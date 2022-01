ไอคอนสยาม เบิกฟ้าฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์อัญเชิญเทพ ท่ามก๋งเยี่ย จากฮ่องกง ให้ชาวไทยสักการะเสริมสิริมงคล ชมการแสดงมังกรทานตะวันตัวแรกของประเทศไทย 27 ม.ค. – 2 ก.พ.65 ณ ไอคอนสยาม

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย Jubilee Diamond และ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมเบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่รับความ มั่งคั่งตลอดปีเสือทอง ฉลองตรุษจีน ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2022” เชิญสักการะองค์ยุวเทพ ท่ามก๋งเยี่ย ซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดท่ามกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมขอพรและเสี่ยงเซียมซี 64 คำทำนาย เนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์คริมน้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยสัตว์มงคลต่างๆ ที่มีความหมายแห่งความรุ่งเรืองพร้อมให้ถ่ายรูปเช็คอิน ชมการแสดงเชิดมังกรทานตะวันตัวแรกของประเทศไทย ดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความโชคดี และเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตยืนยาว ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงเชิดสิงโต การแสดงเสือไหหลำและการแสดงดนตรีจีน รวมถึงออกบูธร้านค้าให้ได้ช้อปปิ้งของมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเข้มข้นตามแนวปฏิบัติ Covid-Free Setting และเป็นไปตามมาตรการการจัดงานตามที่ ศบค.กำหนด

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญของทั้งชาวจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ไอคอนสยามได้ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีอันสำคัญนี้เสมอมา จึงได้จัดเตรียมความพิเศษไว้ให้กับชาวจีนที่พำนักในประเทศไทย และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ได้เฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่จีนนี้ โดยปีนี้เราได้อัญเชิญองค์ยุวเทพ ท่ามก๋งเยี่ย มาจากวัดท่ามกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐาน ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ท่ามก๋งเยี่ยเป็นเทพอารักษ์คุ้งน้ำ ที่ชาวฮ่องกง มาเก๊า เมื่อจะเดินทางโดยเรือจะต้องอธิษฐานขอพรจากท่าน เพื่อให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทาง มือขวาองค์ท่านจะถือพู่สีขาว ผู้สักการะมีความเชื่อว่าท่านจะปัดเป่าความไม่ดีออกไป และยังประทานพรให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนให้ทำธุรกิจการค้าให้สำเร็จ ราบรื่น รุ่งเรืองอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังขอเชิญทุกท่านร่วมขอพร และเสี่ยงเซียมซี 64 คำทำนาย ซึ่งผู้คนที่เคารพนับถือต่างกล่าวขานถึงความแม่นยำจึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสักการะและขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่จีนปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ ศกนี้





สำหรับที่สุดของความพิเศษในงานนี้ไอคอนสยามได้จัด “การแสดงมังกรทานตะวัน” ตัวแรกของประเทศไทย ที่ลำตัวของมังกรประดับดอกทานตะวันตลอดทั้งตัว โดยคนจีนเชื่อว่าดอกทานตะวันเป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความโชคดี และเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตที่ยืนยาวเปี่ยมไปด้วยความสุข ส่วนมังกรจีนเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอันหนึ่งของจักรพรรดิและวัฒนธรรมจีน มีลักษณะที่มาจากสัตว์หลายๆ ชนิดผสมผสานกัน เชื่อว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่ สง่างาม มีความอุดมสมบูรณ์ สติปัญญา และสิริมงคล การเชิดมังกรเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้กับผู้คน ยิ่งเชิดมังกรระยะเวลานานมากเท่าไหร่ก็จะนำความโชคดีมาให้ชุมชนมากขึ้นเท่านั้น ในปีนี้ไอคอนสยามตั้งใจส่งตรงให้มังกรทานตะวัน นำพาความมั่งมี สุขขี มามอบให้กับทุกคน พร้อมโชว์พิเศษจาก Jubilee Diamond คอลเลกชั่น THE REIGN OF DIAMOND TIGER : PRESTIGIOUS HIGH JEWELY CREATIONS, THE ICON OF POWER AND BEYOND PROSPERITY พร้อมด้วยการแสดงเสือไหหลำ จากปากน้ำโพ นครสวรรค์ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ บริเวณริเวอร์ พาร์ค ชั้น G

