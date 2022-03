วันนี้ ช้อปปี้ จึงขอชวน ‘ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่’ แชร์เคล็ด (ไม่) ลับ การดูแลตัวเองให้ดูดีทั้งภายในและภายนอกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ เพื่อบอกต่อให้เหล่าแฟนคลับนักช้อปทุกคนได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและปฏิบัติตามกัน งานนี้บอกเลยว่าทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดและอุปกรณ์ทุกอย่างยังหาซื้อได้ง่ายๆ ในราคาดี๊ดีสบายกระเป๋าบนแอปพลิเคชันช้อปปี้ในมหกรรม ‘Shopee 3.15 Consumer Day’ คืนกำไรให้นักช้อป ที่มีแต่คำว่าคุ้มกับคุ้ม เพราะมาพร้อมกับโค้ดส่วนลดและโปรโมชันพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2565

เปิดใจเคล็ด (ไม่) ลับสวยเป๊ะปังฉบับ ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่

เอวเอสในฝัน ต้องหมั่นออกกำลังกายฟิตหุ่นเป็นประจำ

เคล็ดลับข้อนี้อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการออกลังกายจะช่วยลดน้ำหนักและมีหุ่นที่เฟิร์มขึ้นได้ แต่สำหรับสาวใหม่ การออกกำลังกายให้คุณค่ากับตัวเราได้มากกว่านั้น เพราะตั้งแต่เริ่มออกกำลังกายเป็นประจำ สุขภาพร่างกายและระบบภายในโดยรวมก็ดีขึ้น จิตใจผ่องใส สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วและกระปรี้กระเปร่า ซึ่งเธอเชื่อว่าการออกลังกายให้มีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องฝืนออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อลดน้ำหนักแบบหักดิบ เพราะเราจะทำได้แค่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ควรทำให้การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ ‘สม่ำเสมอ’ อย่างใหม่เลือกที่จะเดินเร็วบนลู่วิ่งแค่วันละ 2 กิโลเมตรขึ้นไป ขยับตัวเยอะๆ และเล่นฮูลาฮูปง่ายๆ อยู่ที่บ้าน ซึ่งใหม่แนะนำว่าการเลือกซื้อไอเทมออกกำลังกายคุณภาพดี ดีไซน์สวยถูกใจก็จะช่วยกระตุ้นให้อยากลุกไปออกกำลังกายได้เหมือนกัน ทุกคนจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายของใหม่ไม่ได้หักโหม เป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆ แค่เราตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเป็นประจำ ประกอบกับการหลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งและน้ำตาลควบคู่ไปด้วย เพียงเท่านี้ เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดี เอวเอส และหุ่นที่เฟิร์มขึ้นอย่างแน่นอน

เฮลตี้สกินอยู่ใกล้แค่เอื้อม หากบำรุงถูกวิธี

เห็นสาวใหม่ผิวกระจ่างใสสะกดทุกสายตาแบบนี้ เจ้าตัวบอกกับทีมช้อปปี้ว่า จริงๆ แล้ว ไม่ได้เป็นคนบำรุงผิวเยอะหลายขั้นตอนเลย แต่เทคนิคอยู่ที่การศึกษาและรู้จักพื้นฐานสภาพผิวหนังของตัวเองให้ดี ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ตามคนอื่น เพราะความต้องการของผิวเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างสาวใหม่เป็นคนผิวค่อนข้างแห้งและต้องแต่งหน้าเยอะในชีวิตการทำงาน เธอจึงให้ความสำคัญกับการล้างหน้าให้สะอาดที่สุด เน้นการบำรุงด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้น ควบคู่กับการใช้ไบร์ทเทนนิ่งเพื่อความกระจ่างใส และมาส์กหน้าเป็นประจำ ส่วนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ครีมกันแดด เพราะต่อให้ทาครีมบำรุงเยอะแค่ไหน แต่ละเลยไม่ทาครีมกันแดด ผิวของเราก็ต้องเจอกับแสงยูวีและมลภาวะที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวมากๆ เธอเชื่อว่าไม่ว่าจะมีสภาพผิวและสีผิวแบบไหน ทุกคนสามารถเปล่งประกาย มีออร่าและมีผิวที่สุขภาพดีได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หากบำรุงให้ถูกต้องตามความต้องการของผิวเรา

