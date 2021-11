Nespresso ร่วมส่งมอบความสุขเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยคอลเล็กชั่นของขวัญลิมิเต็ด อิดิชั่น ‘Gifts of the Forest’

เนสเพรสโซ (Nespresso) ร่วมกับ โจฮานนา ออร์ทิส (Johanna Ortiz) ดีไซน์เนอร์สาวชาวโคลัมเบีย สร้างสรรค์คอลเล็กชั่นของขวัญอันเปี่ยมคุณค่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Gifts of the Forest’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของผืนป่าและธรรมชาติเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆควบคู่แนวคิดที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้รับ

เซ็ตของขวัญ ‘Gifts of the Forest’ ได้ถูกสร้างสรรค์เพื่อเชิดชูความงดงามของผืนป่า บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นพันธะสัญญาแห่งความยั่งยืนของเนสเพรสโซ โดยกาแฟแคปซูลภายใต้คอลเล็กชั่นนี้ ได้ถูกหลอมรวมพันธะสัญญาของเนสเพรสโซที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมลงลึกไปถึงผืนดินอันเป็นจุดกำเนิดของต้นกาแฟแต่ละต้น นอกจากนี้ ยังมอบความอิ่มเอมใจให้กับผู้รับ ซึ่งเป็นคอกาแฟสายกรีนไปกับแอคเซสเซอรี่ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจแห่งการอนุรักษ์จากโครงการปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น เพื่อปกป้องผืนป่าอะเมซอนของเนสเพรสโซ

ในการคอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษในครั้งนี้ เนสเพรสโซได้เลือก โจฮานนา ออร์ทิส แฟชั่นดีไซน์เนอร์ลักชัวรี่ชาวโคลัมเบีย เพื่อออกแบบสร้างสรรค์คอลเล็กชั่นที่ผสานความงามของธรรมชาติและแนวความคิดความยั่งยืน เพื่อนำพาผู้ที่หลงใหลในกาแฟได้เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ในวิถีอันยั่งยืนของเนสเพรสโซอย่างแท้จริง

“สำหรับฉัน การออกแบบและธรรมชาติคือของคู่กัน ในฐานะที่เป็นคนรักกาแฟโคลอมเบีย และเป็นผู้สนับสนุนอย่างแรงกล้าเพื่อต่อสู้กับวิกฤตทางภูมิอากาศ ฉันได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเนสเพรสโซที่มีความตั้งใจจริงในการรักษาผืนป่า ผ่านโครงการปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นคืนสู่ป่าอะเมซอน จึงเป็นเหตุผลหลักในการร่วมงานกับเนสเพรสโซเพื่อสร้างสรรค์ผลงานบนจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการออกแบบคอลเล็กชั่นนี้ ฉันได้ถ่ายทอดภาพความงามของผืนป่าไว้ในทุกชิ้นงาน โดยได้เลือกนำเสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าแมตช์กับการใช้สีเอิร์ธโทนไว้ในงานออกแบบ ซึ่งตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอันเยี่ยมยอดนี้ฉันมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเนสเพรสโซเป็นอย่างมาก” โจฮานนาออร์ทิสกล่าว

ดื่มด่ำไปกับ 3 รสชาติกาแฟที่รังสรรค์จากแรงบันดาลใจของผืนป่าที่จะนำพาจินตนาการของ

คอกาแฟให้โลดแล่นเสมือนได้ออกไปสำรวจผืนป่าอย่างแท้จริง

ลิ้มรสชาติความลึกลับสุดคลาสสิกของกาแฟดำรสชาติของ ‘Forest Black’ จากเมล็ดกาแฟโคลอมเบียที่ถูกฟูมฟักภายใต้ร่มเงาของแมกไม้นานาพรรณแผ่กิ่งก้านพร้อมปกป้อง และรักษารสชาติกาแฟที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่มใบที่ปกคลุมเมล็ดกาแฟแต่ละเมล็ด เพื่อนำเสนอรสชาติกาแฟ เอสเพรสโซสุดเข้มอบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศและไม้ป่าธรรมชาติชวนให้จินตนาการถึงป่าทึบนั่นเอง

สัมผัสรสชาติของขวัญอันล้ำค่าจากพฤกษชาติไปกับรสชาติของ ‘Forest Fruit’ มอบรสชาติกาแฟเอสเพรสโซที่หอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของอเมริกาใต้ ผสานกลิ่นหอมของผลเบอร์รี่ป่า ธัญพืช และขนมอบให้กลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขท่ามกลางผืนป่าได้เป็นอย่างดี

