ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าในโลกของเราวันนี้ เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องของคนไอทีเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกผสานอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราทุกคน กล่าวได้ว่าแบรนด์ไอทีขยับเข้าหาความมีชีวิตชีวาแบบไลฟ์สไตล์ ส่วนไลฟ์สไตล์ของเราก็ขยับเข้าหาความอัจฉริยะของเทคโนโลยี โดยเฉพาะชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาอยู่เสมอ และขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ อุปกรณ์ที่จะสามารถรองรับไลฟ์สไตล์การทำงานเช่นนี้ได้ก็ต้องครบครันทั้งในแง่ของประสิทธิภาพอันชาญฉลาดและสุนทรียะแห่งดีไซน์

เพื่อตอบรับเทรนด์ดังกล่าวนี้ ล่าสุดหนึ่งในผู้นำวงการไอทีอย่างหัวเว่ยได้จับมือกับ Vogue Thailand นิตยสารแฟชั่นระดับโลก เผยภาพถ่ายแฟชั่นเซ็ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อโปรโมตแล็ปท็อประดับเรือธง HUAWEI MateBook 14s ที่เล็งเจาะกลุ่มผู้ใช้แล็ปท็อปไฮเอนด์ด้วยดีไซน์เรียบหรู เป็นอุปกรณ์ไอทีที่สามารถเบลนด์อินไปกับภาพถ่ายไฮแฟชั่นได้อย่างลงตัว โดยที่แต่ละองค์ประกอบต่างก็เติมเต็มกันและกัน ตัวผลิตภัณฑ์สร้างความโดดเด่นนำสมัยให้กับภาพ ส่วนเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของภาพจาก Vogue Thailand ก็ตอกย้ำสุนทรียะแห่งความมีสไตล์ของแล็ปท็อป กลายเป็นแฟชั่นเซ็ตที่สะกดทุกสายตา

แฟชั่นเซ็ตของ Vogue Thailand ถูกถ่ายทอดผ่านคอนเซ็ปต์ NEW WAY TO WORK บอกเล่าวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ของคู่กายที่บ่งบอกอัตลักษณ์และไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว เน้นย้ำความทันสมัย ความสดใหม่ และความดูดีที่ถ่ายทอดออกมาผ่าน Mood & Tone ของภาพ โดยสะท้อนเรื่องราวว่า HUAWEI MateBook 14s นั้นสามารถใช้งานตอบโจทย์หลากหลายสายอาชีพได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะคนบันเทิงอย่างสายการแสดงที่ต้องอ่านบทและจัดการงานอื่นๆ ไปพร้อมกัน หน้าจอ 2.5K HUAWEI FullView Display ทำให้ใช้งานพื้นที่จออ่านบทได้เต็มตามากขึ้น ชิปเซ็ตที่เร็วและแรงอย่าง 11th Gen Intel® Core™ H-Series ก็รองรับการทำงานหลายโปรแกรมพร้อมๆ กันได้ดี หรือจะเป็นการใช้สีสันที่สวยสะดุดตาอย่างสีเขียว Spruce Green[1] หรือการออกแบบด้วยดีไซน์เฉพาะตัวและน้ำหนักเบา ซึ่งตอบโจทย์คนทำงานสายแฟชั่นที่ต้องพกพาแล็ปท็อปติดตัวไปทุกที่

นอกจากนี้ ภาพแฟชั่นเซ็ตของ Vogue Thailand ยังเล่าเรื่องราวของคนทำงานสายคอนเทนต์ที่ต้องมองหน้าจอติดต่อกันเป็นเวลานาน การเลือกใช้แล็ปท็อปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก TÜV Rheinland ว่าช่วยปกป้องดวงตาด้วยการลดแสงสีฟ้าและการกะพริบของหน้าจอ ก็ถือว่าตอบได้ตรงโจทย์ หรือแม้แต่คนทำงานเพลงที่ต้องอัดเสียงเครื่องดนตรีเยอะๆ และต้องเช็ครายละเอียดเพลงให้ออกมาดีที่สุด การได้แล็ปท็อปที่มีเทคโนโลยีด้านเสียงโดยเฉพาะอย่าง HUAWEI Sound ที่ใส่มาใน HUAWEI MateBook 14s พร้อมลำโพง 4 ตัวและไมโครโฟนอีก 4 ตัวก็คือว่าเป็นผู้ช่วยมอบพลังด้านเสียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ HUAWEI MateBook 14s นับเป็นแล็ปท็อปที่มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุม 360° ครบจบในเครื่องเดียว ยกระดับความสมาร์ทให้ชีวิตง่ายขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเพื่อการงานหรือความบันเทิง