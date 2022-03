ลองจินส์ เผยโฉมเรือนเวลารุ่นใหม่ประจำปี 2022

Longines (ลองจินส์) แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ จัดงาน “Longines Press Meeting Novelties 2022” (ลองจินส์ เพรส มีตติ้ง โนเวลตีส์ 2022) เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางการ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามและน่าหลงใหล รวมทั้งมีกลไกล้ำยุคภายใต้รูปลักษณ์อันสง่างาม ดังสโลแกนที่ว่า “Elegance is an attitude” เพื่อตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของสาวกนาฬิกา อาทิ HydroConquest XXII Commonwealth Games (ไฮโดรคอนเควสต์ XXII คอมมอนเวลธ์ เกมส์), The Longines Legend Diver Watch (เดอะ ลองจินส์ เลเจนด์ ไดเวอร์ วอทช์), Dolce Vita (โดลเชวิต้า), evidenza (อิวิเดนซา), Spirit 37mm (สปิริท 37 มม.), Spirit Zulu Time (สปิริท ซูลู ไทม์), Ultra-Chron (อัลตร้า-ครอน), La Grande Classique de Longines (ลา กรองด์ คลาสสิก เดอ ลองจินส์), Record Heritage (เรคคอร์ด เฮอริเทจ), The Longines Elegant Collection (เดอะ ลองจินส์ เอเลแกนท์ คอลเลกชั่น), The Longines Master Collection (เดอะ ลองจินส์ มาสเตอร์ คอลเลกชั่น) และ The Longines Master Collection 190th Anniversary (เดอะ ลองจินส์ มาสเตอร์ คอลเลกชั่น 190 แอนนิเวอซารี), HydroConquest39mm (ไฮโดรคอนเควสต์ 39 มม.), PrimaLuna (พรีมา ลูน่า) ที่นำมาให้สื่อมวลชนได้สัมผัสครั้งแรกก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการตลอดปีนี้ พร้อมด้วยเฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ของประเทศไทย มาริโอ้ เมาเร่อ และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต มาเป็นตัวแทนความสง่างามของนาฬิกาตามแบบฉบับลองจินส์ ณ ห้องอาหาร Sra Bua by kiin kiin โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

ธภัทร กุลสิรินันท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ลองจินส์ ประเทศไทย เผยว่า “เป็นเวลากว่า 190 ปีแล้ว นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1832 ลองจินส์จึงไม่เพียงเป็นแบรนด์นาฬิกาหรูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน แต่ยังเต็มไปด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดกันมา ความหรูหราสง่างาม คุณภาพ และนวัตกรรมการบอกเวลาที่เที่ยงตรง ส่งผลให้ในวันนี้ลองจินส์ มีหลายคอลเลกชั่นที่ครองใจคนทั่วโลก และถือเป็นธรรมเนียมประจำปี สำหรับการจัดงาน “Longines Press Meeting Novelties 2022” เพื่อให้สื่อมวลชนในประเทศไทยได้สัมผัสนาฬิกาแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมทั้งเผยถึงทิศทางของแบรนด์ในปี 2022 เพื่อให้นาฬิกาลองจินส์เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ เมื่อนึกถึงนาฬิกาสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี”

นอกจากนี้ลองจินส์ยังเชิญเซเลบที่ชื่นชอบนาฬิกามาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นบนข้อมือไปด้วยกัน อาทิ คนแฟชั่นอย่าง ก้อง-กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา กล่าวว่า เนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบแฟชั่น และมองว่านาฬิกาเป็นเครื่องประดับที่เราสามารถมิกซ์แอนด์แมชท์ให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวได้หลากหลาย ซึ่งที่มีอยู่ก็คงไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า สะสม แต่คงเรียกว่า เก็บ มากกว่า คอลเลกชั่นที่มีก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างนาฬิกาที่ถูกใจสมัยก่อนจะชอบแบบสายสตีล แต่พอโตขึ้นมาก็จะมาชอบสีทอง สีโรสโกลด์มากขึ้น แต่พอถึงเวลาจริงๆ ก็หันกลับมาเลือกหยิบใช้พวกสายสตีลเหมือนเดิมมากกว่า เพราะมักจะเข้ากับการแต่งตัวได้ง่ายกว่า อย่างพวกนาฬิกาไซส์เล็ก ขนาด 34 มม. และขนาด 36 มม. ที่เป็นขนาดผู้หญิงก็มี เพราะชอบเอามาเลเยอร์กับพวกกำไล ส่วนนาฬิกาสายสปอร์ตส่วนตัวก็ชอบ มีหยิบมาใส่เรื่อยๆ เลยครับ

และสาวนักกีฬาขี่ม้า สายลับ เลิศรัตนชัย กล่าวว่า ด้วยความที่เป็นนักกีฬา และกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำมักอยู่กลางแจ้งที่ทำให้เหงื่อออกง่าย ดังนั้นจึงเลือกนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นรองรับการออกกำลังกาย คล่องตัว ทนทาน และมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี ส่วนใหญ่สายลับจะชอบนาฬิกาสายหนัง บางทีก็มีใส่สายสตีลบ้าง ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวในแต่ละวัน หรือหากต้องแต่งตัวออกงาน ก็จะเลือกนาฬิกาที่สายและสีดูให้เข้ากับชุดและธีมงาน จึงคิดว่าเรื่องของดีไซน์ก็มีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อนาฬิกา เช่น ถ้าวันนี้แต่งตัวสีดำ นาฬิกาก็ต้องเป็นสายหนังอาจจะเป็นสายหนังจระเข้สีดำหรือสีน้ำตาล ถ้าเป็นสายโลหะหรือสายสตีลอย่าง สีทอง ไวท์โกลด์ โรสโกลด์ ก็จะเลือกให้เหมาะกับการแต่งตัวในวันนั้นค่ะ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก มาริโอ้ เมาเร่อ และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต เฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ประเทศไทย มาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดความสง่างามของนาฬิกาจากลองจินส์ พร้อมทั้งเซเลบริตี้สาวกนาฬิกาอย่าง ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี, เนตรดาว วัฒนะสิมากร, เจนจิรา เกษมศานติ์ และ ดิษยา กรกชมาศ

คุณสามารถเป็นเจ้าของนาฬิกาลองจินส์ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป หรือทางออนไลน์ที่ Longines Official Store @Lazada และ @Shopee สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.longines.co.th, http://www.facebook.com/LonginesTH และ Line official : @Longines_th