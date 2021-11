สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ฉลองครบรอบ 3 ปี จัดเต็มความสุขชุดใหญ่ในงาน“SIAM TAKASHIMAYA 3rd ANNIVERSARY” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปฟิน กินเพลิน ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น” เนรมิตพื้นที่ภายในห้างสรรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะให้เต็มไปด้วยบรรยากาศและกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ทั้งหลากหลายเมนูอาหารจากสุดยอดร้านดัง ศิลปวัฒนธรรมการจัดดอกไม้อันเก่าแก่งดงาม และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นสุดว้าวมากมายมาเอาใจคนรักญี่ปุ่นแบบจัดเต็มตลอดเดือนพฤศจิกายน

โดยไฮไลต์ภายในงาน “SIAM TAKASHIMAYA 3rd ANNIVERSARY” ช้อปฟิน กินเพลิน ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น ได้คัดสรรความสนุกสุโก้ยมาเพื่อเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขอย่างแท้จริง เริ่มจากมอบความสุขให้นักชิมอย่างครบอรรถรสกับเมนูดั้งเดิมที่เจแปนเลิฟเวอร์ต้องไม่พลาดกับเทศกาลอาหาร Matsuri Autumn Food Festival ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งแบบงานวัดญี่ปุ่น และเมนูสุดพิเศษจากร้านดัง ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 3 ปีให้กับห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ อาทิ 3rd Year Anni Matcha เมนูพิเศษจากร้าน Kyoto Uji Saryo ชาเขียวครีมมี่มัทฉะสุดเข้มข้นเสิร์ฟคู่เบบี้คาสเทลล่า, 2 เมนูสุดฟิน Uji Matcha Strawberry Sando แซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ผสานกับครีมนมสดเนื้อนุ่มละมุน ตัดรสด้วยอูจิมัทฉะจากเมืองเกียวโต และ Uji Matcha Special Drink มัทฉะสูตรลับเฉพาะของร้าน Hakuna Matacha เอาใจสายมัทฉะตัวจริง, Matcha Ice Cream Waffle with Chestnut Honey Syrup เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง

Matcha Ice Cream Waffle with Chestnut Honey Syrup

เมนูพิเศษจากวัตถุดิบที่เก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงของประเทศญี่ปุ่นจากร้าน Yamamori Waffle

ของประเทศญี่ปุ่น ลงตัวด้วยไอศครีมชาเขียว เสิร์ฟพร้อมวาฟเฟิลนมสดฮอกไกโด ราดซอสเกาลัดน้ำผึ้งสุดหอมหวานจากร้าน Yamamori Waffle, Fuji Ringo Bun เมนูซิกเนเจอร์พิเศษเฉพาะที่ร้าน J’s Bakery ที่นำแอปเปิ้ลฟูจิขนาดครึ่งลูกมาแอบซ่อนความอร่อยอยู่ในแป้งบริโอชสูตรต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น โรยด้านบนด้วยน้ำตาลไอซิ่งเป็นความอร่อยที่ใครได้ชิมต้องติดใจ ส่วนร้าน Café Kaldi นำส่วนผสมขั้นเทพของขนมหวานทั้ง 3 ชนิด ทั้งความหอมหวานอบอวลของซอฟต์ครีม Vanilla ผสานกับเนื้อสัมผัสที่ละมุนลิ้นของถั่วแดงญี่ปุ่น และ Matcha รสเข้มหอมกรุ่นอันโด่งดังมาผสมผสานเป็นเมนูสุดพิเศษ Matcha Azuki Affogato และร้าน Teyaki ที่ส่งเมนูสุดฮอต Senbei Teyaki’s Signature เซมเบ้ปลาหมึกร้านเเรกในเมืองไทย ที่ดัดเเปลงสูตรจาก Maruyaki Tako Senbei ร้านต้นตำรับในเมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น มาให้คนไทยได้เปิดประสบการณ์ความอร่อย เป็นต้น

พร้อมกันนั้น ยังรื่นรมย์ไปกับศาสตร์จัดดอกไม้อันเก่าแก่ประจำชาติญี่ปุ่น “อิเคบานะ” ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในปีนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมมือกับสมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 จัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซขนาดกว้างกว่า 3 เมตร จากแต่ละสถาบัน ทั้งอิเคโนโบะ, โซเก็ทสึ, โอฮาระ รวมถึงผลงานจากสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living in the New World” การถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของวิถีชีวิตแบบใหม่ผ่านการจัดดอกไม้ในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละสถาบัน ให้ผู้ชมได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันทรงคุณค่านี้ได้อย่างใกล้ชิดตลอด 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 10 – 30 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณทางเข้าชั้น M

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤศจิกายนนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ยังได้ร่วมกับ สวนสนุก Fuji Q จัดงาน Fuji-San Camping Fest 2021 ชวนเที่ยวทิพย์ไปกับไลฟ์สไตล์การเดินทางตามแบบฉบับญี่ปุ่น ยกขบวนสินค้าเอาต์ดอร์แบรนด์ดังมาเอาใจผู้รักการเดินทางสายสปอร์ตแอดเวนเจอร์ เพลิดเพลินกับการช้อปไอเทมแคมป์ปิ้งชิ้นเด็ดจากแบรนด์ดังลดราคาสูงสุด 50% อาทิ Snow Peak, LOGOS, FJALLRAVEN, CHUMS, ASICS, MONOWHEEL, HARIO, IWATANI ฯลฯ สุดเซอร์ไพร์ส!! พบกับซุปตาร์คนดังผู้หลงใหลการเดินทางท่องเที่ยว อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ ว่านไฉ – อคิร วงษ์เซ็ง ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวและวีรกรรมสุดสนุกของการเดินทางในแต่ละทริป ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:30 น. ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองครบรอบ 3 ปี แทนคำขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ลดแรงแบบจัดหนักทั้งห้างกับส่วนลดสูงสุด 50% ช้อปครบตามเงื่อนไขรับคูปองเงินสดและบัตรกำนัลรวมสูงสุด 4,500 บาท ฟรี!! กระเป๋าผ้าลายญี่ปุ่น มูลค่า 790 บาท เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป และฟินกับสินค้าไฮไลท์ 33 ไอเท็มเอ็กคลูซีฟ เฉพาะที่สยาม ทาคาชิมายะเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

มาร่วมเปิดประสบการณ์ช้อปฟิน กินเพลิน สมกับความคิดถึงญี่ปุ่นกันเต็มอิ่ม ในงาน “SIAM TAKASHIMAYA 3rd ANNIVERSARY” ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya