กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ จัดงาน “VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021” เปิดกรุตำนานอาหารเจ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบเจ จากตลาดและร้านดัง

กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ จัดงาน

“VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021”

เปิดกรุตำนานอาหารเจ พร้อมคัดสรรวัตถุดิบเจจากตลาดและร้านดัง

กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ต้อนรับเทศกาลกินเจ จัดงาน “VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021” เปิดกรุตำนานอาหารเจ ชวนลิ้มลองความอร่อยกับหลายหลายเมนูเจ และวัตถุดิบเจคุณภาพ จากตลาดและร้านค้าชื่อดัง พร้อมบริการส่งตรงความอร่อยถึงหน้าบ้าน ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2564

เพื่อร่วมต้อนรับเทศกาลมหากุศลแห่งปี กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่สุดของพรีเมี่ยมซูเปอร์มาเก็ต มาตรฐานระดับโลก และ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาณาจักรอาหารที่ครบครัน จัดงาน “VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021” เปิดกรุตำนานอาหารเจกับหลายหลายเมนูอร่อยทั้งคาวและหวาน พร้อมคัดสรรวัตถุดิบเจคุณภาพจากตลาดและร้านค้าชื่อดัง กับ 3 พื้นที่ 3 คอนเซ็ปท์ความอร่อย แบบครบครันที่สุด ได้แก่

“BEST OF J FAMOUS” พบกับเมนูเจจากร้านดังย่านเยาวราช, ตลาดพลู, เสาชิงช้า และร้านค้ายอดนิยม รวมกว่า 125 เมนู จาก 22 ร้านค้า ที่ กูร์เมต์ อีทส์ มาร์เก็ต ฮอลล์ พารากอน อาทิ กระเพาะปลาน้ำแดงเจ จากภัตตาคาร ตั้งใจอยู่ ตำนานร้านอาหารจีนแต้จิ๋วที่ยั่งยืนคู่เยาวราชมานานกว่า 90 ปี, เมนูจุ๋ยก้วย จากร้านเจ๊เจ็ง เยาวราช เปิดมาตั้งแต่ปี 2530 ขนมของจีนโบราณ ที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า รูปทรงเป็นถ้วยพอดีคำ โปะด้วยไช้โป้วผัด รสชาติกลมกล่อม หอมกลิ่นเตาถ่าน, เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ สูตรโบราณ รสชาติอร่อยที่ส่งต่อมาตั้งแต่สมัยรุ่น อาป๊า รุ่นอาเจ็ก และห่อหมกพุดดิ้งเจ อร่อยแบบไทย สไตล์โมเดิร์น ไม่ใส่แป้ง ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่วัตถุกันเสีย จากร้านแม่ประไพ เจ้าเก่า ตลาดน้อย เยาวราช ที่เปิดขายมานานกว่า 40 ปี, เกาลัด ร้านเกาลัดนายเฉีย เยาวราช ด้วยประสบการณ์ กว่า 40 ปี ของทางร้านได้คัดสรรเกาลัดระดับ “พรีเมียม” มาคั่วอย่างพิถีพิถัน ทำให้ “เกาลัด” ของที่ร้าน มีคุณภาพและรสชาติที่นุ่ม อร่อย หวาน มัน มีสรรพคุณช่วย บำรุง ไต และ หัวใจ, เครื่องดื่มสมุนไพร ร้านคั้นกี่น้ำเต้าทอง ร้านนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2444 ที่หลายคนรู้จักกัน ในนามของ ร้านขายน้ำขมและน้ำหวาน ยี่ห้อ “น้ำเต้าทอง ซังโฮ่วโล้วเลี่ยงเต๊” เป็นเครื่องดื่มจากสมุนไพร สำหรับรับประทานเพื่อแก้อาการร้อนใน และช่วยให้เจริญอาหาร มีทั้ง น้ำเก็กฮวย น้ำใบบัวบก น้ำจับเลี้ยง น้ำมะขามป้อม และน้ำขม, ร้านข้าวต้มแปลงนาม (เยาวราช) ร้านข้าวต้มกุ๊ยเจ้าดัง จากถนนแปลงนาม-เยาวราช ที่เปิดให้บริการมากว่า 90 ปี โดดเด่นด้วยกับข้าวสไตล์จีนแต้จิ๋วแท้ๆ พร้อมยกทัพกับข้าวเจกว่า 20 รายการ รวมถึงเมนูยอดนิยม อย่าง กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม และกานาฉ่าย, ร้านเต้าทึงเยาวราช เฉาก๊วยโบราณ ร้านขนมหวานไทยจีนที่คงความอร่อยแบบดั่งเดิม เต้าทึงสูตรโบราณ 80 ปี ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นอาม่า ที่มีความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ และยังคงรสชาติความอร่อยแบบดั่งเดิมที่มีการผสมผสานกับความทันสมัยได้ลงตัว โดดเด่นตรงที่มีความหลากหลายรสชาติให้เลือก ทั้ง น้ำรากบัว, เฉาก๊วยโบราณ และ น้ำลำไย, ร้านคุณโอ๋น้ำผลไม้ 100% คัดสรรผลไม้คุณภาพจากสวนชั้นนำตามฤดูกาล มาคั้นสดใหม่ทุกวัน อาทิ น้ำทับทิม ส้มเช้ง ส้มคั้น ฯลฯ,​ เมนูเย็นตาโฟเจ จากร้านนายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็ง เสาชิงช้า เย็นตาโฟรสชาติจัดจ้าน ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น Michelin guide 2018 และ Michelin guide 2019 รางวัล The plate และได้ขึ้นไปอยู่บน THAI Bus Food Tour เที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์, เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ จากร้านบ้านก๋วยเตี๋ยวหลอด ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนถึงการปรุง และด้วยการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่บางทำให้อร่อยถูกใจลูกค้า โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบทานอาหารที่มีแป้งมาก ฯลฯ