รื่นรมย์ไปกับสมบัติอันล้ำค่าจากป่าไม้กับรสชาติของ ‘Forest Almond’ ที่สร้างสรรค์รสชาติแห่งความรื่นเริงของฤดูกาลนี้ ด้วยกาแฟเอสเพรสโซจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของอเมริกาใต้ เสริมรสหวานจากถั่วคั่ว ผสานกลิ่นหอมของวานิลลาอัลมอนด์ และกลิ่นผลไม้อ่อนๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ยกระดับรสชาติแห่งการเฉลิมฉลองจากคอลเล็กชั่นกาแฟ ‘Gifts of the Forest’ ด้วยเมนูกาแฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเนสเพรสโซ

แฟนๆ ของเนสเพรสโซสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับแขกผู้มาเยือนช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีด้วยการครีเอทเมนูกาแฟสูตรพิเศษที่สามารถทำได้ง่ายๆ จากกาแฟในคอลเล็กชั่น ‘Gifts of the Forest’ ที่สร้างสรรค์สูตรขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟจากเนสเพรสโซ เพื่อส่งต่อโมเม้นต์ความประทับใจให้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การดื่มกาแฟสุดสร้างสรรค์นี้ สามารถเยี่ยมชมเว็ปไซต์เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในการรังสรรค์กาแฟได้ที่ https://www.nespresso.com/recipes/th/th/recipes.html

จับคู่ของขวัญให้ผู้รับถูกใจยิ่งขึ้นด้วย คอลเล็กชั่นกาแฟ ‘Gifts of the Forest’ และแอคเซสซอรี่ลิมิเต็ด อิดิชั่นจากเนสเพรสโซ

เพิ่มความประทับใจให้กับผู้รับ

เลือกแมตช์ของขวัญกาแฟจากคอลเล็กชั่น ‘Gifts of the Forest’ กับแก้วกาแฟแบบพกพา (NOMAD Travel Mug) เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสุขระหว่างออกกิจกรรมเอาท์ดอร์กับแกงค์เพื่อน หรือครอบครัว โดย โจฮานนา ออร์ทิส ได้เลือกใช้สี Deep Cherry ในการออกแบบแก้วกาแฟเพื่อสื่อถึงผลเบอร์รี่ป่าที่สุกแล้ว เข้าเซ็ตกันกับคอลเล็กชั่นกาแฟ ‘Gifts of the Forest’ เป็นอย่างดี

เซอร์ไพรส์คนที่คุณรักด้วยของขวัญสุดพิเศษ

นอกเหนือจากกาแฟแล้ว เนสเพรสโซ ยังมีไอเท็มสุดพิเศษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเทศกาลแห่งความสุข อย่างสมุดจดบันทึกที่ทำขึ้นจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตกแต่งด้วยลวดลายแพทเทิร์นใบไม้ ซิกเนเจอร์เฉพาะของคอลเล็กชั่น Nespresso X Johanna Ortiz เพื่อถ่ายทอดถึงความงดงามของผืนป่า

ของขวัญคืนสู่ป่า

นับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่เนสเพรสโซ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องธรรมชาติผ่านโครงการวนเกษตร เพื่อปกป้องระบบนิเวศของไร่กาแฟที่แบรนด์ทำธุรกิจด้วย ในครั้งนี้เนสเพรสโซได้สานต่อพันธกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการปลูกกาแฟและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ด้วยการคืนผืนดินกลับสู่ป่าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้โดยผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างองค์กรอนุรักษ์นานาชาติ (Conservation International) และชุมชน Madroño เมือง La Pedrera เพื่อปกป้องต้นไม้ 10 ล้านต้นในป่าอะเมซอน เขตเมือง La Pedrera ประเทศโคลัมเบีย เพราะเนสเพรสโซเชื่อว่าการปกป้องผืนป่าคือความรับผิดชอบอย่างนึงของเรา และในกาแฟทุกแก้วของเราจะต้องสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนนี้ไปด้วยกันกับเราได้

คอลเล็กชั่น ‘Gifts of the Forest’ มีกำหนดวางจำหน่ายให้สามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 18 มกราคม 2565 ที่เนสเพรสโซ บูติก หรือทางเว็บไซต์เนสเพรสโซ https://www.nespresso.com/th/ หรือเนสเพรสโซ แอปพลิเคชั่นสำหรับ iPhone, iPad และ Android TM ราคาแคปซูลละ 26 บาท

