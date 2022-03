เซ็นทรัล พิษณุโลก จัดงาน ‘Phitsanulok Mango Fest 2022’ เปิดพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ขนทัพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพส่งออกพร้อมเมนูมะม่วงฟิวชั่นกว่า 100 เมนู ร่วมส่งต่อพลังบวกให้คนไทย ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เริ่ม 16-22 มี.ค.นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก, เกษตรจังหวัดพิษณุโลก, การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก, PHITSANULOK MICE CITY, YOUNG F.T.I, CF MALL, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, YEC หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ONE Phitsanulok , MISS GRAND PHITSANULOK-UTTARADIT, KERRY EXPRESS จัดงาน “PHITSANULOK MANGO FEST 2022” เทศกาลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุดยิ่งใหญ่ในภาคเหนือตอนล่าง ที่บอกเล่าเรื่องราวของมะม่วงของดีประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหลากหลายรูปแบบ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น หลังจากสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ห้ามพลาด! ยกทัพมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพรีเมี่ยมสุดละลานตา กว่า 100 ตัน มาให้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ชูจุดเด่น ‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง’ คุณภาพดีเกรดส่งออกหาทานยาก ด้วยรสชาติที่หวานหอม เมล็ดบาง เนื้อเยอะเหลืองสวย ไม่มีเสี้ยน จนได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตลาดโลก ภายในงาน ร่วมชิมเมนูสุดพิเศษจากเชฟธันวา มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ ,อิ่มอร่อยกับเมนูมะม่วงแบบฟิวส์ชั่นจากร้านค้าและคาเฟ่ชื่อดังกว่า 100 เมนู, ชมการประกวด Mango Young Creative Design, ช้อปปิ้งดี Live นาทีทองมะม่วงกิโลละ 1 บาท และ สนุกกับการถ่ายรูป เช็คอิน แลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปต้นมะม่วงและสวนมะม่วงสุดเก๋ใจกลางศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ เดินหน้าส่งต่อพลังบวกและอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการด้วยการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ช่วยสร้างและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all

ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมอุดหนุนผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย และสนุกไปกับกิจกรรมพิเศษมากมายในบรรยากาศสวนมะม่วงที่งาน ‘Phitsanulok Mango Fest 2022’ ภายใต้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของทุกคนตลอดงาน ระหว่างวันที่ 16-22 มี.ค. 65 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก