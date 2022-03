ไม่ต้องไปไกลถังพัทยา ครั้งแรก! ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองไทย  กูร์เมต์ มาร์เก็ต x อาฟเตอร์ยำ ชวนลิ้มรสความแซ่บ กับน้ำยำสูตรพรีเมียม  เสมือนยกร้านอาฟเตอร์ ยำ มาไว้ที่บ้าน

ครั้งแรก! ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองไทย

กูร์เมต์ มาร์เก็ต x อาฟเตอร์ยำ ชวนลิ้มรสความแซ่บ กับน้ำยำสูตรพรีเมียม

เสมือนยกร้านอาฟเตอร์ ยำ มาไว้ที่บ้าน

กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ อาฟเตอร์ ยำ (AFTER YUM) ร้านยำเจ้าดังพัทยา เจ้าของสโลแกน “ อาฟเตอร์ยำ ใครทำก็อร่อย ” เสิร์ฟประสบการณ์ความแซ่บ ครั้งแรกในซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทย กับการจำหน่ายสินค้าสูตรพรีเมียมสุดแซ่บ ทั้งน้ำยำปรุงรส, น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส และกระเทียมเจียวปรุงรส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสูตรเด็ด สูตรเดียว เสมือนยกร้านยำมาไว้ที่บ้าน วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ เฉพาะที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com

สำหรับร้าน อาฟเตอร์ ยำ (AFTER YUM) เรียกว่าเป็นร้านยำเจ้าดังในพัทยา ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของสาวกยำนิสต้า อีกทั้งยังโด่งดังในกระแสออนไลน์โดยมีเซเลบริตี้คนดังมากมายร่วมการันตี โดยเฉพาะความแซ่บ และรสชาติกลมกล่อมของยำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยำหมูยอไข่แดง ยำรวมต่างๆ กุ้ง หอย ปู และกุ้งแก้วแช่น้ำปลาที่เป็นเมนูเด็ด รวมไปถึงความอร่อยของบรรดาของทอด ไม่ว่าจะเป็นคอหมูทอด สามชั้นทอด และไก่ทอด บริหารโดยสองเจ้าของร้าน คุณแต๋ง-กฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว กับคุณดุจดิว-ธีรวัฒน์ บุตรตะยา

เพื่อตอกย้ำ ความเป็นผู้นำซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ไทยในระดับเวิลด์คลาส (World Class Gourmet Destination) ของกูร์เมต์ มาร์เก็ต จึงได้นำความพิเศษของร้านยำดังกล่าว มาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารรสจัด และมองหาน้ำยำ น้ำปลาร้าสูตรพรีเมียม โดยเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายครั้งแรกของ อาฟเตอร์ ยำ ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองไทย ได้แก่ น้ำยำปรุงรส, น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส และกระเทียมเจียวปรุงรส ที่มีเอกลักษณ์และความพิเศษผ่านการคิดค้นสูตรมานานกว่า 2 ปี การันตีกระบวนการทำด้วยมาตรฐาน อย. , HACCP , BRC , HALAL อีกทั้งยังสามารถเก็บได้นาน 2-3 ปี โดยมีราคาการจัดจำหน่าย ได้แก่ น้ำยำปรุงรส ขนาด 500 ML ราคา 149 บาท สามารถยำเหมือนหน้าร้านได้ 7-8 จาน, น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ขนาด 425 ML ราคา 89 บาท สามารถยำเหมือนหน้าร้านได้ 20 จาน และกระเทียมเจียวปรุงรส ขนาด 45 กรัม ราคา 49 บาท

นอกจากนี้ทางร้านยังได้เผยเคล็ดลับวิธีการทำยำแบบง่ายๆ ที่สามารถทำทานได้เอง อร่อยแบบรสชาติต้นตำรับ เหมือนนั่งทานหน้าร้านทุกขั้นตอน ได้แก่ วัตถุดิบน้ำยำ 2 ทัพพี, น้ำมะนาว 1 ทัพพี (3-4ลูก),ปลาร้า 3/4 ทัพพี, พริกจินดาแดง, หอมแดง หรือหอมแขก รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆที่ชื่นชอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน และสำหรับวิธีการทำยำสูตรไม่ปลาร้า ได้แก่ วัตถุดิบ น้ำยำ 2 ทัพพี, น้ำมะนาว 1 ทัพพี ( 3–4 ลูก) ,พริกจินดาแดง, หอมแดง หรือ หอมแขก รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆที่ชื่นชอบ พร้อมการเติมน้ำปลา 1 ช้อนทานข้าว ทดแทนความเค็มของปลาร้า คลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบ

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “CHEF’S TABLE – YUMMAKASE ” เปิดประสบการณ์ความแซ่บ ด้วยการทำยำในสไตล์โอมากาเสะสุดเอ็กซ์คลูชีพ ปรุงจากน้ำยำสูตรพรีเมียมของร้าน AFTER YUM ครีเอทเมนูสุดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยสองเจ้าของร้าน AFTER YUM คุณแต๋ง-กฤษฎิ์กุล ชุมแก้ว และ คุณดุจดิว-ธีรวัฒน์ บุตรตะยา ได้แก่ เมนูยำคอหมูทอดซอสยำ,กุ้งแก้วแช่น้ำปลาทูโทน, ยำหมูยอไข่แดง, หอยเซลล์เบอร์บล็อง, แซลมอนรูลาด, ยำทูน่าซีเล็ค X ส้มโอทับทิมสยาม, คาโคจิม่าวากิว เสิร์ฟคู่กับซอสยำญี่ปุ่น, Cherry Blossom ผสมน้ำแอปเปิล และปิดท้ายด้วยเมนูขนมหวานทาร์ตมะยงชิด จาก เชฟเพนนี – เพ็ญณี จิรายุวัฒนา โดยมี ผู้บริหารบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป คุณพลอยชมพู อัมพุช ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต และ คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังอย่าง คุณฌอน–ชวนล ไคสิริ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ POEM, คุณลิน–ชัญญา วิเศษศิริ, คุณพีท–พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ เจ้าของเพจ Pete Perapat Eat with pete – กินกับพีท, คุณบุ๊ง–กัณฐมณี เชาวนธำรง เจ้าของเพจ Close To Heaven มาร่วมลิ้มลองความแซ่บ

แซ่บทุกจาน จัดจ้านทุกเมนู กับ “อาฟเตอร์ยำ ใครทำก็อร่อย” ครั้งแรก! ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองไทย กับน้ำยำปรุงรส, น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส และกระเทียมเจียวปรุงรส สูตรพรีเมียม ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เฉพาะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com