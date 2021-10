Swarovski ประกาศความมุ่งมั่น ยกระดับความยั่งยืนไปอีกขั้น

หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแบรนด์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา Swarovski ได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างละเอียด พร้อมยึดความผูกพันของผู้คนและโลกใบนี้เป็นหัวใจสำคัญ ด้วยตัวตนของแบรนด์ในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมให้ทุกคน ‘ignite your dreams’ Swarovski มุ่งส่งเสริมความรู้สึกสนใจใคร่รู้อันเป็นอิสระ การผจญภัยค้นหาความแปลกใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือ การค้นพบตัวตน – ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้คุณค่ามาตั้งแต่ริเริ่มในปี ค.ศ. 1895

ณ จุดศูนย์กลางของแนวคิดในการ ‘ignite your dreams’ โลกของแบรนด์ Wonderlab ได้เดินทางผ่านการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งและยั่งยืน ตามที่ได้ประกาศไปในเดือนเมษายน ค.ศ. 2021 ว่าแนวคิดนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยการเปิดตัวรายงานความยั่งยืนประจำปีฉบับแรกของ Swarovski ซึ่งรวมข้อสรุปผลของความพยายามในปี ค.ศ. 2019 และ 2020 – พร้อมเจาะลึกถึงปัจจัยหลักของแบรนด์ และเป้าหมายที่บริษัทตั้งเป้าไว้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกแนวคิดตามห่วงโซ่คุณค่าของ Swarovski ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มรดกแห่งความยั่งยืนที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จากเครื่องตัดคริสตัลพลังน้ำเครื่องแรกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 สู่โครงการการกุศลและความร่วมมือของชุมชนในถิ่นกำเนิดที่ประเทศออสเตรีย Swarovski นับเป็นแบรนด์ที่ยึดติดกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษา และให้เกียรติสิ่งแวดล้อมและต่อผู้คนของเรา

ปัจจุบัน ในโลกที่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รายล้อมอยู่มากมาย Swarovski สืบทอดมรดกผ่านโครงการส่งเสริมความยั่งยืนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งเน้น 6 ปัจจัยหลัก และเสริมความโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายเฉพาะสำหรับทั้ง 6 ปัจจัย ได้แก่: วัสดุแฝงจิตสำนึก (conscious materials), เสริมสร้างอำนาจและการศึกษา (empowerment and education), ของเสียและเศรษฐกิจหมุนเวียน (waste and circular economy), ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการยอมรับซึ่งกันและกัน (equality, diversity, and inclusion), ความเคารพซึ่งกันและกัน (respect for our people), และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emissions)

ด้วยความรักของเราที่มีต่อโลกใบนี้

สืบเนื่องจากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งล่าสุด (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งได้ตอกย้ำความสำคัญของวิกฤตสภาพภูมิอากาศของเรา Swarovski ได้ให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการเข้าร่วมในโครงการตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) ทั้งนี้ Swarovski มีความภูมิใจที่จะลดการปล่อยมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 47% และ 28% ของการปล่อยมลพิษที่อยู่นอกการดำเนินงานของเราภายในปี ค.ศ. 2030

สิ่งนี้จะสำเร็จได้อย่างไร? จากการประเมินในหลาย ๆ ครั้งของ Swarovski ส่งผลให้มีการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และแผนงานสำหรับนวัตกรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า – จากการขุดหาวัสดุ ไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน

เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ Swarovski เป็นจุดสัมผัสที่มองเห็นได้มากที่สุดสำหรับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของแบรนด์ โดย Swarovski มีความตั้งใจที่จะเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022 และจัดหาโลหะทั้งหมดจากวัสดุที่มีการจัดการและรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ภายในปี ค.ศ. 2030 Swarovski มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนไปใช้วัสดุสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่ผ่านการรับรองหรือรีไซเคิลทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ตามเป้ายหมายที่กำหนดไว้

หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้คนของเรา

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่มีต่อโลกของเราแล้ว กลยุทธ์ใหม่ของ Swarovski ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนจากทั่วโลก

โดยแคมเปญล่าสุดของ Swarovski ได้มีการมุ่งเน้นและเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเอง การแสดงออกส่วนบุคคล ผ่านอายุ รูปร่าง และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเหนือกว่าแค่วัสดุเสมอมา เพราะหัวใจของ Swarovski คือผู้คน

ทั้งนี้รายงานความยั่งยืนประจำปีประกอบด้วยคำมั่นสัญญาที่ Swarovski จะดำเนินการในนามของพนักงาน ลูกค้า และผู้คนทั่วโลก ที่ได้วางรากฐานจากความเสมอภาคและการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งนี้ได้เริ่มต้นจากภายในตัวธุรกิจและยึดถือปฏิบัติเป็นสำคัญ

Swarovski มุ่งมั่นให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน โดยต้องการให้มีผู้หญิงอย่างน้อย 45% ได้รับบทบาทผู้นำในแต่ละภาคส่วนของบริษัท ผ่านการใช้แนวทางเปิดรับสมัครที่ล้ำสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ที่ใช้ประสาทวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (gamification) สำหรับการรับสมัครในตลาดค้าปลีกหลัก ทั้งนี้ Swarovski ตั้งเป้าที่จะรับสมัครพนักงานจำนวนมากอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติภายในปี ค.ศ 2024 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจหลักที่ต้องการ ‘igniting dreams’ ในนามของ Swarovski ให้เป็นสถานที่ที่สิทธิของทุกคนได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอย่างแน่นอน

Swarovski ใช้พลังแห่งวิทยาศาสตร์และเวทมนตร์ เพื่อเปลี่ยนโฉมความเป็นจริงให้กับผู้คนและโลกใบนี้ เริ่มด้วยรายงานความยั่งยืนปีค.ศ. 2021 Swarovski มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง ในขณะที่ 6 ปัจจัยหลักของแบรนด์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการเติบโตของ Swarovski ได้ที่ รายงานความยั่งยืนประจำปีของธุรกิจ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และ swarovski.com

รายงานความยั่งยืนของ Swarovski ประจำปี 2021 ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ด้วยความรักที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้ ยังมีอีกหลายสิ่งที่จะตามมาในอนาคต