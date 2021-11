เวิลด์เมดิคัลฯ และ CISW จับมือ 4 องค์กรหลัก เปิดงาน The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1

เวิลด์เมดิคัลฯ และ CISW จับมือ 4 องค์กรหลัก “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ TCEB”

พร้อมประกาศเปิดงาน The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1 วันที่ 11.11.2021

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจและ GDP โดยรวมของประเทศ ทว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักและได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัส จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้ นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์ที่ประเทศไทยเรามีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าของโลก

ในการนี้ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด โดย ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริหาร) – คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล (Chief Executive Officer) และบริษัท CISW โดยคุณ ออง อัจ วงศเซย์ (ประธาน) – คุณนภัสสร บัวภา (ซีอีโอ) ประกาศผนึกกําลังประสานความร่วมมือ กับ 4 องค์กรหลักของประเทศไทย คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, TCEB และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชูกลยุทธิ์ขอเปิดประเทศ ด้วย platform “Experience health and wellness tourism” เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการนําประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์การแห่งการท่องเที่ยวของโลก ด้วย platform การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Green medicine ซึ่งเชื่อว่าจะทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดของโลก ทั้งในเรื่อง กัญชาทางการแพทย์ และ สมุนไพรจึงเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อให้ THAILAND WE ARE “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS”

พร้อมกันนี้ ยังดึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่วิถีใหม่ Tech Tourism ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกกว่า 3,920 ล้านดอลลาร์ เมื่อตลาดโลกมองว่า Tech Tourism ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตจากจํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT (Free Individual Travellers) และการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น จากการอ้างอิงข้อมูลจาก google 74% ของนักท่องเที่ยว วางแผนเที่ยวด้วยออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ คือนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศมีศักยภาพสูงและควรผลักดันการเติบโตของ Tech Tourism โดยเฉพาะธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Travel) ซึ่งลักษณะของ Luxury TravelTech คือ การให้บริการแพลตฟอร์มที่ออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล แบบ Exclusive และ personalisation เพื่อสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสุดพิเศษ

Health Tech เพราะไทยเป็นตลาดด้าน Medical Tourism ใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก จากข้อมูลในปี 2019 ก่อนโควิด 19 ประเทศไทยทํารายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์มากถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา ด้าน HealthTech โดยเปรียบเทียบกับ 4 ประเทศในอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีจํานวนการสนับสนุนสูงที่สุด นอกจากจํานวนเม็ดเงินของการลงทุน แพลตฟอร์มทางการแพทย์ที่เป็น megatrend ของโลกคือ การแพทย์ที่เชื่อใน green medicine และ นวัตกรรมเพื่อการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ ที่เชื่อว่าคนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาแบบ alternative medical จากทั่วโลกได้ เราจึงมุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยด้านพืชที่รักษาโรค และนวัตกรรมของศาสตร์ชะลอวัย ที่จะทําให้คนไทยและคนทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลดลง

กัญชา เป็นพืชที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พืชมหัศจรรย์” กําลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จากการนําองค์ความรู้ที่คนทั้งประเทศช่วยกันสร้าง การแพทย์ การรักษา เพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างสวยงาม บ.เวิลด์เมดิคัล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จํากัด และบริษัท CISW ที่ต่างเห็นถึงนโยบายที่ตรงกันในการผลักดันพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ จึงผนึกกําลังประสานความร่วมมือกับอีก 4 องค์การหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ), สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, TCEB และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าวประสานความร่วมมือที่จะผลักดันให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจยั่งยืนของไทยทั้งในด้านการแพทย์ การรักษา เพิ่มคุณค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศไทยคือ Hub of herb and knowledge สร้าง network ที่เกี่ยวข้องกับ Medical cannabis and herbs ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาประเทศไทย เพื่อมาหาแรงบันดาล เกี่ยวกับ Medical CBD and herbs โดยพืชมหัศจรรย์ที่ชื่อ กัญชา ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะก้าวมาอยู่แถวหน้าของพืชเหลักเศรษฐกิจของไทย โดยในการนี้จะมีการจับมือร่วมแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ชื่อ The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 11.11.2021 ที่ MY OZONE เขาใหญ่

นอกจากนี้ ภายในงานยังจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจของ Medical CBD and herbs และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายสาขาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก อาทิ

– ตัวแทนคุณหมอจากทั่วโลก กว่า 25 ประเทศ ที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest speaker กว่า 40 ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ทางการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กัญชา เช่น การรักษามะเร็ง การรักษาความเจ็บปวดด้วยกัญชา การรักษาโรคลมชัก พาร์คินสัน เป็นต้น

– ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการสร้างเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก การสกัด

– ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่จะมาให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กับความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการลงทุนในประเทศไทยและผลตอบแทนการลงทุน

โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ของ 6 ภาคส่วน ทั้งเอกชนและภาครัฐ ต่างมีจุดมุ่งหมายตรงกันที่จะร่วมผลักดันเพื่อไปสู่เป้าหมาย

THAILAND WE ARE “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS”