ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมองหาสถานที่หรือร้านอาหารอร่อย ๆ เพื่อที่จะออกไปเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุข ‘เดอะ คอฟฟี่ คลับ’ (The Coffee Club) ในฐานะร้านกาแฟแบบออลเดย์ไดนิ่ง สัญชาติออสเตรเลียที่พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายตลอดทั้งวัน ก็ไม่พลาดขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความสุขของทุก ๆ คน ด้วยการออกแคมเปญเมนูดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ New Year Party ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาท่ามหาราช และสาขาริเวอร์ซิตี้ที่ถือเป็นสาขาไอคอนนิคที่ได้รับความนิยม เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารสุดอร่อยที่มาพร้อมบรรยากาศสุดแสนพิเศษแก่ลูกค้าทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

“สัมผัส 5 คอร์สเมนู ดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ New Year Party”

สำหรับดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ New Year Party มาพร้อมเมนูสุดพรีเมียมหลากหลายทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟ เมนูเรียกน้ำย่อย ไม่ว่าจะเป็น Truffle Cream Mushroom Soup ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลรสชาติสุดละมุนลิ้นทานคู่กับขนมปังกรอบ ต่อด้วย Chili Prawns and Orange Salad with Balsamic สลัดผักชามโตพร้อมกุ้งผัดพริกที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี รวมถึง Spaghetti Aglio E Olio Seafood ผัดสปาเก็ตตี้ซีฟู้ดที่อัดแน่นไปด้วย กุ้ง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ และปลาหมึกชุบแป้งทอด

ในขณะที่ เมนูจานหลัก มีให้เลือก 2 เมนูด้วยกัน ได้แก่ Grilled Australian Striploin with Potato Gratin and Rosemary Pepper Sauce สเต๊กเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียที่ถูกนำไปย่างร้อน ๆ บนเตา พร้อมราดด้วยซอสพริกไทยดำ ทานคู่กันกับมันบดเนื้อเนียนนุ่มสุดละมุน หรือ Lemon Butter Herb Seabass En Papillote เนื้อปลาใหญ่ชิ้นที่ถูกปรุงด้วยส่วนประกอบหลากหลายในรสชาติสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแล้วนำไปอบตามเทคนิคการปรุงอาหารสไตล์ฝรั่งเศสสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อวัว และปิดท้ายมื้ออาหารด้วยขนมหวาน Banoffee Pie with Caramelized Banana บานอฟฟี่พายทานคู่กับไอศกรีมวนิลาและกล้วยหอมราดซอสคาราเมล

“ให้ทุกวันเป็นวันพิเศษด้วยอาหารสุดอร่อยและเครื่องดื่มหลากหลายในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เช้าไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน”













ทั้งนี้เมนูดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ New Year Party สำหรับร้าน เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขาท่ามหาราช ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถเลือกที่นั่งในการรับประทานอาหารได้ทั้งในร้าน และนอกร้านที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา และบรรยากาศของฝั่งธนบุรี ในขณะที่สาขาริเวอร์ซิตี้ ลูกค้าสามารถดื่มด่ำไปกับวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของศูนย์การค้าชั้นนำอย่างไอคอนสยาม โดยเมนูดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ New Year Party ราคาเพียง 1,900 บาทต่อคน สุดพิเศษ! เฉพาะสาขาริเวอร์ซิตี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าสามารถจองที่นั่งด้านนอกเพื่อชมไฮไลท์การจุดพลุริมแม่น้ำสุดโรแมนติกในราคาเพียง 2,200 ต่อคน (มีจำนวนจำกัด) พร้อมรับฟรีเครื่องดื่มสุดพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถจองได้ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand





อย่างไรก็ตามนอกจากเมนูดินเนอร์เซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีแล้ว เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทั้งสองสาขายังพร้อมให้บริการทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ออลเดย์เบรคฟาสต์ แซนวิช พาสต้า สลัด สเต๊ก เบเกอรี่ ตลอดจนเมนูกาแฟซิกเนเจอร์เบลนด์ระดับโลกตั้งแต่เช้าไปจนถึงการชมพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษสำหรับลูกค้าทุกคนอีกด้วย