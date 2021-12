ฉลองคริสต์มาสแบบฉบับ “ฮ่องกง” ส่องไฮไลท์ แหล่งเที่ยว ช็อป ชิม และอีเวนต์…ส่งความสุขทั่วเกาะตลอดช่วงเทศกาล

เมื่ออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวันคริสต์มาส “ฮ่องกง” เมืองในดวงใจหลายคนสำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลสุดพิเศษ ขอต้อนรับช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมากมาย ที่พร้อมเดินเครื่องจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ร่วมกันอย่างเต็มกำลังในขณะที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เราจึงขอพาทุกท่านส่องไฮไลท์แหล่ง เที่ยว ชิม ช็อป และอีเวนต์พิเศษในฮ่องกงที่พร้อมเปิดประตูสู่โลกแห่งความสุข ต้อนรับบรรยากาศอันครึกครื้นของการเฉลิมฉลองปีนี้

เที่ยว “เมืองคริสต์มาส” ในย่านเกาลูนตะวันตก

ซึมซับบรรยากาศแห่งแสงไฟระยิบระยับ ท่ามกลางเส้นขอบฟ้าของฮ่องกงใน เทศกาล WinterFest ที่ปีนี้เนรมิตสวนสาธารณะริมท่าเรือในย่านเกาลูนตะวันตก ให้กลายเป็น “เมืองคริสต์มาส” ที่มีบ้านไม้แปดหลัง รายล้อมต้นคริสต์มาสสูง 20 เมตร ประดับประดาด้วยไฟระยิบระยับราวกับยกออกมาจากเทพนิยาย พร้อมฉากหลังสุดตระการตาอย่างเส้นขอบฟ้าสัญลักษณ์ของฮ่องกง และยังเป็นเป็นปีแรกที่ต้นคริสต์มาสสูงตระหง่านเท่าตึก 6 ชั้นย้ายที่ตั้งมาจากย่านเดิมอย่าง ย่านเซ็นทรัล มายัง “เขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก” เป็นครั้งแรก เพื่อให้ย่านวัฒนธรรมนี้ได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.discoverhongkong.com/winterfest

ช็อปฯ ของขวัญคริสต์มาสแบบไม่ซ้ำใคร

ฮ่องกงมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสวรรค์ของนักช็อป และเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมืออิสระ หากใครกำลังมองหาของขวัญที่มีสไตล์ สร้างสรรค์ และไม่ซ้ำใคร ก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าที่ “เมืองคริสต์มาส” แห่งนี้มีพร้อมให้เลือกสรรทั้งซื้อเองที่หน้างาน หรือเลือกจิ้มลงตะกร้าออนไลน์ เพื่อซื้อเก็บไว้เป็นของฝากจากการเดินทางได้อย่างไม่ยุ่งยาก

ตกแต่งต้นคริสต์มาส…“ฮ่องกงสไตล์”

The Lion Rock Press บริษัทของขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮ่องกง ขอนำเสนอของเล่นเด็กและของประดับตกแต่งสำหรับคริสต์มาสที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบที่แหวกแนวและเรียกรอยยิ้มมาจากฮ่องกง อาทิ ชุดของเล่นติ่มซำไม้ที่พร้อมมอบความสนุกสนานตามจินตนาการสำหรับเด็กๆ และยังมีของประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ทั้งสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นมรดกตกทอดอันสวยงามอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.thelionrockpress.com

ชิมอาหารอุ่น ๆ ชวนอิ่มใจ

เมื่อพูดถึงเทศกาลสิ้นปีแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ การไปลองลิ้มชิมรสอาหารร้อนๆ ที่เหมาะกับช่วงหน้าหนาวนี้เป็นที่สุด

เมนูข้าวอบหม้อดิน

เริ่มต้นกันที่ข้าวอบหม้อดินจาก ร้าน Kwan Kee ที่ต้องต่อคิวยาวเหยียดแม้ในวันอากาศเย็น เพราะใครๆ ต่างก็อยากได้ลองข้าวอบหม้อดินที่อบโดยใช้เตาถ่านแท้ๆ แบบดั้งเดิม พร้อมท็อปปิ้งชวนน้ำลายสออย่างซี่โครงและถั่วดำ กุนเชียงและไข่ หรือปลาไหลขาว หรือจะมาลอง ร้าน Chop Chop ร้านอาหารเมนูย่างสุดพิเศษ มีข้าวอบหม้อดินให้เลือกมากถึงแปดชนิด ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสับกับไข่ ไก่กับมันเทศและเห็ดชิตาเกะ รวมถึงหมูสับกับปลาเค็มและแห้ว แค่คิดถึงก็รู้สึกหิวแล้ว

