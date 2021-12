มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 กำลังจะกลับมารังสรรค์ความงดงามตระการตา ต้อนรับการเปิดกรุงเทพมหานครให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง กับสุดยอดการแสดงระดับโลกที่ทุกคนรอคอย

กลับมาอีกครั้งกับ มหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 เทศกาลประจำปีที่ร่ายสีสันให้กับกรุงเทพมหานครมายาวนานกว่า 23 ปี กับการจัดสุดยอดศิลปะการแสดงและดนตรีระดับโลกมาให้ชาวไทยได้รับชม ซึ่งการกลับมาของมหกรรมฯ ในปีนี้ มาพร้อมกับการจัดเต็ม 6 ชุดการแสดงสุดอลังการจากศิลปินคุณภาพชั้นนำระดับโลกและเทคโนโลยีการจัดแสดงสุดล้ำที่ขนขบวนมาร่วมเฉลิมฉลองเปิดเมือง ปลุกกรุงเทพเมืองฟ้าอมรให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบสองเข็มแล้วเท่านั้น

สำหรับการจัดมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “A celebration of the enduring spirit of humankind” การเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมนุษยชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดเมืองกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประกอบไปด้วยการแสดงบัลเลต์สุดคลาสสิก Swan Lake และ Nutcracker ที่ปีนี้ได้นำเทคโนโลยี 3 มิติมาร่วมผสมผสานในการแสดง ถือเป็นการแสดงที่มีเพียงจากคณะรัสเซียนมัลติมีเดียบัลเลต์เธียร์เตอร์แห่งเดียวในโลกเท่านั้น, การแสดงชุดใหม่ล่าสุด ‘Vivancos Live’ จากคณะลอสวิวานโกส สเปน, การแสดงโอเปร่าจากสองซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก โจเซฟ คาเลญ่า (เทเนอร์) และ เซลีน เบิร์น (โซปราโน) , การแสดงเต้นฮิปฮอปชุด ‘Motion’ จากคณะคอมพานีซาร์บัท ฝรั่งเศส และปิดท้ายด้วยการแสดงจาก แคทเธอรีน เจนกินส์ นักร้องคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เจ้าของรางวัล ‘The Biggest Selling Classical Artist of the Century’ จาก Classic FM เรียกได้ว่าเป็นงานมหกรรมแห่งปีที่ใคร ๆ ก็ห้ามพลาด

โดยมหกรรมฯ ในครั้งนี้ จะเปิดประเดิมด้วยการแสดงชุดแรก คือ การแสดงบัลเลต์สุดคลาคสิกในเรื่อง Swan Lake จากคณะรัสเชียนมัลติมีเดียบัลเลต์เธียร์เตอร์สุดยอดคณะบัลเลต์ชั้นนำของโลก คณะบัลเลต์เพียงหนึ่งเดียวที่นำเสนอเรื่องราวความรักสุดอมตะของเจ้าชายซิกฟรีดกับเจ้าหญิงหงส์ผู้เปี่ยมเสน่ห์นามว่าโอเด็ตต์ แสดงนำโดยนักบัลเลต์จากคณะบอลชอย ผสมผสานการแสดงบัลเลต์คลาสสิกกับฉากดิจิทัล 3 มิติ สุดยอดเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว จัดแสดงขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ต่อด้วยการแสดงบัลเลต์ต้อนรับเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเรื่อง Nutcracker โดยคณะรัสเชียนมัลติมีเดียบัลเลต์เธียร์เตอร์อีกเช่นกัน พบสุดยอดทีมนักเต้นบัลเลต์จำนวน 44 คน ส่งตรงจากรัสเซียพร้อมฉากดิจิทัล 3 มิติ สุดตระการตา ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของคลาร่าและตุ๊กตาทหารนัทแครกเกอร์สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย ผ่านบทเพลงยอดนิยมของไชคอฟสกีผสานกับเรื่องราวของเวทมนตร์ในคืนวันคริสต์มาสอีฟ จัดแสดงขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นอกจากการแสดงบัลเลต์ทั้ง 2 เรื่องแรกแล้ว การแสดงชุดที่ 3 ยังเป็นการกลับมาพบแฟนชาวไทยอีกครั้งของคณะลอสวิวานโกส จากประเทศสเปนกับการแสดงชุดใหม่ล่าสุด ‘Vivancos Live’ 7 หนุ่มสเปนรูปงามตระกูลวิวานโกส จะมาโชว์การเต้นอันเร้าใจจนเวทีต้องลุกเป็นไฟ อาทิ แท็ป ฟลาเมงโก ศิลปะการต่อสู้ประกอบกับฉาก ดนตรี และการออกแบบเวทีพร้อมแสงอันอลังการ โดยการแสดงในครั้งนี้ได้รวมฉากเด็ดจากโชว์ 7Hermanos, Aeternum และ Born to Dance ไว้ด้วยกันอีกด้วย จัดแสดงขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พร้อมตะลึงไปกับการแสดงชุดที่ 4 ที่คว้าสองดาวเด่นแห่งวงการโอเปร่า โจเซฟ คาเลญ่า (เทเนอร์) และเซลีน เบิร์น (โซปราโน) มารวมตัวกันสร้างความมหัศจรรย์เพื่อการแสดงครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมกับคอนสแตนติน ชูดอฟสกี วาทยกรเจ้าของรางวัลมากมาย โปรแกรมจัดขึ้นสำหรับงานมหกรรมฯ ครั้งนี้โดยเฉพาะในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงที่จะท้าทายแรงโน้มถ่วง ผนวกกับความแม่นยำในทุกการเคลื่อนไหว จากการแสดงชุด ‘Motion’ จากคณะ คอมพานี ซาร์บัท ประเทศฝรั่งเศส ที่ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ผ่านการเต้นฮิปฮอป ผสมผสานกับการฉายภาพดิจิทัลแบบไดนามิก แสดงให้เห็นถึงศิลปะในการเต้นเบรกแดนซ์ที่แท้จริง จัดแสดงขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปิดม่านเวทีด้วยการแสดงที่ใครก็พลาดไม่ได้ เพราะทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากสุดยอดนักร้องคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก กับซุปเปอร์สตาร์ชาวเวลส์ เสียงเมซโซ-โซปราโน แคทเธอรีน เจนกินส์ (Order of the British Empire) เจ้าของรางวัล ‘The Biggest Selling Classical Artist of the Century’ จาก Classic FM เธอได้รับเชิญไปขับร้องในวโรกาสงานเฉลิมฉลองของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรหลายครั้ง ซึ่งการแสดงครั้งนี้อำนวยเพลงโดยแอนโทนี่ อิงกลิซ ซึ่งจะจัดแสดงส่งท้ายมหกรรมฯ ของปีนี้ ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บี.กริม, บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม

มาร่วมเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมนุษยชาติ สานต่องานสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 นี้ สามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง Thai Ticket Major: www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ทุกสาขา ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ในการเข้าชมการแสดงสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบสองเข็มแล้วเท่านั้น ผู้ชมต้องนำเอกสารยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมการแสดง โดยสามารถเปิดเอกสารรูปแบบดิจิทัลได้จากโปรแกรมหมอพร้อม

สำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีการจัดจำนวนที่นั่งสำหรับการรับชมการแสดงภายในพื้นที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ และดำเนินตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยสามารถรับชมการแสดงผ่านทางออนไลน์ได้โดยสามารถดูรายละเอียดรอบการแสดงและซื้อบัตรรับชมผ่านทาง www.zipeventapp.com และพิเศษยิ่งไปกว่านั้น! สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแบบ VIP โซน 1 ในงานมหกรรมศิลปะและการแสดงดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้ง ที่ 23 นี้ ทางบีเอ็มดับเบิลยู มอบสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถ BMW ฟรี 3 วัน! จากกิจกรรม BMW Home Test Drive 72-Hour of Joy สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการแสดงสามารถดูได้ที่ www.bangkokfestivals.com หรือ www.facebook.com/BangkokFestivals