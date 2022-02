“WALTZ” ช็อปแว่นตาระดับพรีเมียม ฉลองครบรอบ 16 ปี

สร้างตำนานใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Thriving Heritage”

รวมสุดยอดแว่นหรูระดับโลกให้สัมผัสแบบเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในไทย

WALTZ ช็อปแว่นตาระดับพรีเมียม แถวหน้าของไทยที่รวบรวมแบรนด์แว่นตาหรูระดับลักซ์ชัวรีชั้นนำของโลก จัดงานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 16 ปี พร้อมเผยเรื่องราวที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อน ภายใต้คอนเซ็ปต์กับ “WALTZ The Thriving Heritage” ภายในงานพบสุดยอดแบรนด์แว่นตาหรูชั้นนำของโลกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น The Best of ในแต่ละสาขา พร้อมเผยโฉมแบบเอกซ์คลูซีฟให้เป็นเจ้าของที่แรกก่อนใคร!! ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์นี้ ที่ร้าน WALTZ สาขา Siam Paragon ชั้น 2

นายแพทย์สุวิช รัตนศิรินทรวุธ ผู้ก่อตั้งบริษัท วอชิงตัน พารากอน จำกัด และเจ้าของร้านแว่นตาสุดหรู WALTZ เผยว่า WALTZ เริ่มต้นธุรกิจจากประสบการณ์ในวงการแว่นตาที่ถ่ายทอดกันมากว่า 70 ปี จากรุ่นสู่รุ่น จากจุดกำเนิดการขายแว่นแบบหาบเร่แผงลอย ก่อนกลายมาเป็นธุรกิจขายส่ง ธุรกิจนำเข้าเกี่ยวกับแว่นตาใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานวิชาช่างแว่นตาเพื่อผลิตช่างแว่นตาที่รวมแบรนด์ luxury ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมการยกระดับคุณภาพร้านแว่นกับการบริการวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายตาโดยเฉพาะควบคุมมาตรฐานทั้งหมดโดยจักษุแพทย์ผู้มากประสบการณ์

“ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 30 ปี ในสายงานของจักษุแพทย์ ทำให้เราได้ค้นพบมาตรฐานที่ลงตัวในการสร้าง WALTZ ให้เป็นร้านแว่นที่ตอบโจทย์ผู้มีปัญหาสายตาและต้องการแว่นคุณภาพอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวัดสายตาที่ถูกต้อง การเลือกแว่นที่เหมาะสมกับสรีระและค่าสายตา การคำนวณค่าองค์ประกอบต่างๆ ของแว่นเมื่อยู่บนใบหน้า การประกอบเลนส์ที่ต้องอาศัยความแม่นยำ และการตัดแว่นให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีและใส่สบาย สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การทำแว่นที่ดีที่สุดที่ WALTZ” นายแพทย์สุวิช กล่าว

ด้านนายณภัทร์ รัตนศิรินทรวุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอชิงตัน พารากอน จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา WALTZ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในการเป็นผู้นำในการนำเสนอแว่นแบรนด์เนม เทคโนโลยีเลนส์ระดับเวิลด์คลาส ตลอดจนมาตรฐานการวัดสายตาที่ทันสมัยดูแลโดยจักษุแพทย์อย่างใกล้ชิด นอกจากแว่นแบรนด์เนมชื่อดังที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้ว WALTZ ยังเป็นผู้บุกเบิกในการนำเสนอแบรนด์แว่นตาคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเรื่องราวของแบรนด์ที่ถ่ายทอดผ่านการออกแบบแว่นได้อย่างน่าสนใจให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ กว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ

นอกจากแบรนด์แว่นตาชั้นนำแล้ว WALTZ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเลนส์มาโดยตลอด โดยร่วมมือกับบริษัทเลนส์แว่นตาระดับโลกอย่าง Rodenstock และ Essilor ในการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมานำเสนอและปรับใช้ให้เข้ากับกระบวนการวัดตาตามมาตรฐานของ WALTZ

ยกตัวอย่างเช่น การปฏิวัติเทคนิคการวัดสายตา ที่ไม่ได้วัดเพียงค่าสายตาเหมือนร้านทั่วไป แต่วัดไปถึงสรีระของดวงตาอย่างความโค้งกระจกตาและความลึกของลูกนัยน์ตาให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสก่อนใคร เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาด้านสายตา และต้องการแว่นสายตาที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าได้ในทุกโอกาส ทำให้ WALTZ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 16 ปี