“BEST OF J LEGENDARY” อิ่มอร่อยกับเมนูเจ สไตล์สตรีทฟู้ดกว่า 300 เมนู จาก 80 ร้านดัง ที่คุณคุ้นเคยที่ กูร์เมต์ อีทส์ ฟู้ดคอร์ท อาทิ ร้านฉอเล้ง ร้านหมี่กระเฉดริมทาง รสชาติจัดจ้าน ที่คนย่านตลาดพลู รู้จักกันเป็นอย่างดีกับหลากหลายเมนูเจจานด่วนมากมาย อาทิ หมี่กระเฉดเจ, กะเพราเป็ดเจ ฯลฯ, เต้าหู้ทอดสวัสดี ร้านเต้าหู้ทอดเจ้าดังในย่านซอยเรวดี จ.นนทบุรี ที่เปิดมานานกว่า 40 ปี รวมของทอดทั้งเต้าหู้ เผือก ไช้เท้า กรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน, ขนมกุยช่าย หมู่บ้านเศรษฐกิจ นับว่าเป็นร้านกุยช่ายในตำนานอีกหนึ่งร้านที่เปิดมานานกว่า 20 ปี และยังคงสูตรดั้งเดิมแบบต้นตำรับ จุดเด่นของขนมกุยช่ายร้านนี้ คือปั้นสดวันต่อวัน อีกทั้งยังไม่ใส่สารกันบูดอีกด้วย และมีให้เลือกทานทั้งแบบห่อ แบบปั้น รวมทั้งอังท้อก๊วยหลากหลายไส้ เช่น หัวไชเท้า, ไส้เผือก และไส้หน่อไม้, เช็งซิมอี๊ ลือลั่นสะท้านโลกันต์ ร้านขายน้ำแข็งไส ขนมหวานเจ้าเก่าแก่กว่า 60 ปี การันตีความอร่อยจากหลายรายการทีวี ถือเป็นร้านขนมหวานที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลายให้เลือก ดับกระหายคลายร้อนกับความอร่อยที่คุณเลือกได้ มีทอปปิ้งมากกว่า 50 ชนิด ที่ทางร้านได้คัดสรรมาให้เลือกในเมนูขนมหวานเจ อาทิ ซาหริ่ม ทิม พร้าว และ 8 เซียน และยังมีเมนูน้ำแข็งไสอีกมากมาย, หยกสด ร้านขนมไทยจากคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ใบเตยแท้ 100% ทุกกระบวนการทำล้วนมีรายละเอียดที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุณหภูมิ วิธีเก็บรักษา จังหวะเวลาการตัดหรือต้ม และส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกลิ่นและสีที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งที่ร้านนี้มีเมนูหาทานยาก อาทิ อินทนิล แป้งใบเตยอบขวัญเทียน ในน้ำกะทิที่หอมหวานกำลังดี และหยกมณี ขนมไทยโบราญ ที่ทำจากสาคูใบเตยเข้มข้น ทานคู่กับมะพร้าวขูด โดดเด่นทั้งสีสัน รูปร่างและรสชาติ จึงทำให้หยกสดโดดเด่นจากร้านขนมไทยทั่วไป, ร้านวลีย์ มังสวิรัติ, ภัตตาคารเฮงเชียง, ร้านเจ้เตียง บะหมี่หมูแดงและข้าวหมูแดง, ร้านเจ๊เอ็ง กระเพาะปลา, ร้านกุยช่ายนายบู๋, ร้านเหลียงไอศกรีม ฯลฯ