องค์ยุวเทพท่ามก๋งเยี่ย

การแสดงเสือไหหลำ

สำหรับบริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน การแสดงดนตรีจีน Music of China และขบวนเสือไหหลำพาเหรดอวยพร ส่งความสุข และกิจกรรมอีกมากมาย และช้อปไอเทมเสริมดวงเฮงเครื่องประดับ เสื้อผ้า อุปกรณ์ไหว้เจ้า อาหาร และต้นไม้มงคล สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในไอคอนสยามในช่วงเทศกาลตรุษจีนครบ 1,500 บาท ขึ้นไปจะได้รับ “ฮู้” หรือยันต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดท่ามกง (จำนวนจำกัด)

ด้านเมืองสุขสยาม ชั้น G ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนจัดงาน มหัศจรรย์ตรุษจีน มั่งมีสุข ชวนอิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารมงคลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และสินค้ามงคลอีกมากมาย พร้อมชมการแสดง เชิดสิงโตมงคล เชิดมังกรทอง ขบวน 7 นางฟ้า แจกส้มมงคล อุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงกู่เจิ่ง และเขียนคำอวยพรภาษาจีน

นอกจากนี้ ที่เดียร์ทัมมี่ (Dear Tummy) ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม ได้จัดเตรียมชุดไหว้มงคลต่างๆ ประกอบไปด้วย ชุดเครื่องไหว้ ชุดผลไม้ ชุดขนมไหว้ เสริมมงคล รวมถึงชุดของแห้งและเครื่องปรุง หรือจะซื้อแยกเป็น หมู เป็ด ไก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ทั้งปลากระพงนึ่งไหว้เจ้า กุ้งต้ม หมูกรอบชาชู ขนมส่งตรงจากเยาวราช ผลไม้มงคล รวมถึงกระดาษเผาชุดแก้ชง โดยทุกคนสามารถมาจับจ่ายซื้อของได้ที่เดียร์ทัมมี่ ชั้น G ไอคอนสยาม





พลาดไม่ได้ !!! กับจุดเช็คอินถ่ายรูป ณ ริเวอร์ พาร์ค ริมน้ำเจ้าพระยาบนพื้นที่ 1, 000 ตารางเมตร สัมผัสบรรยากาศความงดงามของสวนจีนจำลองพร้อมเก๋งจีนขนาดใหญ่ตั้งเป็นตระหง่านท่ามกลางโคมไฟหลากรูปแบบและสีสัน ประดับตกแต่งด้วยสัตว์มงคลต่างๆ อาทิ มังกร ซึ่งเป็นสัตว์มงคลสูงสุด เป็นตัวแทนแห่งความดีงาม ความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ ความอุตสาหะพยายาม ความกล้าหาญ และความอดทน สิงห์เป็นเครื่องหมายของความรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะและชื่อเสียง คุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุข และนกฟีนิกซ์ นกยูง นกกระเรียน อันเป็นสัญลักษณ์ ความสุข ความโชคดี ความรุ่งเรือง รวมถึงโคมไฟตัวอักษรจีนที่มีความหมายมงคลต่างๆ อาทิ ความสุข, ราบรื่น, รุ่งเรือง และ ร่ำรวย สำหรับบริเวณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 ได้ประดับประดาไปด้วยโคมไฟและนกยูงตกแต่งอย่างตระการตา โดยไอคอนสยามเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาชื่นชมความงดงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจได้ถึง 15 มีนาคม ศกนี้

การแสดงเสือไหหลำ

พิเศษสำหรับนักช้อป ไอคอนสยาม (ปี) ขาลรับทุกความมงคล มั่งคั่งตลอดปีเสือทอง ชวนช้อปจุใจแลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท เพียงช้อปครบ 5,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท,ช้อปครบ 8,000 บาท แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 และพิเศษสุดเมื่อช้อปครบ 12,000 บาทแลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย)

ทั้งนี้ ไอคอนสยามเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์ มีพนักงานทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และพนักงานต้องทำแบบคัดกรองโรคทุกสัปดาห์ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และแสดงผลเป็นลบ (Negative) เท่านั้น พร้อมเน้นย้ำให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไอคอนสยามเข้มข้นตามแนวปฏิบัติ COVID Free Setting เป็นไปตามมาตรการตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

วัดท่ามกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รับความมั่งคั่งตลอดปีเสือทอง ฉลองตรุษจีน ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2022” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com