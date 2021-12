ช่วงเวลาแห่งความสุขเริ่มแล้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชวนสัมผัสเทศกาลของขวัญในงาน “GIFTMAS 2021” รวมร้านของขวัญสุดครีเอท หลากสไตล์มากกว่า 200 ร้านค้า วันนี้ – 5 ม.ค. 65

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน “GIFTMAS 2021” ในคอนเซ็ปต์ All About Gift งานเดียวครบ จบทุกไอเดียของขวัญ ทั้งกิฟต์เซ็ท กระเช้าของขวัญ ของขวัญงานคราฟต์ ของตกแต่งบ้าน ต้นไม้ อุปกรณ์-แอคเซสเซอรี่สำหรับสายท่องเที่ยว Gadget และขนมหวานเมนูสุดน่ารัก ในบรรยากาศสุดฟิน และต้องมาเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขเช็คอินกับต้นคริสต์มาสส่งท้ายปี

โดยปีนี้ได้รวมร้านของขวัญสุดครีเอทหลากสไตล์ มากกว่า 200 ร้านค้าให้ช้อปปิ้งถูกใจทุกไลฟ์สไตล์ยาวข้ามปี ตั้งแต่วันนี้ – 5 ม.ค. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3,

เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล พระราม 9 และเซ็นทรัล อีสต์วิลล์

จาก Mark & Spencer

เซ็ทตุ๊กตาหมีอโรม่ามีกลิ่นหอม

จาก Teddy House

เซ็ทชาดอกไม้พรีเมี่ยม จาก Char Flower Tea

Giftset ของขวัญปีใหม่น่าช้อป อาทิ กระเช้าของขวัญสุดพรีเมี่ยม อัดแน่นด้วยสินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษ จาก Mark & Spencer, Aroma Teddy Giftset เซ็ทตุ๊กตาหมีอโรม่ามีกลิ่นหอม จาก Teddy House, เซ็ทชาดอกไม้พรีเมี่ยม จาก Char Flower Tea

ร้านจิ๊บจิ๊บ Cheap Cheap

X’Mas Wreath และดอกไม้แสนสวย จาก Galaxy Flower Shop

ต้นไม้จิ๋วและกระถางเซรามิค

จาก Pandanus

สวนในขวดโหลแก้วออกแบบได้ จาก T.Forest Terrarium

ของขวัญแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่ ชวนจัดบ้านสวยธีมคริสต์มาสด้วยของประดับตกแต่งจาก Central department Store, Robinson และ ร้านจิ๊บจิ๊บ Cheap Cheap, X’Mas Wreath และดอกไม้แสนสวย จาก Galaxy Flower Shop, ของตกแต่งบ้านสุดน่ารัก จาก Yindee Décor, ต้นไม้จิ๋วและกระถางเซรามิค จาก Pandanus, สวนในขวดโหลแก้วออกแบบได้ จาก T.Forest Terrarium เป็นต้น

mobile gadget จาก iPowergo

ผ้าพันคอลายลิขสิทธิ์ จาก Kiss Me Doll

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก Lalil

แก้วน้ำเซรามิกพร้อมปลอกแก้วสลักชื่อจาก Thammadastore

ของขวัญจับฉลากราคาโดนใจ ใครที่ตามหาของขวัญจับฉลากต้องมาช้อป เพราะรวมสินค้าหลากหลายมากกว่า 1,000 รายการ อาทิ mobile gadget จาก iPowergo, กระเป๋าผ้าจาก Naraya, ผ้าพันคอลายลิขสิทธิ์ จาก Kiss Me Doll, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก Lalil, เครื่องประดับจาก La Orr และ Shependence, แก้วน้ำเซรามิกพร้อมปลอกแก้วสลักชื่อจาก Thammadastore

Special Theme “Vacation Club” (9 – 22 ธ.ค. 64 ที่เซ็นทรัลพระราม 9) รวมไอเท็มเด็ดสำหรับสายเที่ยวต้องห้ามพลาด! ก่อนออกทริปสิ้นปีต้องมาช้อปงานนี้เพราะมีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ Gadget & Accessories ต่างๆ ให้เตรียมพร้อมไปออกทริปไม่ว่าจะสายทะเล สายภูเขา ก็ต้องมา

Delicacy

Suki Bee Garden

Sweet Treats รวม 20 ร้านขนมหวานเจ้าดัง มาสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขช่วงส่งท้ายปี อาทิ Captain Squid, Bluebell Bakery, Be Bake Love, Dose Honey Lemon, True Coffee x Gontran Cherrier, Le Amourto, Jalux Corner, Sweet Caption, Delipop, Pia Pia Daily, So Dough, Delicacy, Suki Bee Garden, คนรักษ์สวนคาเฟ่, Little Sweet Daifuku, Tokyo land, S&P, Ryu ขนมเปี๊ยะลาวา , Lalai Shokupan, Nantawan Bakery

ใครกำลังมองหาของขวัญไอเดียเก๋ๆสุดครีเอทต้องไม่พลาด มาเลือกช้อปที่งาน “GIFTMAS 2021” ภายใต้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 6 สาขาใกล้บ้านคุณ

ได้แก่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 2, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล พระราม 9 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2565 และเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มกราคม 2565 รวมถึง เซ็นทรัล วิลเลจ เฉพาะวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึง 3 มกราคม 2565

