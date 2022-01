บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ หรือ SCM ร่วมลงนาม MOU กับธีรพรคลินิก สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าชื่อดังของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Be Successful with Your Confidence ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ” พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ธุรกิจศัลยกรรมความงาม ผนึกกำลังร่วมกันทั้งการดูแลสุขภาพ และการทำศัลยกรรมความงาม ผ่านการแนะนำการทำศัลยกรรมความงาม เสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่น แลดูอ่อนเยาว์กว่าวัยจากนักธุรกิจ SCM เพิ่มฐานสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ คาดเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในการดูแลสุขภาพ รูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-Level Marketing (MLM) เปิดเผยว่า ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญและมีความต้องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ SCM ซึ่งมีความโดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา นอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ การทำศัลยกรรมความงาม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูสวยหล่อขึ้น ทั้งการทำศัลยกรรมในประเทศ หรือเดินทางไปทำศัลยกรรมในต่างประเทศ มุมมองของผู้บริโภคต่อวงการศัลยกรรมความงามถูกเปิดกว้างมากขึ้น เหล่าดารานักแสดง หรือนางงาม กล้าเปิดเผยตัวตนว่าเคยผ่านการทำศัลยกรรมมา ทำให้ธุรกิจศัลยกรรมความงามเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการความสวยความหล่อมากขึ้น จากการทำตาสองชั้น การเสริมจมูก ไปจนถึงผู้สูงอายุ ที่ต้องการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้าให้แลดูอ่อนเยาว์ลง ด้วยการผ่าตัดดึงหน้าให้กระชับขึ้น การทำศัลยกรรมใบหน้าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตอีกต่อไป ยิ่งถ้าหาก เลือกผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงหรือเลือกผ่าตัดกับสถาบันศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ก็จะได้บุคลิกภาพที่ดูดีสมใจ มีความสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัท SCM ซึ่งมุ่งเน้นในการยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้คน โดยเน้นในเรื่องของการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรค ก็มาถึงช่วงเวลาของการยกระดับบุคลิกภาพของผู้คนให้ดูสวยหล่อขึ้น แลดูอ่อนเยาว์ลง โดยประสานความร่วมมือกับธีรพรคลินิก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า และมีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานร่วม 40 ปีในครั้งนี้

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เกิดแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจศัลยกรรมความงาม ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันศัลยกรรมตกแต่งธีรพรคลินิก ภายใต้แนวคิด “Be Successful with Your Confidence ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจ” ถือว่าเป็นการนำจุดแข็งของซัคเซสมอร์ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC และจุดแข็งของธีรพรคลินิกคือ สถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าชื่อดังของประเทศไทย ที่มีเทคนิคในการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อเสริมให้นักธุรกิจ SCM สวยหล่อและมีบุคลิกภาพที่ดูดีขึ้นนอกเหนือจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งจากการให้ความรู้และแนะนำผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมความงามอีกด้วย ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น





ขอบเขตความร่วมมือจะเป็นการแนะนำเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามชนิดต่างๆ โดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใบหน้าของธีรพรคลินิก ผ่านนักธุรกิจของ SCM ที่มีความสามารถและความเข้าใจในการแนะนำสินค้า และบริการ ผ่านโปรแกรมอบรมที่ชื่อว่า SCM Beauty Consult ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมประสานส่งต่อลูกค้าให้เข้ารับบริการกับธีรพรคลินิกด้วยความสะดวก รวมถึงบริการให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัด โดยคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังร่วมกันทั้งการดูแลสุขภาพ และการทำศัลยกรรมความสวยงาม เป็นการเพิ่มฐานสมาชิกของ SCM เพิ่มการรับรู้ และรู้จักธีรพรคลินิกในมุมกว้าง จนเกิดการแนะนำต่อๆ กันไป เพื่อส่งมอบคุณค่าการแก้ปัญหาต่างๆ บนใบหน้าและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีจากฝีมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของไทย โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป

นาวาโทหญิงสุวรรณี จิรยั่งยืน รน. รองประธานกรรมการ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (ธีรพรคลินิก) กล่าวว่า สำหรับธีรพรคลินิก ถือเป็นศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเฉพาะทาง (หู ตา คอ จมูก และใบหน้า) โดยได้รวบรวมอาจารย์แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนของใบหน้า ผ่านการนำทีมโดยอาจารย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียน ผู้คิดค้นเทคนิค Less is more ทำน้อยแต่สวยมาก และต้นฉบับการผ่าตัด Face-lock (เฟซล็อค)ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกที่ช่วยแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้า ที่ธีรพรคลินิก เรายังเชี่ยวชาญในการทำผ่าตัดตาสองชั้น การแก้หนังตาตก การเสริมจมูกด้วยไขมันตนเอง มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตราฐานโรงพยาบาล มีวิสัญญีแพทย์ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยตลอดการผ่าตัด การันตีด้วยผลลัพธ์จากเหล่าดารา เซเลบริตี้หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมมากมายที่เคยมารับการผ่าตัด ไว้ใจในการใช้บริการที่นี่ร่วม 40 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อธีรพรคลินิกจากคุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ นางสาวไทยคนที่ 30 พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของธีรพรคลินิกอีกด้วย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้าง Ecosystem อย่างครบวงจรให้กับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทั้งการเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น การสร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มฐานสมาชิกของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในแถบ AEC ที่ซัคเซสมอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ รวมไปถึงสมาชิกข้ามทวีปที่อยู่ในฝั่งอเมริกา และยุโรป ทั้งคนไทยในต่างแดน และคนต่างประเทศเองที่ต้องการปรึกษาด้านศัลยกรรมความงาม และวางแผนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำการผ่าตัดในอนาคตอันใกล้นี้