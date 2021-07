เพราะการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเฟส 3 COVID-19 ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำระดับโลก จึงเชิญ ภญ.พิพรรษา แววหงส์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากบู๊ทส์ มาแนะนำเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพช่วงล็อคดาวน์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในสู่ภายนอก พร้อมแนะวิธีการรับมือถ้าคนในบ้านติด COVID-19 และการใช้ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test) เพื่อให้คนไทยปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพได้ง่ายๆ ที่ “Boots app” แอปสุขภาพครบวงจร กับฟีเจอร์ใหม่ใช้ฟรี “ปรึกษาเภสัชกรบู๊ทส์” (Talk to Pharmacist)

ภญ.พิพรรษา แววหงส์ ผู้จัดการแผนกทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากบู๊ทส์ กล่าวว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิธีดูแลสุขภาพที่สำคัญคือ ต้องรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นฤดูฝน อาจทำให้เจ็บป่วยง่าย จึงควรดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยการกินวิตามินหรืออาหารเสริมที่ร่างกายของแต่ละคนขาดอยู่ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกัน อย่างเช่น ถ้าเราเป็นคนที่เป็นหวัดง่าย ก็อาจจะเสริมวิตามินซี เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปเจอแสงแดด ตอนนี้ต้องอยู่บ้านช่วงล็อคดาวน์ ก็สามารถหาวิตามินเสริมเป็นพวกวิตามินดี ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ”

ภญ.พิพรรษา แววหงส์ ผู้จัดการแผนกทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากบู๊ทส์

ดูแลตัวเองอย่างไร ถ้าต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ในบ้าน

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครบ้างที่ป่วยแล้ว เพราะบางคนก็แสดงอาการ บางคนก็ไม่มีอาการเด่นชัด ดังนั้นการเริ่มต้นดูแลป้องกันตัวเองจึงเริ่มได้จากดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และป้องกันตนเองโดยการใส่แมสก์ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ร่วมกันค่ะ การแยกห้องหรือโซนในที่พักอาศัย เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ออกจากกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดค่ะ นอกจากนี้ ในเรื่องของสุขอนามัยก็จำเป็นต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ การไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกจาน ชาม ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน การรักษาระยะห่าง รวมถึงการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอลล์ ทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของ เป็นต้น โดยสามารถสังเกตอาการตัวเองว่ามีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย การรับรู้กลิ่นยังปกติหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือช่วย ถ้าค่าออกซิเจนต่ำกว่า 95% ถือว่าผิดปกติค่ะ และถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test) ว่ามีการใช้งานอย่างไร ก็สามารถปรึกษาเภสัชกรบู๊ทส์ที่ Boots app ฟีเจอร์ Talk to Pharmacist ได้เลยค่ะ”

เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น บู๊ทส์จึงได้เปิดตัว “Boots app” แอปสุขภาพครบวงจร กับฟีเจอร์ใหม่ใช้ฟรี “ปรึกษาเภสัชกรบู๊ทส์” (Talk to Pharmacist) เพื่อให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเบื้องต้น และตอบปัญหาแบบส่วนตัว ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ COVID-19 ชุุดตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง (Rapid Antigen Test) โรคประจำตัว ความกังวลใจเรื่องสุขภาพ ผิวพรรณ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพต่างๆ โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจากบู๊ทส์ที่ได้ผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ COVID-19 จากดับเบิ้ลยูบีเอ เครือข่ายระดับโลก และบู๊ทส์ ประเทศไทย เป็นประจำทุกสัปดาห์

มาเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีจากภายในสู่ภายนอก กับแคมเปญ “Be Healthy, Be Boots” สุขภาพดีๆ เกิดขึ้นได้ที่บู๊ทส์ ที่ชวนทุกคนมาเฮลท์ตี้กับหลากหลายสินค้าสุขภาพ อาหารเสริม และเวชสำอางแบรนด์ดัง ลดพิเศษ Buy 1 Get 1 Free อาทิ

1.แบลคมอร์ส ฟิช ออยล์ (Blackmore Fish Oil)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลา เม็ดเล็ก ทานง่าย ไม่มีกลิ่นคาว

ขนาด 80 แคปซูล ราคา 720 บาท

2. บู๊ทส์ วิตามินซีแบบเคี้ยวได้ 50 มิลลิกรัม (Boots Chewable Vitamin C 50 mg)

วิตามิน ซี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยให้ไม่เป็นหวัดง่าย

ขนาด 100 แคปซูล ราคา 70 บาท

3. ยูเซอริน โปร แอคเน่ โซลูชัน (Eucerin Pro Acne Solution)

ซื้อครบ 1,200 บาท รับฟรีครีมกันแดด ขนาด 20 มล.

4. นัมเบอร์เซเว่น แลบบอราทอรีส์ ไลน์ คอร์เร็คติ้ง บูสเตอร์ เซรั่ม 15 มล.

(No7 Laboratories Line Correcting Booster Serum 15 ml.)

เซรั่มสูตรเข้มข้น ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างตรงจุด

ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท

ห้ามพลาด! กับโปรโมชั่นราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2564 ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3wbObtD หรือที่ร้านบู๊ทส์ทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/bootsthailand