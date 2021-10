ดาวน์นี่ เปิดตัว น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ กลิ่นสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส พร้อมจัดออนไลน์เวิร์กช็อป Fresh From Home ชวนสัมผัสพลังแห่งความผ่อนคลายของลาเวนเดอร์ที่มากกว่า “ความหอม”

เพราะ “ กลิ่น ” มีความหมายมากกว่าเพียงแค่ “ ความหอม ” “ ดาวน์นี่” น้ำยาปรับผ้านุ่มอันดับหนึ่ งในประเทศไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ดาวน์นี่ พรีเมียม พาร์ฟูม กลิ่นสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส จับมือนักปรุงกลิ่นมืออาชีพสุ ดเท่ “ต๋อม–ศิริรัตน์ เหล่าทัพ” จัดออนไลน์ เวิร์กช็อป Fresh From Home แบบเอ็กซ์คลูซีฟ พาทุกคนท่องไปกับความมหัศจรรย์ ของกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ พร้อมสัมผัสกับสุนทรี ยะความหอมผ่ อนคลายยาวนานของลาเวนเดอร์ เอสเซนเชียล ออยล์ จากธรรมชาติ

งานนี้ดาวน์นี่ได้ยกทุ่ งลาเวนเดอร์จากแคว้นโพรวองซ์ มาเนรมิตบรรยากาศผ่ อนคลายแบบธรรมชาติ ส่งตรงกลิ่นหอมฟุ้งตลอดงานเวิร์ กช็อปในรูปแบบเวอร์ชวล โดย ต๋อม–ศิริรัตน์ เหล่าทัพ” นักปรุงกลิ่นมืออาชีพ ได้ปรากฎตัวกลางเวทีทุ่ งลาเวนเดอร์ พร้อมพาสื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ท่องไปกับความมหัศจรรย์ของกลิ่ นทั้งในด้าน Emotional และ Functional ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป Fresh From Home ที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับพลั งความพิเศษกลิ่ นหอมของดอกลาเวนเดอร์ สดจากเอสเซนเชียล ออยล์มอบมนต์เสน่ห์ให้ลึกลงไปมากกว่ าความหอม

งานเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นสุดพิ เศษนี้ เปิดด้วยคำถามเรียบง่ายแต่ ทรงพลัง ที่ดึงให้ผู้เข้าร่วมค้นหาตั วตนว่า “กลิ่นทำงานกับความรู้สึกและความทรงจำของเราอย่างไร” โดยเริ่มต้นจากการให้ผู้เข้าร่ วมเวิร์กช็อปสำรวจความรู้สึ กจากกลิ่นทั้งห้า ได้แก่ LAVENDER / SANDLEWOOD / CLEAR / RIVER AND PEBBLES / THE SUN’S JUST GONE IN และจดบันทึกความรู้สึกว่ากลิ่ นดังกล่าว ได้พาแต่ละคนไปเจอกับอะไร ความทรงจำในอดีต รวมไปถึงการเชื่อมโยงถึงบุคคลที่ นึกถึง โดยไฮไลท์ของเวิร์กช็อปนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมเลือกกลิ่ นที่ชอบที่สุด 3 กลิ่นมาปรุงเพื่อขยายคาแรกเตอร์ ให้กับกลิ่นลาเวนเดอร์ที่สกั ดจากเอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมหลัก เพื่อรังสรรค์กลิ่นเฉพาะที่สะท้ อนตัวตนของผู้ปรุงออกมาอย่างมี เอกลักษณ์ กระจายกลิ่นหอมผ่ อนคลายแบบธรรมชาติฟุ้งทะลุทั่ วทุกมุมห้อง