สำหรับไอเทมสุดพรีเมียมแบรนด์แว่นตาหรูระดับเวิลด์คลาสที่นำมาจัดแสดงเป็นไฮไลต์พิเศษในงานกว่า 7 แบรนด์ดังที่ถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะ สำหรับแบรนด์ที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละสาขา ซึ่งตอบโจทย์เหล่าแฟชั่นนิสต้าผู้ชื่นชอบและหลงใหลในโลกแฟชั่นและความเป็นเอกลักษณ์ของแว่นตาคุณภาพจากทั่วโลก

The Best of Precious – LOTOS แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 140 ปี จากประเทศเยอรมัน ทรงคุณค่าด้วยเพชรและทองคำ18K ที่ประดับบนตัวแว่น ประกอบกับงานฝีมือที่ใครเห็นแล้วล้วนต่างหลงใหล LOTOS คือแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและกวาดรางวัลมากมายในเวทีระดับนานาชาติ

The Best of Elegance – Götti แบรนด์แว่นจากสวิสเซอร์แลนด์พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยที่โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอล และเอกลักษณ์ของกรอบเจาะที่ไม่มีการยึดหน้าเลนส์กับขาด้วยสกรู และไม่มีการใช้กาวในการยึดติด (NO SCREW, NO GLUE) Götti คือแว่นที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับในด้านการออกแบบ คว้ารางวัลมาแล้วกว่า 6 รางวัล หลักการออกแบบของแว่นตา Gotti คือการสร้างแว่นตาที่ใช้สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสัดส่วนของกรอบที่มีความกลมกลืนและความซับซ้อนของเทคโนโลยีของการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ได้รับกรอบแว่นที่มีคุณภาพรวมถึงการออกแบบที่เหนือกาลเวลา

The Best of Minimal Design – LINDBERG แบรนด์เพชรน้ำงามที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสุนทรียะ กับสุดยอดแบรนด์จากประเทศเดนมาร์ก แบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับกว่า 100 รางวัลงานดีไซน์ระดับโลก อาทิเช่น Red Dot Awards, IFF Design Awards และอื่นๆอีกมากมาย

The Best of Vintage – TVR (True Vintage Revival) สุดแบรนด์แว่นตาสไตล์วินเทจ จากแรงบันดาลใจในความคลาสสิคของแว่นวินเทจในยุคก่อน TVR เป็นงานฝีมือที่ใช้แม่แบบวินเทจจริงโดยช่างฝีมือตัวจริง ปลุกความคลาสสิคดั้งเดิมในคุณภาพที่ให้เกียรติงานดั้งเดิมมากที่สุด

The Best of Heritage – MASUNAGA แบรนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับประวัติศาสตร์วงการแว่นตาญี่ปุ่นในปี 1905 แว่นของ Masunaga เกิดจากเป้าหมายในการทำแว่นที่ดีที่สุด โดยยังคงศิลปะการผลิตแบบดั้งเดิม อาศัยงานฝีมือจากช่างผู้เชี่ยวชาญ แว่นของ MASUNAGA มีขั้นตอนการผลิตกว่า 200 ขั้นตอน และทุกชิ้นส่วนในแว่นของ MASUNAGA ผลิตในโรงงานของตัวเอง และใช้การประกอบจากโรงงานของตัวเองเท่านั้น เพื่อให้ได้คุณภาพของแว่นตาที่ดีที่สุด

The Best of Craftsmanship – JMM แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสู่งานศิลปะบนตัวแว่น JACQUES MARIE MAGE แบรนด์สัญชาติอเมริกาที่ได้นำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม ภาพวาดโบราณ รวมถึงการเก็บสะสมแม่พิมพ์ต่างๆจากอดีต มาสู่การออกแบบแว่นตาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ไร้ขอบเขต เปรียบเสมือนงานศิลปะ โดยทุกชิ้นได้รับความใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นกล่อง การ์ด ผ้าเช็ดแว่นตา รวมถึงทุกชิ้นส่วนที่อยู่ภายในกล่องที่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

The Best of Italian artisan – KUBORAUM แนวคิดจากเบอร์ลินสู่ผลงานการผลิตของช่างฝีมือในอิตาลี่ แบรนด์ที่ผสานแนวคิดน่าตื่นเต้น และ แปลกใหม่ โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งมีเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบแว่นตาแบบเดิมๆจากกฏเกณฑ์โดยสิ้นเชิง โดยทางแบรนด์มักจะตั้งชื่อสินค้าว่า MASKS (หน้ากาก) แทนการใช้คำว่า Sunglasses (แว่นกันแดด)