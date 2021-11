ปักหมุด “บาร์ลับฮ่องกง” และลิสต์ร้านอาหารเด็ดที่ต้องไปโดนใน 4 ย่านดัง ฉลองเทศกาล Hong Kong Wine & Dine Festival 2021

หลายคนคงมีภาพจำว่าถ้าได้ไปเยือนฮ่องกงแล้วจะต้องไปตะลุยชิมอาหารเจ้าเด็ดอย่างเดียว แต่วันนี้เทศกาล Hong Kong Wine & Dine Festival 2021 ที่เริ่มจัดงานทางออนไลน์ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่าน ให้ลองมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวไนต์ไลฟ์สุดชิคของฮ่องกงที่เก๋ไม่แพ้ใคร ด้วยลิสต์ที่รวบรวมบาร์ลับสุดชิค และร้านอาหารรสเด็ด ใน 4 ย่านดังของฮ่องกงที่นักดื่ม นักชิมจะต้องไปตามรอยให้ได้เมื่อเปิดประเทศ

เริ่มต้นกันที่ ย่าน “เซ็นทรัล” ย่านแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางฮ่องกงสมชื่อ คุณจะได้พบกับบาร์ที่มีรางวัลการันตีมากมาย รวมถึงภัตตาคารระดับโลกและร้านอาหารนานาชาติในสไตล์โมเดิร์น เตรียมตัวให้พร้อมไปกับการเดินทางตะลุยโลกแห่งอาหารที่น่าตื่นเต้น

Tell Camellia: “ค็อกเทลชา” รสชาติเยี่ยม (https://www.tellcamellia.com/) บาร์ที่ซ่อนตัวอยู่บนถนนพอตทิงเกอร์อันเก่าแก่แห่งนี้ยกระดับค็อกเทลที่มีเบสเป็นชาให้เหนือขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการคัดสรรชาชั้นยอดจากทั่วโลก Tell Camellia เสิร์ฟค็อกเทลชาที่ตั้งชื่อตามประเทศต่างๆ และยังมีเมนูดังที่ใครๆ ก็ต้องมาลองอย่าง “Turkey” ซึ่งทำจากชาไรซ์ แอปริคอต ยี่หร่า และเหล้ายิน สมกับตำแหน่งอันดับที่ 23 จาก 50 บาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 อีกด้วย

The Pontiac: สุดเหวี่ยงไปกับค็อกเทลสไตล์ Coyote Ugly (https://www.thepontiac.com/) ถ้าอยากสนุกสุดมันส์ยามค่ำคืน ไม่ต้องมองหาที่เที่ยวไหนนอกจาก The Pontiac บาร์สไตล์ Coyote Uglyพร้อมรั้งอันดับที่26 จาก 50 บาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 เพลงดังๆ เข้ากันได้ดีกับค็อกเทลเมนูสนุกๆ ในบาร์เล็กๆ สไตล์อเมริกันแห่งนี้

The Wise King: ค็อกเทลแห่ง“ยุคกลาง” (https://www.thewiseking.com/) ด้วยแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของ King Alfonso X of Castile ในช่วงศตวรรษที่ 13 The Wise King ตกแต่งในบรรยากาศยุคกลาง พร้อมด้วยเครื่องดื่มที่เข้ากันได้อย่างลงตัว จนได้รับรางวัลการันตีในอันดับที่ 28 จาก 50 บาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 อีกด้วย

James Suckling Wine Central: จิบไวน์เคล้าอาหารเกาหลี (https://www.jamessucklingwinecentral.com/) James Suckling Wine Central ตั้งชื่อตามนักชิมไวน์ชาวอเมริกันชื่อดัง และเสิร์ฟเมนูที่รังสรรค์มาเพื่อระลึกถึงภรรยาชาวเกาหลีของเขาเป็นการเฉพาะ คุณสามารถมั่นใจในรสชาติได้อย่างแน่นอน เพราะที่แห่งนี้เสิร์ฟเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคะแนนความอร่อยมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป พร้อมรับประทานคู่กับอาหารรสชาติดีอื่นๆ อย่างแพนเค้กกิมจิหรือไก่ทอดเกาหลี

มาต่อกันที่ย่าน “เคนเนดี้ทาวน์” ที่รับรองว่าเด็ดไม่แพ่ย่านไหนๆ เพราะมีการผสมผสานผับบาร์และคาเฟ่สุดชิคได้อย่างลงตัว ถือเป็นแหล่งสังสรรค์หลังเลิกงานของเหล่าชาวต่างชาติที่ทำงานในฮ่องกง เพียงมุ่งหน้าสู่ K-Town ก็ได้พบกับเส้นทางแสนอร่อยของนักชิมและคอไวน์พร้อมเต็มอิ่มไปกับรสชาติในย่านฝั่งตะวันตกสุดฮิปได้ด้วย

