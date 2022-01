พร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกท่านให้เข้าพักอย่างปลอดภัยและพักผ่อนด้วยความมั่นใจเต็มที่ เบสท์ เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เริ่มต้นปีใหม่ 2565 นี้ พร้อมยกระดับมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยระดับสากล “วี แคร์ คลีน” (We Care CleanSM) เพื่อควบคุมดูแลทุกขั้นตอนปฏิบัติด้านคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพและสุขอนามัยในทุกโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์น

แขกทุกท่านสามารถพักผ่อนด้วยความมั่นใจและผ่อนคลายอย่างอุ่นใจเต็มที่ในกว่า 60 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและในกว่า 4,500 โรงแรมและรีสอร์ทในทุกจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก ที่ผ่านการควบคุมดูแลและยกระดับด้วย วี แคร์ คลีน จากเบสท์ เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยระดับสากลแถวหน้าของธุรกิจเครือโรงแรม ที่ผ่านการพัฒนาและวางกรอบแผนการดำเนินงานตามข้อแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และมาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) ควบคู่หลักปฏิบัติด้านสุขภาพและสุขอนามัยเพิ่มเติมตามข้อแนะนำจากหน่วยงานสาธารณะสุขของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องและดูแลสุขอนามัยของแขกผู้เข้าพักทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกตำแหน่งหน้าที่ โดยมีหลักการปฏิบัติงานตามแนวทางสากล 5 มิติ ในทุกภูมิภาค

มิติการต้อนรับ: แขกทุกท่านจะรู้สึกมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์น ด้วยรูปแบบการต้อนรับที่ลดการเข้าใกล้และสัมผัสร่วม ผ่านขั้นตอนออนไลน์และแอปพลิเคชั่นของเบสท์ เวสเทิร์น ทั้งสำหรับการเช็คอินและเช็คเอาท์ การลงทะเบียนข้อมูล การชำระเงิน และการบริการต่างๆ รวมถึงทุกโรงแรมและรีสอร์ทได้เพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับแขกผู้เข้าพักและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต้อนรับส่วนหน้าอีกด้วย

มิติห้องพักและการทำความสะอาด : ห้องพักทุกห้องและทุกพื้นที่พักผ่อน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์น ได้รับการดูแลด้านความสะอาดและรับรองด้านสุขอนามัยตามขั้นตอนปฏิบัติจากมาตรฐาน วี แคร์ คลีน อย่างเคร่งครัด ด้วยการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานสากลโดยพนักงานทำความสะอาดที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด และพนักงานทุกท่านยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือพลาสติกขณะปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดต่อแขกผู้เข้าพักเมื่อเข้าบริการภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมเสมอ



มิติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม : ทุกการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์น ได้รับการดูแลและรับรองด้านสุขอนามัยอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน วี แคร์ คลีน และข้อปฏิบัติตามแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการพื้นที่รับประทานอาหารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและจำกัดจำนวนลูกค้าเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ พร้อมแนะนำการบริการอาหารแบบส่วนตัวภายในห้องพักสำหรับแขกทุกท่านอีกด้วย

มิติพนักงานและการบริการ: พนักงานทุกท่านของเบสท์ เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จะได้รับการฝึกอบรมด้านความสะอาดและสุขอนามัยตามมาตรฐาน วี แคร์ คลีน และเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่เฉพาะสำหรับพนักงานต้อนรับและบริการส่วนหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานบริการส่วนหลังและบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาให้บริการหรือติดต่อในพื้นที่โรงแรม เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือแพร่เชื้ออย่างเต็มที่ โดยมีการรับรองคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในจุดหมายใด เบสท์ เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ขอเน้นย้ำความมั่นใจในทุกการเข้าพักและมอบความอุ่นใจเต็มที่ต่อแขกทุกท่านด้วย วี แคร์ คลีน (We Care CleanSM) มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยระดับสากล ที่ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนปฏิบัติด้านคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพและสุขอนามัย เพื่อต้อนรับคุณและคนสำคัญให้เข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเบสท์ เวสเทิร์น อย่างปลอดภัยเต็มที่ และยังคงการบริการเหนือระดับและอบอุ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของเบสท์ เวสเทิร์น รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่ www.BestWesternAsia.com