10 ปี “อิเกีย ประเทศไทย” เผยความสำเร็จและกลยุทธ์สู่ทศวรรษที่ 2

ในปี 2554 คนไทยได้สัมผัสกับ “IKEA” (อิเกีย) เป็นครั้งแรก หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากสวีเดน ได้เข้ามาปักหมุดเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อิคาโน่ รีเทล ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย

และในวันนี้ถือเป็นปีที่ 10 แล้ว ที่อิเกีย เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อิเกีย ได้รับเสียงตอบรับจากชาวไทยเป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการที่สโตร์เฉลี่ย 13,000 ราย/วัน ในวันธรรมดา และเฉลี่ย 33,000 ราย/วัน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อิเกียเฉลี่ย 80,000 ราย/วัน และมีจำนวนสมาชิก IKEA Family มากกว่า 800,000 ราย

สิ่งที่ทำให้ อิเกีย ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่ใส่ใจทุกแง่มุม (Democratic Design) สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย คุณภาพดี และวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา

รวมถึงการลดราคาสินค้าลงแต่คุณภาพยังคงเดิม (Even Lower Price: ELP) ด้วยการคัดสินค้ายอดนิยมมาปรับลดราคาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้มีสินค้าที่ถูกปรับราคาลงมากกว่า 600 รายการ

ขณะเดียวกันก็ยังเน้นในด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็น DNA ของอิเกีย ที่จะคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกๆ กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ การให้บริการและดำเนินงานต่างๆ ในสโตร์ ภายใต้แนวคิด We do our part. You do your part!

อีกข้อหนึ่งก็คือการเข้าใจความต้องการท้องถิ่น (Global marketing locally relevant) ที่อิเกีย ได้ทำเข้าใจความต้องการของลูกค้าชาวไทย และรูปแบบการใช้ชีวิตในบ้าน ผ่านการเยี่ยมชมบ้าน (Home Visit) และจากความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับแผนการตลาด และการให้บริการต่างๆ โดยผสมผสานความเป็นไทยและสไตล์สวีเดนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมและเข้าถึงลูกค้าชาวไทยมากขึ้น

และยังมีการขยายฐานลูกค้า B2B ผ่าน IKEA For Business นำเสนอโซลูชั่นครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและตกแต่งภายใน สำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นธุรกิจในฝันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้