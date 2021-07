Lifestyle Diary หรือ Destiny ของผิวหน้า?

กิจวัตรในแต่ละวันตาม Lifestyle ของเรา ไม่ว่าจะกิน จะเที่ยวหรือทำอะไรยังไง ก็ย่อมส่งผลสำคัญต่อผิวของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วแบบนี้ต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถกอบกู้ผิวหน้าให้กลับมาสดใส เพราะคิดว่าครีมบำรุงอย่างเดียวคงเอาไม่อยู่ คงต้องมีกำลังเสริมอย่างมาสก์หน้ามาช่วย

ปัญหารายวันเป็นร้อยแปด ให้ผิวหน้ามาแบกด้วยคงไม่ไหว ลิสต์ปัญหาของผิวไว้ไม่ต้องไปหามาสก์ที่ไหนไกล ก็หาซื้อได้ที่ ‘วัตสัน’ นี่ไงใกล้ๆ เอง

เพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า ผลิตภัณฑ์เฟเชียลมาสก์ชีทตราวัตสัน ในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2014 – 2019 วัตสันทั่วทั้งเอเชียมีการจำหน่ายแผ่นมาสก์หน้าสูงถึง 884.1 ล้านแผ่น ซึ่งจากตัวเลขนี้ก็รับรองได้เลยว่าวัตสันจะสามารถเป็นตัวเลือกให้กับคุณได้ ไม่ใช่มากแค่ทางเลือกที่หลากหลาย แต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ถูกคัดสรรมาจากวัตสันเป็นอย่างดี ซึ่งกิจวัตรของเราในแต่ละวันก็หลากหลายไม่แพ้กัน ถ้าอย่างนั้นวันนี้ลองมานั่งบันทึก Lifestyle Diary กันดูหน่อย เพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น Destiny ที่กำหนดโชคชะตาของผิวหน้าเราด้วย เพื่อคุณจะได้สามารถเลือกมาสก์ที่ใช่ นำมาสยบปัญหารายวันของผิวนั้นให้หมดไป เริ่มบันทึกกันเลย!

“ในวันนี้ที่ฉันงานหนัก เครียดจริงนัก หน้าเหี่ยวไม่ได้พักเลยแก”

เพราะวันทำงานที่เกิดความเครียดต่างๆ หรือการใช้สมองคิดงาน ใบหน้าก็แสนอ่อนล้าตามไปด้วย ทั้งขมวดคิ้ว เพ่งที่หน้าจอ ไลฟ์สไตล์แบบชมรมคนรักงานขนาดนี้ เรื่องที่ตามมาก็คงหนีไม่พ้น ‘ริ้วรอย’ สินะ เพราะเคยได้ยินมาว่าความเครียดส่งผลให้คอลลาเจนในตัวเราน้อยลง จริงๆ มันก็เริ่มน้อยลงตั้งแต่ก้าวเข้าเลข 20 แล้ว นี่จึงเป็นที่มาแบบไม่ต้องสืบว่าริ้วรอยของเรามาจากอะไร สิ่งที่เราทำได้หลังจากเลิกงานก็คงหันไปหยิบครีมบำรุงมาทา และก็ขอหยิบมาสก์มาเติมน้ำให้ผิวได้ผ่อนคลาย บอกบายริ้วรอยด้วยดีกว่า

Tips and Tricks

มาสก์หน้าสำหรับคนมีไฟทำงาน เติมน้ำดับไฟให้หน้าได้พักจากรอยเหี่ยวด้วยสูตร “กู้หน้าเด้งใน 5 วัน”

ถ้าได้ควบคู่ไปกับการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานน้ำเยอะๆ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก็จะพอช่วยให้หน้าเราไม่เหี่ยวก่อนวัยอันควรได้

“วันที่ฉันจะออกงาน สิวก็มารุกรานถูกเวลาเสียจริง”

และเป็นอีกวันที่เรามีออกงาน รักชีวิตแบบเข้าสังคมแต่สิวดันพาลอักเสบขึ้นมาซะงั้น ได้แต่โทษน้องสิวในใจว่าไม่รักดีเลย แต่พอมาลองทบทวนดูดีๆ ก็ได้รู้ว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของเราเอง ด้วยความที่จะออกงานทั้งทีผิวก็ต้องดีหน่อย เราก็เลยต้องล้างหน้า สครับหน้า ทำบ่อยๆ ไปเลย แต่…เราดันไม่รู้เลยว่าถ้าทำบ่อยเกินไปทำให้เกิดการรบกวนของสิว กระตุ้นให้สิวอักเสบขึ้นมา ทั้งที่จริงแล้วล้างหน้าวันละ 2 -3 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้ว สครับหน้าก็อาทิตย์ละ 1 ครั้งก็พอแล้วเหมือนกัน แต่เราก็มั่นใจด้วยว่าครั้งนั้นสะอาดแล้วจริงๆ ด้วยนะ ครั้งหน้าอย่าเผลอทำบ่อยอีกละ

และอีกอย่างที่ใกล้ตัวมาก แต่เราห้ามได้ยากเลย คือ การใช้มือสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ เพื่อเช็คความสวยหรืออะไรก็ตามระหว่างวัน ตั้งใจบ้าง ไม่ตั้งใจบ้าง แต่มันไม่ควรทำอย่างยิ่ง! เพราะมือของเราอุดมไปด้วยแบคทีเรีย หรือเชื้ออื่นๆ ที่จะส่งผลให้หน้าเราเป็นสิวผุดขึ้นมาได้ ถ้ายังห้ามไม่ได้ก็จะทำให้คุณยังเป็นสิวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคืออักเสบขึ้นด้วย หยุดพฤติกรรมผิดๆ ได้แล้ว มาหันหน้าหามาสก์ที่ช่วยทำให้สิวของเรานั้นหายไป หรือช่วยให้อักเสบน้อยลงก็เป็นพอ

Tips and Tricks

มาสก์หน้าสำหรับสิวไม่รักดีของเรากับสูตร “คืนหน้าใสไร้สิว”

วันใดที่สิวผุดขึ้นมา ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้น้องไม่อักเสบขึ้น มาสก์ดีๆ ก็จะช่วยลดการอักเสบลงได้ หรือ ลดของหวานก็จะช่วยทำให้สิวไม่อักเสบขึ้นมาได้เช่นกันนะ

“วันเหงาๆ กักตัวอยู่บ้านไม่เจอใคร แต่ยังต้องสดใส ใส่ใจกับผิวหน้า”

นี่คือเวลาทำคะแนนให้กับผิวของเรา! สำหรับเราที่รับบทนางเฝ้าบ้าน ถ้าลองปรับพฤติกรรมของตัวเองนิดหน่อย เราก็จะสามารถมีผิวที่สวยรอต้อนรับเพื่อนๆ ในการเจอกันครั้งต่อไปได้แน่นอน เพราะเพื่อนหลายคนเข้าใจผิดกันไปว่าวันๆ อยู่แต่บ้าน เราไม่ได้ออกไปไหน ไม่เจอใครอยู่แล้ว ทำไมต้องดูแลตัวเองด้วย

โอ๊ะ No No No อย่างนี้ไม่ดี

ขอบอกไว้เลยว่าวันที่เราอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้แปลว่าผิวของเรานั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ เลย และสำหรับคนที่มีปัญหาผิวอยู่แล้วยิ่งต้องดูแล อย่าปล่อยเบลอให้ผิวโดนทำร้าย เพราะในแสงแดดรังสี UVA 95% และ UVB 5 % ในตอนเช้าที่เรานั่งอยู่ในบ้านมันจะสามารถทะลุกระจกพุ่งมาสร้างความหมองให้กับเราได้ หรือจะมาในรูปแบบของความร้อน หรือไอร้อนก็ได้เช่นกัน และกับแสงที่มองไม่เห็นทำให้หมองคูณสองไปอีก ไม่พอนะ ผิวจะแห้งกร้านได้อีกด้วย ดังนั้นฉันจะอยู่เฉยได้เหรอ ครีมบำรุงก็ต้องหยิบมาทา มาสก์ต้องหยิบมาเสริม เพราะเมื่อวันเปิดเทอม เราจะได้พาน้องผิวไปเฉิดฉายเปล่งประกายให้คนอื่นเห็น

Tips and Tricks

มาสก์หน้ากักตัวผิวใส เดี๋ยวเจอเลยกับสูตร “ไล่ผิวหมองฉลองผิวใส”

ไล่ความหมองให้หายไป ต้อนรับผิวใสให้กลับมา บำรุงให้ชุ่มก็สามารถช่วยผิวของเราได้แล้ว มาสก์เสร็จก็ทาครีมบำรุง ตบท้ายด้วยกันแดด ก็ผิวสวยอยู่บ้านได้สบายใจ

“วันนี้นี้ขอดูซีรีส์ก่อนนอนแค่สองตอน พอจะนอนอีกทีตีสามแล้ว”

ไม่ทันไรก็จะเช้าวันใหม่แล้ว ในขณะที่เรากำลังดูซีรีส์สุดโปรด แต่ดันลืมดูเวลาแล้ว แถมยังลืมดูแลหน้าของเราอีก รู้ทั้งรู้นะว่าตอนดูซีรีส์มันมีแสงสีฟ้าจากหน้าจอที่ทำร้ายผิวเราเพลินไปด้วย และยังไม่พอเมื่อร่างกายของเราไม่ได้นอน “โกรทฮอร์โมน” จะไม่ถูกหลั่งออกมา ทำให้ผิวของเราไม่ได้รับการซ่อมแซมเซลล์ผิว และขาดความชุ่มชื้น ถ้าจะตื่นมาแล้วหน้าโทรมก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วครีมบำรุงคงไม่พอ ต้องขอตัวไปมาสก์หน้าบำรุงผิวก่อน และฝากบทเพลงเตือนใจตัวสักหนึ่งแล้วกันนะ

เที่ยงคืนสิบห้านาทีกับซีรีส์นั้นที่ฉันนั่งดู (นอนดู)

หน้าเดิมผิวเดิมที่ตรงนี้นั่งมองหน้าจอจนเพลิน

โอ้ ตอนนี้มีผิวขาดน้ำอยู่

โอ้ ผิวโทรมแบบไหวอยู่?

ยังไม่หยุดอีก ไปนอนได้แล้วนะ!

Tips and Tricks

มาสก์หน้าสำหรับชาวติดซีรีส์ดูทีข้ามวันกับสูตร “เติมน้ำผิวดุจโอเอซิสกลางทะเลทราย”

ที่จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวของเรา เมื่อหน้าอิ่มน้ำด้วยมาสก์ แล้วก็อย่าดูซีรีส์เพลินจนลืมมองดูเวลานะ ดูจบแล้วก็ดื่มน้ำสักแก้วก็จะพอช่วยให้ผิวอิ่มน้ำได้อีกแรง

จะวันไหน ผิวดราม่ายังไง ก็สยบได้ด้วย Have a happy mask day!

เมื่อได้อ่าน Lifestyle Diary มาถึงตรงนี้ จดลิสต์มาสก์ที่เข้ากับปัญหาผิวของคุณไว้แล้วหรือยัง เพราะวันนี้คุณสามารถเลือกมาสก์ที่ใช่ ให้วันของคุณกันด้วยโปรโมชันสุดคุ้มจากวัตสันที่ให้คุณได้เลือกจัดเซตมาสก์ได้ตามใจ หรืออิงจาก Lifestyle ของคุณในแต่ละวันที่ส่งปัญหาต่อผิวของคุณ ทั้งริ้วรอยของผิวที่เกิดจากความเครียด

การอักเสบของสิวที่เราต้องดูแล ความหมองคล้ำที่เกิดจากเราลืมดูแลผิว หรือสุดท้ายผิวขาดน้ำเพราะตามซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดเราก็พร้อมให้มาสก์เป็นตัวช่วยให้กับคุณ

#คิดถึงมาสก์เข้าวัตสัน

