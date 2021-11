ลาซาด้า ขนทัพศิลปินดังทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 50 ชีวิต มาระเบิดความสนุก พร้อมชวนลุ้นรางวัลใหญ่จัดเต็มมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ใน Lazada 11.11 Super Show วันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น!

ลาซาด้าจับมือร่วมกับช่อง ONE 31 เสิร์ฟความบันเทิง อัด Shoppertainment เต็มรูปแบบต้อนรับเทศกาลช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ประจำปีในงาน Lazada 11.11 Super Show ที่รวบรวมวาไรตี้โชว์ กิจกรรมภารกิจสนุกๆ จากนักร้องศิลปินตัวท็อปทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 50 ชีวิต นำทีมโดย ไบร์ท – วชิรวิชญ์, วิน – เมธวิน, บิวกิ้น – พุฒิพงศ์, พีพี – กฤษฏ์, เจเจ – กฤษณภูมิ และสองพิธีกรแถวหน้า อย่าง ซานิ – นิภาภรณ์ และ ดีเจพุฒ – พุฒิชัย รวมถึงโชว์พิเศษจากหนุ่มๆ LAZ iCON เด็กฝึกตัวท็อป สู่การเดบิวต์เป็นบอยแบนด์ พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก SEVENTEEN หรือ Lazada Happiness Ambassadors ที่รับรองว่าหาชมที่ไหนไม่ได้แน่นอน ยังไม่หมดแค่นี้! งานนี้ลาซาด้ายังจัดเต็มขนของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และรางวัลสุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ ลุ้นรับรถยนต์อีซูซุ เอ็กซ์ – ซีรี่ส์ รุ่นสปีด มูลค่า 728,000 บาท รวมถึงคูปองส่วนลด 1,111 บาท มาแจกรัวๆ และจัดดีลสุดคุ้มให้ผู้ชมไปช้อปและฟินกันต่อให้จุใจกับ Lazada 11.11 Our Biggest One – Day Sale ถูกสุดในรอบปี วันนี้วันเดียว กับส่วนลดสูงสุดมากถึง 90% พร้อมรับลาซาด้าโบนัส ส่วนลด 50 บาท เมื่อช้อปครบทุก 500 บาท ปิดท้ายด้วยคูปองส่งฟรีทั่วไทย

ห้ามพลาดความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟใน Lazada 11.11 Super Show วันเดียวเท่านั้น 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18:00น. รับชมรายการพร้อมกันทั่วประเทศผ่าน ช่อง ONE 31, LazLive และ Lazada Facebook ,YouTube รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://s.lazada.co.th/s.fo8Yx