ต๋อม–ศิริรัตน์ เหล่าทัพ กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมเวิ ร์กช็อปกับดาวน์นี่ว่า “ความมหัศจรรย์ของกลิ่นในความรู้ สึกของต๋อมคือกลิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวสร้ างสัมผัสจากการสูดดมเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่ อมโยงกลิ่นกั บความทรงจำและประสบการณ์ของแต่ ละคนในช่วงเวลาต่างๆ โดยทุกคนที่ร่วมเวิร์กช็อปจะได้ ทำความเข้าใจกับความรู้สึ กและความทรงจำของตัวเองเชื่ อมโยงผ่านกลิ่นความหอมต่างๆ ทั้งยังได้ให้ทุกคนได้สนุกไปกั บการสร้างสรรค์กลิ่นที่ปรุ งจากความทรงจำ สำหรับการร่วมงานกับดาวน์นี่ครั้ งนี้จึงตอบโจทย์การทำงานของต๋ อมในการนำความรู้ทฤษฎีการใช้กลิ่ นมาซัพพอร์ทแบรนด์ในด้านการสร้ างการจดจำแบรนด์และการสื่อสารคุ ณค่าเชิงประสบการณ์ ผ่านการจัดเวิร์กช็อป Fresh From Home โดยใช้ลาเวนเดอร์เอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของน้ำยาปรั บผ้านุ่มดาวน์นี่ กลิ่นสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส มาเป็นหัวใจสำคัญในเวิร์กช็อปนี้ พร้อมสร้างการรับรู้ถึงคุ ณประโยชน์ของของเอสเซนเชียล ออยล์ ที่สกัดจากลาเวนเดอร์สด”

“กลิ่นลาเวนเดอร์” เรียกได้ว่าเป็น “นางเอก” ของงานเวิร์กช็อป โดยคุณต๋อมได้บอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ให้ทั้งกลิ่นหอมผ่อนคลาย โดยส่วนใหญ่สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงกลิ่นลาเวนเดอร์กับความรู้สึกสงบ และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความรู้สึกสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ช่วยลดความเครียดวิตกกังวล บรรเทาอาการปวดศรีษะ และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นคุณต๋อมยังกล่าวถึงความพิเศษของกลิ่นหอมที่ได้จากเอสเซนเชียล ออยล์ อีกว่า เอสเซนเชียล ออยล์ช่วยดึงความเด่นชัดของกลิ่นของวัตถุดิบธรรมชาติออกมาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ความหอมจากเอสเซนเชียล ออยล์ ยังทำหน้าที่ไปกระตุ้นในระดับร่างกายช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเติมเต็มพลังให้ภาวะร่างกายและจิตใจได้อีกด้วย

นางสาวณัชรี แจนแนท เอี่ยมสถาพร ผู้จัดการอาวุโสแบรนด์ ดาวน์นี่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลายแคมเปญก่อนหน้านี้ ดาวน์นี่จึงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่จะส่งตรงความหอมแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความพิถีพิถันในการรังสรรค์กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มของดาวน์นี่ และความพิเศษของกลิ่นลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสที่ให้มากกว่าความหอมผ่านออนไลน์เวิร์กช็อป Fresh From Home โดยน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นใหม่ล่าสุดนี้ เราได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบกลิ่นหอมสดชื่นแบบธรรมชาติ โดยใช้ส่วนผสมหลักอย่าง ลาเวนเดอร์เอสเซนเชียล ออยล์ 100% ที่สกัดจากดอกลาเวนเดอร์สดจากฝรั่งเศส เป็นสูตรลับเฉพาะที่สกัดมาเพื่อน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวน์นี่เท่านั้น ทำให้กลิ่นลาเวนเดอร์ของผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

มีกลิ่นหอมผ่อนคลายแบบธรรมชาติ ติดทนนานและเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันอีกด้วย”

ดาวน์นี่ พรีเมียม พาร์ฟูม กลิ่นสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศส ใหม่ล่าสุด พร้อมเนรมิตให้เสื้อผ้าของคุณอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมผ่อนคลายของสวนลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป เช่น โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร, ท็อปส์, เซเว่นอีเลฟเว่น, ซีเจ และอื่นๆ หรือผ่านช่องทางออนไลน์

