ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเหล่าสาวกบิวตี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุดพรีเมียมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก และมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างแบรนด์ La Mer แบรนด์สกินแคร์ที่เหล่าดารา เซเลบริตี้ทั้งในระดับ Hollywood และซุปเปอร์สตาร์ทั่วเมืองไทยต่างยกให้เป็นแบรนด์สกินแคร์ Must Have ที่พวกเธอหลงรัก ด้วยชื่อเสียงและผลลัพธ์ในเรื่องของการฟื้นบำรุงผิวให้กลับมาสุขภาพดีจากส่วนผสมอันล้ำค่า จึงทำให้ La Mer กลายเป็นแบรนด์ในฝันของสาวๆ ทั่วโลก

จุดเริ่มต้นของ La Mer กำเนิดขึ้นเมื่อ ดร. แมกซ์ ฮูเบอร์ ได้คิดค้นกระบวนการหมักบ่มอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ La Mer และนำแรงบันดาลใจจากท้องทะเลมาสู่การสร้างสรรค์ขั้นตอนการดูแลผิวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จนได้เป็นสูตรหนึ่งเดียวที่เปี่ยมด้วยพลังในการฟื้นบำรุงผิวอันเป็นตำนานจากส่วนผสม Miracle Broth™ หัวใจหลักในทุกผลิตภัณฑ์ของ La Mer ที่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เริ่มต้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยที่มีให้เลือกมากถึง 5 เนื้อสัมผัสตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ และผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอื่นๆ ที่นำทัพมาด้วย โลชั่นบำรุงผิวสูตรน้ำ The Treatment Lotion ที่ถูกออกแบบและคิดค้นเพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะ, เซรั่มเข้มข้นที่ถูกขนานนามว่า “สกินแคร์ฮีโร่” ของ La Mer อย่าง The Concentrate และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาอย่าง The Eye Concentrate ให้สาวๆ ได้เลือกใช้เพื่อปรนนิบัติผิวให้แลดูสวยและเปล่งประกายสุขภาพดี

และในวันนี้ La Mer ได้ยกเคาน์เตอร์ La Mer มาไว้ในมือคุณ ผ่านการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ La Mer Official Store บน LazMall ให้เหล่านักช้อปได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2564

เริ่มจองสินค้าเซ็ต Pre-sale Exclusive only at Lazada และรับสิทธิพิเศษที่พร้อมมอบให้คุณ อาทิ

The Treatment Lotion set ในราคาเพียง 5,950 บาท จากราคาปกติ 8,350 บาท (ประกอบด้วย The Treatment Lotion ขนาด 150ml + The Treatment Lotion ขนาด 30ml จำนวน 2 ชิ้น)

ค้นพบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุดพรีเมียมจากแบรนด์ La Mer เพิ่มเติมได้ที่ คลิก https://www.lazada.co.th/shop/la-mer1626753410

#LaMerSuperBrandOpening #LaMerxLazadaTH #LazMallPremium #LazMallXLaMerThailand #IndulgeWithLaMer #SuperBrandOpening