“BEST OF J INGREDIENT” กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้คัดสรรวัตถุดิบเจคุณภาพดี สด สะอาด จาก 6 ตลาดดังทั่วประเทศ และร้านดังเก่าแก่ติดดาวระดับตำนานมากกว่า 500 รายการ มาให้เลือกช้อปไปทำเมนูเจจานเด็ดได้ที่บ้าน อาทิ ของเด็ดตลาดเยาวราช ได้แก่ หมี่กึง วัตถุดิบที่ขายดีที่สุดในช่วงเทศกาลกินเจ อร่อย เนื้อนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง และหน่อไม้จีนแห้ง กลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสชาติความหวานกรอบของหน่อไม้จีน, ของเด็ดตลาดสะพานใหม่ ได้แก่ เต้าหู้ขาว และ เต้าหู้เหลือง เนื้อด้านในจะมีสีขาวนวล รสชาติออกเค็ม และยังมีคุณค่าทางอาหารที่สำคัญอย่างโปรตีน, ของเด็ดตลาดบ้านหินกอง จ.สระบุรี กาน่าฉ่าย ร้านสุกัญญา กาน่าฉ่าย ผักกาดดองที่นำมาต้มในน้ำมันกับสมอจีน จนเปื่อยได้ที่ มีรสชาติเปรี้ยวนิด ๆ เค็มหน่อย ๆ, ของเด็ดจากตลาด 100 ปี วัดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี ไชโป๊ แม่กิมฮวย ทายาทรุ่นที่ 2 ของโรงงานไชโป๊แม่กิมฮวย นับเป็นรายแรก และอาจจะเป็นรายเดียว ในบรรดาของดี จากอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, ของเด็ดตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ขิงอ่อนดอง 3 รส ขิงดองอ่อนๆ ใช้วิธีการจักอย่างพิถีพิถัน สวยงาม สีสวยสดใส ปลอดภัย ไม่ใส่สี ขิงดองเป็นเหนึ่งในเครื่องเคียงของเมนูอาหารจานเด็ด และ ไชเท้าเค่าปลอดสารฟอกขาว แปดริ้ว เลือกหัวผักกาดขาวที่อ่อน สด ใหม่ นำมาปลอกเปลือก และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มาคลุกเคล้าเกลือ ดองไว้ 3 คืน จากนั้นนำขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ใส่ไหดองใส่น้ำตาล และน้ำส้มสายชูให้ท่วมหัวผักกาด แช่ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วันนำขึ้นจากไห มาบรรจุใส่ภาชนะ กรอบ อร่อย กินกับข้าวต้มร้อนๆ, ของเด็ดตลาดบางแค เส้นใหญ่ ตราเสือบางแค เส้นใหญ่สดโบราณ แผ่นบาง ไม่หนา ไม่เน้นแป้งมัน หอมข้าวหมัก ไม่ผ่านการอบกำมะถัน ไม่ฟอกขาวในเส้น ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เหม็นเปรี้ยว พร้อมกันนี้ยังมี ร้านเก่าแก่ติดดาวระดับตำนาน อย่าง เต้าหู้ดำแม่เล็กเมืองโพธาราม จ. ราชบุรี ที่ทำขึ้นอย่างพิถีพิถัน ต้มในน้ำพะโล้ ที่ถูกปรุงอย่างเข้มข้น 3 วันเต็ม จนได้เต้าหู้ที่มีสีผิวด้านนอกคล้ำกว่าเต้าหู้ปกติ รสชาติเค็มนำ หวานตาม แต่เต้าหู้เนื้อยังคงมีความนุ่ม และ หมี่เบตง ตราลูกท้อ ที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ อาทิ รสออริจินอล เส้นเหนียวนุ่มเป็นเอกลักษณ์, หมี่หยก สกัดจากใบเตย, สูตรดั้งเดิม สกัดสีจากฟักทอง, หมี่ชาร์โคล์ สกัดจากผงถ่านไม้ไผ่ชาร์โคล ทุกรสชาติตัวเส้นไม่มีความเค็มและไม่มีโซเดียม, ร้านเห็ดครูกานต์ อาทิ เมนู เห็ดอบกรอบ, แหนมเห็ด, ผงโรยข้าวเห็ด, ข้าวเกรียบเห็ด ฯลฯ ร้านสามสวน ผลิตภัณฑ์จากสวนมะพร้าวน้ำหอม ออร์แกนิคจากดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อาทิ Coconut Greek yoghurt, Granola, Coconut Blossom ฯลฯ ร้านต้นกล้าฟ้าใส ทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบที่ดีจากเกษตรกรอินทรีย์ และแหล่งวัตถุดิบได้รับมาตรฐานความปลอดภัย รังสรรค์ความอร่อยด้วยทีมงานเชฟมืออาชีพ ได้แก่ เมนู เมี่ยงกลีบบัว, ยำขนุนแซ่บ, หมี่แกงปูยามาบูชิตาเก, Rainbow Bowl

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มอร่อย ในงาน “VEGETARIAN FOOD FESTIVAL 2021” ช้อปวัตถุดิบเจคุณภาพและลิ้มลองความอร่อยของเมนูเจได้ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรี่ยม และพารากอน หรือจะสั่งความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิแคชั่น Line Man, Robinhood, Happy Fresh และ Food Panda หรือ โทรสั่งได้ทุกวันที่ Gourmet Market Call To Oder ตั้งแต่ห้างเปิด – 19.00 น. หรือเลือกช้อป ผ่าน www.GourmetMarketThailand.com ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2564 สามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติม ที่ Facebook: Gourmet Eats The Mall Group และ Gourmet Market Thailand