Grain: เมนูคราฟต์เบียร์ที่ไม่ซ้ำใคร (https://grain.com.hk/) สาวกคราฟต์เบียร์ห้ามพลาด! เพราะบาร์แห่งนี้ยืนหนึ่งในเรื่องคราฟต์เบียร์ซึ่งมาพร้อมเมนูใหม่ๆ ที่ขยันรังสรรค์ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองอยู่เสมอ Grain เสิร์ฟเฉพาะเบียร์ท้องถิ่นยี่ห้อ Gweilo (ชื่อที่ชาวฮ่องกงใช้เรียกชาวต่างชาติ) อย่าลืมมาลองลิ้มชิมรสเครื่องดื่มเมนูทดลองแก้วใหม่ๆ เมนูสุดฮิต หรือจะเป็นค็อกเทลคลาสสิกที่กดสดๆ จากหัวจ่าย ของ Gweilo

11 Westside: อาหารเม็กซิกันที่เด็ดที่สุดในฮ่องกง (https://www.11westside.com/) ร้านอาหารเม็กซิกัน 11 Westsideก่อตั้งโดย เอสดราส์ โอชัว เชฟจากแอลเอผู้โด่งดังจาก Netflixที่พร้อมเสิร์ฟทาโก้ชวนน้ำลายสอและอาหารสไตล์เม็กซิกันจานเด็ดอื่นๆ ในบรรยากาศหรูหราแบบเพดานสูง

Winstons Coffee: ร้านกาแฟสุดชิคที่แปลงโฉมเป็นบาร์ในยามค่ำคืน (https://www.winstonscoffee.com/) มาลองจิบกาแฟกลางวัน แล้วดื่มค็อกเทลกลางคืนกันไหม? ถ้ากำลังมองหาอะไรแบบนี้อยู่ก็ห้ามพลาดที่นี่เลย! แหล่งพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศสบายๆ ที่เสิร์ฟ Espresso Martini รสชาติเข้มแต่นุ่มคอให้คุณได้ฟินกันสุดๆ

ถัดมาที่ย่าน “หว่านไจ๋” พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นแบบฉบับและมีวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่สุดในฮ่องกง พร้อมขบวนอาหารนานาชาติละลานตา พร้อมสรรพด้วยร้านอาหารและบาร์แปลกใหม่ราวกับหลุดมาอยู่ในนิยาย “โลกของซูซี่ วอง (The World of Suzie Wong)”

MW Gunpowder Indian RestoBar: อาหารอินเดียแบบโมเดิร์น (http://www.mayfare.com.hk/gunpowder-overview.php) โดดเด่นด้วยความโมเดิร์นในบรรยากาศร่วมสมัย MW Gunpowder Indian RestoBar ยกขบวนอาหารอินเดียที่มีความแปลกใหม่ ดัดแปลงหน้าตาและรสชาติให้ทันสมัย ทั้งอาหารคาวที่หาทานได้ริมทาง ไก่ย่างทันดูรี และขนมปังจิ้มแกงที่อบสดใหม่จากเตา

1011 TEABAR: “บาร์ชา” สุดสดชื่น (https://1011siptea.com/) พักจากจิบไวน์ มาจิบชาให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจที่ 1011 TEABAR”บาร์ชา” แบบใหม่ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มชารสชาติแปลกใหม่และแหวกแนว แถมยังมีสินค้าโฮมเมดน่ารักมากมายให้เลือกซื้อ

ลบภาพความพลุกพล่านในย่าน “จิมซาจุ่ย” ไปเลย เพราะวันนี้เราพาจะทุกท่านมาสัมสัมบรรยากาศสว่างไสวไปด้วยแสงนีออนบนรูฟท็อปบาร์ที่มีฉากหลังเป็นวิวเมืองสุดตราตรึง พื้นที่นั่งชิวรับลมเย็น และร้านอาหารกลางแจ้งที่มีวิวที่ดีที่สุดของอ่าววิคตอเรีย

Qi Nine Dragons: สัมผัสแก่นแท้ของอาหารเสฉวนในบรรยากาศรูฟท็อป (https://www.qi-ninedragons.hk/home)Qi Nine Dragonsหรือ “ดาวส่องแสง” ในภาษาจีน คือหนึ่งในร้านแนะนำจากมิชลิน ที่เสิร์ฟอาหารรสชาติเผ็ดจัดจ้านสำหรับคนใจกล้า! เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อลิ้มรสเมนู เสฉวนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับเครื่องดื่มสุดเก๋ที่คุณต้องคาดไม่ถึง

หากร้านที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังไม่จุใจ ท่านสามารถร่วมชมคลาสอาหารและไวน์ออนไลน์ได้ในเทศกาล Hong Kong Wine & Dine Festival 2021 ที่ขนทัพเชฟและบาร์เทนเดอร์ชื่อดัง พร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมายมาให้ทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งรสชาติชั้นเลิศในฮ่องกงที่ www.discoverhongkong.com/winedinefestival