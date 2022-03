“ฮ่องกงอาร์ต เฟสติวัล” ชวนชมละครเพลงผ่านออนไลน์ฟรี! วันที่ 9 มี.ค.-25 เม.ย

ฮ่องกงจ๊อกกี้คลับ ซีรีส์ (The Hong Kong Jockey Club Series) วงออร์เคสตรา Bamberg Symphony (ประเทศเยอรมนี) คอนเสิร์ตสำหรับครอบครัว

ช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจอันสมบูรณ์แบบของเด็กๆ หรือผู้มีหัวใจเยาว์วัย ผ่านการรับชมการแสดง The Carnival of the Animals ผลงานอันแสนสุขสันต์ของศิลปิน Saint-Saëns และ Little I-Am-Me ของศิลปิน Haas

วัน: 11-25 เม.ย. (เวลาฮ่องกง) ลงทะเบียนรับชมฟรี:https://go.hkaf.org/bamberg-family-concert-en

(ขอบคุณรูปภาพจาก Marian Lenhard)