านักช้อปทั้งหลาย จึงได้มีการมอบรางวัล EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2021 ขึ้น โดยรางวัลนี้นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเนื่องจากมีความแตกต่างและพิเศษไม่เหมือนใคร คือ การตัดสินผลรางวัลจากยอดขายจริงทั่วประเทศกว่า 85 รางวัล แบ่งเป็น 9 หมวด ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ส่งมอบต่อให้แก่คู่ค้าแบรนด์ต่างๆ ที่เป็น “ออฟฟิเชียลพาทเนอร์” (Official Partner) ทั้งแบรนด์จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกา, ยุโรป, เกาหลี และแบรนด์ของคนไทย นอกจากได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้วยังถือเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ต่างๆด้วย อีกทั้งทาง EVEANDBOY จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ จากแบรนด์อยู่เสมอ เพื่อสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและแตกต่างให้แก่ลูกค้า พร้อมยกใจให้ EVEANDBOY เป็น Beauty Destination ที่มีสินค้าครบทุกสิ่งที่ต้องการ”

การประกาศความปังของบิวตี้ไอเท็มยอดฮิตที่โดนใจคนไทยในปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Gala Beauty Destination No.1 โดยรางวัลอันทรงเกียรติ EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2021 เป็นการการันตีความปังให้แก่เจ้าของแบรนด์และผู้บริโภคว่า สินค้าที่ได้รับรางวัลจากอีฟแอนด์บอยนั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าของอีฟแอนด์บอย โดยวัดจากยอดขายสินค้าจริงทั่วประเทศทั้ง 16 สาขา รวมถึง E-Commerce และ Social Commerce เว็บไซต์ www.EVEANDBOY.com ,แอปพลิเคชัน EVEANDBOY และ EVEANDBOY Shopee และ Lazada Official ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลนับเป็นอีกหนึ่งความนิยมในยุคนี้ โดยมีการจัดอันดับใน 9 หมวด ได้แก่ FRAGRANCE, SKINCARE, MAKE UP, BODY CARE, HAIR CARE, NAILS COLOR, PERSONAL CARE, ACCESSORIES และ SUPPLEMENTS ให้ได้ร่วมลุ้นบิวตี้ไอเท็มยอดฮิตจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,000 แบรนด์

โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจและเป็นสินค้าขายดีในอีฟแอนด์บอยในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำหอมแบรนด์ดัง, สินค้ากลุ่ม สกินแคร์, เวชสำอางค์, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแม้จะเป็นยุคของสถานการณ์โควิดก็ตาม

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน ได้มีเหล่าเซเลบริตี้ ชาวบิวตี้ อาทิ ณปภา ตันตระกูล, ภีรนีย์ คงไทย, พัชรศรี เบญจมาศ, ศรุชา เพชรโรจน์, สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง, สุนิสา เจทท์, ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์ รวมถึงนักแสดงจากซีรีย์วายชื่อดัง “นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ” ได้แก่ ซี – พฤกษ์ , นุนิว – ชวรินทร์, แม็ค ศรัณย์ , ณฐ ณฐสิชณ์, ติวเตอร์ กรภัทร์ และ ยิม ปริญญา ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับบิวตี้ไอเท็มที่ได้รับรางวัล

โดยจัดงานภายใต้มาตรการ Covid-Free Setting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยกระดับความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA Plus และในปีนี้ได้ทราบถึงบิวตี้ไอเท็มยอดฮิตติดอันดับความปังไปแล้ว กลับมาลุ้นบิวตี้ไอเท็มยอดฮิตได้ใหม่อีกครั้งใน EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2022