เมนูห่านย่าง

เมนูคริสต์มาสสุดคลาสสิกอย่างห่านย่าง คืออาหารจานเย้ายวนที่ชวนให้รับประทานร่วมกับคนที่คุณรัก ถ้าคุณชอบห่านย่างสไตล์ตะวันตก เราอยากให้มาลองแบบกวางตุ้งบ้าง Yung Kee ร้านอาหารที่เลื่องชื่อ ตั้งแต่ปี 1938 โดยมีห่านย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน และยังเป็นเมนูยอดนิยมบนลิสต์ของนักชิม ด้วยความลงตัวของชั้นไขมันฉ่ำนุ่ม เนื้อห่านหอมหวาน และหนังกรอบ ที่ได้จากการนำห่านไปรมควัน จากนั้นนำไปย่างในเตาถ่านแท้ๆ เพื่อรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมซอสทาร์ตพลัมซึ่งเข้ากันได้ดีกับอาหารจานพิเศษเช่นนี้

เมนูหม้อไฟ

และอีกหนึ่งเมนูคลายหนาว ที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดก็คือ เมนูหม้อไฟ เราจึงขอแนะนำ ร้าน The Drunken Pot ด้วยบรรยากาศเก๋ๆ ที่ตกแต่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไนต์คลับ และยังขึ้นชื่อด้านการนำเสนอเมนูที่โดดเด่น เสิร์ฟซุปที่มีให้เลือกถึงห้าชนิดซึ่งสามารถชิมพร้อมกันหมดได้ในหม้อที่แบ่งช่องๆ ถือเป็นการรังสรรค์สิ่งใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่จากอาหารกวางตุ้งที่คุ้นเคย และหากได้แวะไปถ่ายรูปแถวลานไควฟง เราขอแนะนำร้าน Yi Hung Yuen ที่ตกแต่งด้วยกลิ่นอายของหอนางโลมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายจีนคลาสสิกเรื่อง The Dream of the Red Chamber ที่ตัดเสริมด้วยป้ายไฟนีออนละลานตา

สุขใจแม้อยู่ไกลบ้าน

เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางที่ยังคงอยู่ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงจำนวนมากกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ช่วงวันหยุดให้เต็มที่ ซึ่งฮ่องกงก็ได้มอบประสบการณ์คริสต์มาสอันอบอุ่นและประทับใจราวกับบ้านเกิดมาตลอดทุกปี และวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณนก-ศิขรินธาร พลายเถื่อน อดีตนักแสดงสาวชาวไทยที่ใช้ชีวิตในฮ่องกงมาสักพัก

ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ของ คุณนก-ศิขรินธาร พลายเถื่อน ในฮ่องกงซึ่ง คุณนกได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ว่า “นกไปๆ มาๆ ฮ่องกงมาตลอด 9 ปี แต่เพิ่งตัดสินใจอยู่ที่นี่แบบถาวรได้ 1 ปี ช่วงที่โควิดระบาด ชีวิตที่นี่มีความสุขดีค่ะ แต่ช่วงเวลาที่นกเลิฟที่สุดคือเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี่แหละค่ะ เพราะอากาศจะดี และได้ฟีลการเฉลิมฉลองมากๆ ตัวนกเองตั้งใจว่าจะพาคุณแม่สามีไปฉลองมื้อก่อนคริสต์มาสที่ร้านอาหารจีนที่ได้มิชลินสตาร์ และไปช็อปปิ้งย่านเซ็นทรัล และเดทมื้อค่ำกับสามีที่ร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ในวันคริสต์มาสค่ะ ขออวยพรล่วงหน้าให้ทุกคนมีความสุขตลอดเทศกาลเช่นเดียวกันนะคะ”

ก้าวสู่ปี 2565 ด้วยโชว์สุดตระการตา ณ ริมอ่าววิคตอเรีย

หลังจากที่ห่างหายกันไปหนึ่งปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Hong Kong New Year Countdown Celebrations ได้กลับมาอีกครั้ง! เตรียมพร้อมรับความตื่นตาตื่นใจกับคอนเสิร์ตชุดใหญ่ที่ยกทัพมาจัดถึงสนาม Great Lawn ของย่านเกาลูนตะวันตก (West Kowloon) นอกจากนี้ยังมีการแสดงท้องถิ่นสุดฮอตของเมือง รวมถึงการแสดงสุดคลาสสิกของวง Hong Kong Philharmonic Orchestra นาฬิกาเรือนยักษ์ที่จะนับถอยหลังไปพร้อมๆ กับคุณจะเฉิดฉายอยู่บนด้านหน้าทางเข้าของ M+ เพื่อให้ทุกคนได้ต้อนรับปี 2565 กันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถรับชมบรรยากาศแสนสนุกและก้าวสู่ปีใหม่ไปด้วยกันได้ผ่านการสตรีมสดที่ https://www.discoverhongkong.com/countdown