แฟชั่นลุคสวยปังพันคะแนน เอาอยู่ทุกลุคเกาะติดทุกเทรนด์

เสื้อผ้าเปลี่ยนก็ทำให้คาแรคเตอร์เปลี่ยน แต่ไม่ว่าจะมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าลุคไหน จะเห็นได้ว่าสาวใหม่ของเราเอาอยู่ทุกลุค ทั้งลุคสาวหวาน เซ็กซี่ขี้เล่น หรือวันไหนอยากแมนๆ ลุยๆ ระดับใหม่-ดาวิกา แฟชั่นไอคอนตัวแม่ ไม่เคยทำให้แฟนๆ ผิดหวัง หยิบไอเทมอะไรมาใส่ก็ดูดีและเป็นที่น่าติดตามตลอด ทริคในการแต่งตัวของเธอ คือ การเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมั่นใจ เน้นความคล่องตัวและเหมาะสมกับรูปร่าง น้อยแต่มากคือสิ่งที่เธอมองหา เสื้อผ้าที่สวยไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่สวมใส่จะดึงคาแรคเตอร์และแมชท์ชุดนั้นออกมาอย่างไร ที่สำคัญคือต้องรู้จักแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะกับสถานที่ที่จะไป เธอแอบกระซิบกับทีมงานช้อปปี้ว่า ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ที่ทำให้เธอไม่ค่อยได้ออกไปซื้อเสื้อผ้าข้างนอกบ้าน เธอกลายเป็นนักช้อปออนไลน์ตัวยง เพราะทั้งสะดวกสบาย รวดเร็ว และยังมีเสื้อผ้าหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกเยอะมากๆ จนเธอมีพัสดุมาส่งที่บ้านทุกวัน

แบ่งปันช่วงเวลาดีๆ กับแก๊งน้องหมาเพื่อนซี้สุดรู้ใจ

ขึ้นชื่อว่าเป็นดารานักแสดงหญิงแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่าง ‘ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่’ ที่มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นทั้งในประเทศและระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาพร้อมกับคิวงานแน่นตลอดทั้งปี เธอจึงไม่ค่อยมีเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนยาวๆ เธอเล่าว่า การพักผ่อนจากการทำงาที่ทำได้ทุกวันและเป็นความสุขต่อใจมาก คือ การเล่นกับแก๊งน้องหมาในความดูแลของเธอทั้งหมด 5 ตัว ทั้งน้องโพล่า น้องปาเต๊ะ น้องแพรนวล น้องศริน และน้องนับดาว ทุกครั้งที่เธอได้ใช้เวลาอยู่กับน้องๆ จะช่วยให้อารมณ์ดีและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เธอเชื่อว่าการเลี้ยงสัตว์ยังมีบทบาทในการช่วยบำบัดความเครียดและช่วยให้เจ้าของมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น เฉกเช่นสำนวนที่ว่า “The best therapy has fur and four legs” ซึ่งเธอตั้งใจดูแลเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกินและของเล่นที่เธอชอบช้อปปิ้งอุปกรณ์สัตวเลี้ยงมาเอาใจน้องๆ จนกลายเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ชื่นชอบ รวมถึงด้านที่อยู่อาศัยและสุขอนามัยที่เธอให้ความใส่ใจอย่างมาก ซึ่งหากมีเวลาว่าง เธอก็ไม่ลืมที่จะนำน้องๆ ทั้ง 4 ไปเที่ยวและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ด้วยกันอยู่เสมอ

