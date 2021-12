ปักหมุด 7 ไฮไลท์ห้ามพลาด ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำ แลนด์มาร์คการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางเมืองเนรมิตทั่วทั้งศูนย์การค้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงส่องประกายความสุข เพื่อส่งต่อพลังความสุขแทนคำขอบคุณในโอกาสที่เซ็นทรัลพัฒนาอยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 40 ปี

ภายใต้แคมเปญ “Forwarding Happiness 2022”

เตรียมปักหมุด 7 กิจกรรมไฮไลท์ และโปรโมชั่นพิเศษมากมายต่อเนื่องถึงสิ้นปีที่ทุกคนต้องไม่พลาด

ไฮไลท์แรกกับจุดถ่ายรูปที่ดีที่สุด The Best Instagrammable Photo Landmark ตระการตา ต้นคริสต์มาสยักษ์ประดับไฟระยิบระยับ สูงกว่า 40 เมตร สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจุดถ่ายรูป 8 โซนในดินแดนแห่งแสงส่องประกายความสุข แลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องเช็คอินทุกปี ได้แก่ Gateway of Light, The Positive Energies, Empowerment Stage, Shining Bubble, Tunnel of Harmony, Gifts of Positivity, Field of Stars และ Tree of Hope ณ ลานสแควร์ A, จุดถ่ายภาพใจกลางศูนย์ฯ Universes of Happiness โซน Central Court และ The Walk of Wonder ชั้น 2 โซนทางเข้า Skywalk entrance และเซลฟี่กับคาแรกเตอร์คริสต์มาสสุดน่ารักทั้ง 8 ตัว ได้แก่ Kind, Harmony, Hope, Joy, Wisdom, Wonder, Love และ Bliss ที่จะส่งต่อพลังบวกและมอบรอยยิ้มให้กับทุกคน

ไฮไลท์ต่อมา ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ดีที่สุด กับ The Christmas carnival outdoor market ช้อปปิ้งและ อร่อยฟินไปกับร้านอาหาร trended food ยอดฮิตกว่า 300 เมนู (วันนี้ – 5 ม.ค. 65) และเลือกซื้อของขวัญในงาน The wOrld gift market เทศกาลของขวัญที่ใหญ่ที่สุด รวมของขวัญและร้านค้าชื่อดังกว่า 200 ร้านบนพื้นที่รวมกว่า 1,600 ตร.ม.

ครั้งแรกกับ Penfolds : The first pop up flagship in Thailand ร้านไวน์ชื่อดังนำเข้าจากออสเตรเลีย การันตีด้วยรางวัลมากมาย เช่น New World Winery of the year พิเศษเฉพาะที่ Penfolds Festive Pop-up ทุกขวดที่ซื้อคุณยังจะได้รับบริการแท็กสลักชื่อเฉพาะบุคคลได้ ทำให้ของขวัญพิเศษมากขึ้น

พร้อมสนุกกับกิจกรรมของ Swatch ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยตู้ SNAP Photo Booth สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก #SwatchPeanuts ในงาน The World Gift Market ชั้น1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ร้าน Swatch) และชวนทุกคนร่วมส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม CSR ร่วมกับนิ่ม เอ็กซ์เพรสด้วยการซื้อของขวัญในงานส่งต่อให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เพื่อส่งต่อความสุข และกำลังใจ

เรื่องกินก็สำคัญกับไฮไลท์ที่สามรวมที่สุดของความอร่อย New Taste of Happiness กับร้านดังเปิดใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ อาทิ Co-Unlimited, Meat Labo, Santouka Ramen, Tajimaya Shabu, Tonkatsu Wako, Victoria by Cocotte, Phoenix Lava, UNAGI TOKU, BAKE WORKS รวมถึงเมนูของหวานสุดพิเศษจากร้านอาหารที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น อาทิ A Christmas Prince จาก Pacamara, Mashmallow Bomb จาก Peak Chocolate, Citrus Mascarpone จาก Ampersand และอีกหลากหลายเมนูจากร้าน Paul Bakery, Pennii Popcorn, Chubby Dough, Le Tao, Yomies Rice x Yogurt





บรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้พบกับ ที่สุดของChristmas Happening และ Happiness Celebration Activities ต่อเนื่องถึงสิ้นปี อาทิ ขบวนพาเหรด Troop of light สุดยิ่งใหญ่ กับเหล่า Mascot, ร่วมถ่ายรูปกับ New Normal Santa Clause Live ShOw, การแสดง “The Christmas Caroling” โดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู (Suanplu Chorus) และการแสดงจากน้องๆ ที่จะมาขับกล่อมผ่านเสียงเพลงจากสถาบันและโรงเรียนชั้นนำ,

ชมเทศกาลดนตรี centralwOrld Music Heals 2021 : Youth Collaboration ขนทัพศิลปิน New Gen ที่มียอด Music streaming สูงสุด อาทิ JAYLERR x Ice Paris, PP Krit, Billkin, TRINITY และ ส้ม-มารี ร้องเพลงออร์เคสตราร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Keep Dreaming









โชว์พิเศษปลาวาฬยักษ์แบบ 3 มิติทะลุจอ the panOramix จอ Digital Interactive ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, Forwarding Happiness Show ส่องประกายความสุขผ่านจอ the panOramix ในธีม Shine Together ส่งมอบ Positive Energies ผ่าน Character ทั้ง 8 ได้แก่ Kind Harmony Hope Joy Wisdom Wonder Love และ Bliss สุดพิเศษเฉพาะปีนี้เท่านั้น สนุกตื่นตากับการแสดง Digital Art & Multimedia Exhibition ที่ House of illumination ชั้น 8 central @ centralwOrld พร้อมชม Vertical Art Exhibition จากศิลปิน Sundae kids ในคอนเซปท์ “ LOVE LETTER TO BANGKOK เรื่องราวแนวคิดการดำเนินชีวิต แบบ positive

ผลงานจัดแสดง ที่ชั้น 1-5 โซน I ตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2565

ไฮไลท์นี้ไม่ควรพลาด เตรียมนับถอยหลังกับโซนใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เร็วๆ นี้ โซน “hug thai” “เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทย ที่แฝงไปด้วยความอบอุ่น ที่คอยต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน เดสติเนชั่นใหม่ที่รวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในแบบร่วมสมัย ชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยใจกลางเมือง รวมร้านอาหารสตรีทฟู้ดส์ชื่อดัง, จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรจากทั่วทุกภาค, Bangkok Farmers’ Market ตลาดสินค้าสุขภาพและสินค้าออร์แกนิก อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคแบบออร์แกนิก รวมไปถึงโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา และเครื่องหอม

ไฮไลท์สำหรับคนมีสไตล์กับที่สุดของความมีสไตล์ New Stylish Happiness ชวนสัมผัส H&M HOME คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกของประเทศไทย จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของการตกแต่งภายในและไลฟ์สไตล์, ครั้งแรกใน South East Asia กับ The North Face New Concept Store พบคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ The North Face Urban Exploration ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในไทย, สายสปอร์ต ห้ามพลาดกับ Energy Space (เครือ Rev Edition) Sport Multi-brand หลากไอเทมหลายสไตล์ ที่สายสปอร์ตต้องมี

และไฮไลท์สำคัญรวมโปรโมชันที่ดีที่สุดส่งท้ายปี และสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดที่เซ็นทรัลเวิลด์ (และเป็นสมาชิก The 1) เฉพาะ 10 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด ขั้นต่ำ 300,000.- ขึ้นไป รับฟรี iPhone13 128GB มูลค่า 29,900 บาท และรับฟรีบัตรกำนัลที่พักสุดหรูจากเครือ Sala, Hilton, Intercontinental, So Sofitel มูลค่าสูงสุด 20,000.-* สำหรับ 50 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด ขั้นต่ำ 100,000.- ขึ้นไป ส่งท้ายความสุขปลายปีกับแคมเปญ Happy Everyday Tap & Go with Mastercard เปย์ความสุข สนุกครบทุกไลฟ์สไตล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดในเซ็นทรัลเวิลด์ รับฟรี! เครื่องดื่ม หรือ Cash Voucher จากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ





รวมความสุขไปกับทุก Happiness Moment ส่งท้ายปีมีได้ทุกวัน ภายใต้การคุมเข้มมาตรการความสะอาดปลอดภัยขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดการมาใช้บริการที่ศูนย์การค้า ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Central World

สัมผัสประสบการณ์ดีๆกับแคมเปญ Forwarding Happiness 2022 เราเชื่อว่า ความสุข..ขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตยังคงก้าวเดินต่อไป มาส่งต่อพลังความสุข ไม่มีวันสิ้นสุด ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์