ฉลองเทศกาลแห่งความรัก ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่จะให้คุณได้ฉลองเทศกาลวาเลนไทน์พร้อมเติมเต็มความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น คู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน

โรแมนติกดินเนอร์ใต้แสงดาว 11– 14 กุมภาพันธ์ 2565

ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของค่ำคืนวันวาเลนไทน์ใต้แสงดาวกับ Valentine’s Dinner Under the Stars มื้อค่ำ 4-คอร์ส สุดพิเศษที่รังสรรค์โดยเชฟแฟรงค์ เตรเปรช เอ็กเซ็กคูทีพเชฟ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Executive Chef Frank Trepesch) เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยอย่าง ทาทาร์แซลมอนพร้อมไข่ปลาคาร์เวียร์ Oscietra เสิร์ฟมาในรูปหัวใจ ตามด้วยเมนูหอยเชลล์ทอดเสิร์ฟพร้อมไข่ปลาคาร์เวียร์ Avruga รีซ็อตโต้กุ้งล็อบสเตอร์ ดื่มด่ำกับ เคอร์ รอยัล เครื่องดื่มพิเศษก่อนลิ้มลองอาหารจานหลักที่พร้อมเสิร์ฟปลากะพงทอดเสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่งขาว มะเขือเทศเชอร์รี่ และซอสเบอร์บล็อง ปิดท้ายมื้อพิเศษด้วย ช็อกโกแลตเจลลี่ ของหวานสุดพิเศษที่เชฟพร้อมเสิร์ฟราสเบอร์รี่เชอเบทคู่กับช็อกโกแลตเจลลี่และสตรอเบอร์รี่ซอสสูตรพิเศษ

Valentine’s Dinner Under the Stars พบความโรแมนติกนี้ได้ระหว่างวันที่ 11– 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น. ณ บริเวณชั้น 19 ราคา 6,500++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

ชุดชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

พบกับชุดน้ำชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะเทศกาลแห่งความรักนี้ เติมความสดชื่นก่อนจิบชาด้วย Love Potion Granita เกล็ดน้ำแข็งสีชมพูเข้มที่เสิร์ฟในเลม่อนสีเหลืองสดใส ละมุนลิ้นกับสโคนสูตรพิเศษทั้งสโคนต้นตำรับและสโคนสตรอเบอร์รี่ เสิร์ฟพร้อมแยมสตรอเบอร์รี่ ค็อตเต็ดครีมชีส และเลม่อนเคิร์ด กรุ่นกลิ่นความหอมหวานช่วงเทศกาลแห่งความรักกับเมนูของว่างยามบ่าย ไม่ว่าจะเป็น แซนวิชสอดไส้ฟัวกราเทอร์รีนเสิร์ฟคู่ถั่วฮาเซลนัทกรอบและเจลส้ม, สกอตติชแซลม่อน – ขนมปังปัมปานิเคิลสอดไส้ด้วยแซลม่อนและมัสตาร์ดน้ำผึ้ง กุ้งค็อกเทลสูตรพิเศษที่นำกุ้งจากแหล่งน้ำเย็นเสิร์ฟคู่ซอสแมรี่โรส ดิล และอโวคาโด ฟิงเกอร์แซนวิชไก่และเครื่องเทศ ที่นำอกไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มพื้นที่กว้างมาคลุกเคล้าลูกเกดสีทองและเครื่องเทศนานาชนิด ปิดท้ายเมนูของคาวด้วยขนมปังบรียอร์ชสอดไส้ด้วยสลัดไออร์แกนิคและแตงกวาดอง ลิ้มลองเมนูเบเกอรี่อย่าง เดอะทาร์ต – ทาร์ตช็อกโกแลตซาเบล่ย์ ผสมผสานกานาช ลูกอมรสเลม่อน และครีมชิ-บวัช เดอะคิวบ์ – เค้กช็อกโกแลตเคลือบด้วยราสเบอร์รี่ครีมและครีมบรูเล่ย์รสวานิลลาโรยด้วยราสเบอร์รี่แห้ง เดอะโลลี่ – โลลี่ป็อบที่นำแอปเปิ้ลเชื่อมเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตและคาราเมลสีชมพุ ปิดท้ายด้วย เดอะสไลส์ – ซาเบล่ย์สอดไส้ด้วยครีมรสวานิลลา ครีมสตรอเบอรร์รี่ และเจลลี่มะนาวและพริกไทย

ลิ้มลองหลากหลายเมนูความอร่อยคู่กับชาระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งชาสมุนไพรและชาออร์แกนิก ให้คุณได้จิบเพื่อผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศหรูหราโอ่โถงของล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge) ที่ได้รับรางวัล International Property Awards 2021 – 2022: Asia Pacific สาขา Best Hotel Lobby Interior for Thailand ออกแบบให้สูงโปร่ง เปิดรับแสงธรรมชาติ สอดรับกับความเขียวขจีของพันธุ์ไม้นานาชนิดในสวนชีวา (Chevaa Garden) สวนสวยขนาดใหญ่ของโรงแรมฯ ได้อย่างกลมกลืน

ชุดชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea พร้อมเสิร์ฟคุณทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในราคาชุดละ 2,100++ บาท สำหรับ 2 ท่าน (สามารถเติมชาเพิ่มได้ท่านละ 1 ครั้ง) ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ล็อบบี้ เลานจ์

แบล็ค วาเลนไทน์ 11– 14 กุมภาพันธ์ 2565

ฉลองเทศกาลแห่งความรักกับโปรโมชั่นพิศษ แบล็ค วาเลนไทน์ (Black Valentine’s) ที่ฟลายเออร์ฟาย บาร์สุดาสสิคที่ชั้นล็อบบี้ ดื่มด่ำเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับวาเลนไทน์โดยเฉพาะ ในราคาแก้วละ 450++ บาท ไม่ว่าจะเป็น เดอะ เวลเว็ท (The Velvet) มาย ฟันนี่ วาเลไทน์ (My Funny Valentine) ซิงเกิ้ล ออรื ดับเบิ้ล (Single or Double) และ อีซ ยัว เพน (Ease Your Pain)

โปรโมชั่นพิศษ แบล็ค วาเลนไทน์ (Black Valentine’s) เครื่องดื่มพิเศษราคาแก้วละ450++ บาท ตั้งแต่เวลา 16:00 – 21:00 น. ณ ฟลายเออร์ฟาย ชั้นล็อบบี้

สอบถามข้อมูล​เพิ่มเติม​และสำรองที่นั่งได้ที่​โทร. +66 02 095 9999 หรือเยี่ยมชมเว็ปไซต์ชองโรงแรมได้ที่ www.kempinski.com/en/bangkok/sindhorn-hotel/