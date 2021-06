สเก็ตเชอร์ส แท็กทีม ดร. ซูสส์ ส่งคอลเลคชั่นลายการ์ตูนสุดน่ารัก “The Cat in the Hat-เหมียวแสบ ใส่หมวกซ่าส์” หนึ่งในไอคอนระดับตำนานของโลก กับนิทานแห่งจินตนาการของทุกคนในครอบครัว ที่มาสร้างสีสันสดใสให้คอลเลคชั่นใหม่ของสเก็ตเชอร์ส

SKECHERS (สเก็ตเชอร์ส) แบรนด์กีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำสัญชาติอเมริกัน ก้าวไปอีกขั้นด้วยการร่วมงานกับดร. ซูสส์ (Dr. Seuss) นักเขียนและวาดภาพประกอบหนังสือเด็กที่เป็นตำนานระดับโลก สร้างสรรค์คอลเลคชั่นล่าสุด SKECHERS X Dr. Seuss (สเก็ตเชอร์ส เอ็กซ์ ดอกเตอร์ซูสส์) โดยนำตัวการ์ตูนที่รู้จักกันไปทั่วโลกสุดคลาสสิคอย่าง The Cat in the Hat – เหมียวแสบ ใส่หมวกซ่าส์” มาสร้างสีสันในคอลเลคชั่นนี้

คอลเลคชั่น SKECHERS x Dr. Seuss นำความสดใสจากโลกแห่งจินตนาการมาโลดแล่นในชีวิตจริงผ่านรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมี 7 รุ่นสำหรับผู้หญิง และเด็กผู้ชาย-เด็กผู้หญิงอย่างละ 1 รุ่น พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านสเก็ตเชอร์ สาขาสยามสแควร์วัน, สาขาไอคอนสยาม, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาเมกาบางนา, สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์, สาขาซีคอนสแควร์ และสาขาเซ็นทรัลเวสเกต รวมทั้งออนไลน์ที่ www.skechers.co.th

จากเหล่าคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนสุดคลาสสิคจาก The Cat in the Hat ซึ่งอยู่ในความทรงจำของหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียว (The Cat), ตัวประหลาดทั้งสอง (Thing 1 and Thing 2) และ เจ้าปลาทอง (The Fish) ถูกนำมาดีไซน์เป็นลายเส้นการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของ ดร. ซูสส์ พร้อมด้วยสีสันสดใสอยู่บนรองเท้า ให้ทุกๆ ก้าวโลดแล่นอย่างเริงร่าและมีชีวิตชีวา

สำหรับน้องๆหนูๆ ต้องโดนใจกับตัวการ์ตูนสุดลั้ลลาที่อยู่บนรองเท้าสเก็ตเชอร์ส Flex Glow รุ่นโปรดของเด็กๆ โดยมาในดีไซน์สีฟ้าสลับแถบสีแดงสำหรับเด็กผู้ชาย และสำหรับรองเท้าเด็กผู้หญิงมาในสีชมพูที่ตกแต่งด้วยชิมเมอร์ส่องประกายระยิบระยิบ

มร. ไมเคิล กรีนเบิร์ก (Michael Greenberg) ประธานบริษัท สเก็ตเชอร์ส กล่าวว่า “ดร. ซูสส์ นับว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมของโลกนักเขียนคนสำคัญ โดยผลงานและหนังสือของเขาได้รับการเผยแพร่ แบ่งปัน และเป็นของขวัญที่มอบให้แก่กันผ่านคนนับล้านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 และครั้งนี้ตัวการ์ตูนในตำนานของเขาจะมาโลดแล่นอยู่ในทุกย่างก้าวอย่างสดใสและมีชีวิตชีวา โดยสเก็ตเชอร์สได้นำรองเท้ารุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาผสมผสานกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดร.ซูสส์ เพื่อให้กลายเป็นคอลเลคชันที่มีความน่ารักเฉพาะตัว โดยคุณแม่สามารถใส่เป็นคู่กับคุณลูกๆได้”

ด้าน ซูซาน แบร้นด์ (Susan Brandt) ประธานบริษัท ดร. ซูสส์ กล่าวว่า “สเก็ตเชอร์สเป็นสุดยอดแบรนด์ของครอบครัวมาทุกยุคทุกสมัย มั่นใจว่าคอลเลคชั่น Skechers x Dr. Seuss จะโดนใจเหล่าแฟนคลับ และคนที่ชื่นชอบผลงานของดร. ซูสส์ นับล้านคนทั่วโลก ซึ่งจุดเด่นของคอลเลคชั่นนี้ เป็นการผสานทั้งด้านนวัตกรรมรองเท้าที่สวมใส่สบายร่วมกับสไตล์อันสดใสร่าเริงของ ดร. ซูสส์ ช่วยทำให้เพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรารู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมงานกับสเก็ตเชอร์สในคอลเลคชั่นต่อๆไป ซึ่งจะต้องน่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน”

ประเดิมผลงานแรกของSKECHERS x Dr. Seuss ด้วยคอลเลคชั่นจากผลงานระดับตำนาน “The Cat in the Hat -เหมียวแสบ ใส่หมวกซ่าส์” โดยมาในรองเท้าสไตล์สตรีทของสเก็ตเชอร์สรุ่นยอดนิยม อาทิ BOBS และรองเท้าสเก็ตเชอร์สสำหรับเด็กที่ตกแต่งด้วยลายเจ้าหมียว และ ตัวประหลาดทั้งสอง ในโทนลวดลายและสีสันสดใสสะดุดตา

นอกจากนี้เตรียมพบกับตัวละครอื่นๆ อีกมากมายของ ดร.ซูสส์ จากนิทานหลากหลายเรื่องในดวงใจ อาทิ กรีน เอ้กส์ แอนด์ แฮม (Green Eggs and Ham) , วันฟิช ทูฟิช เรดฟิช แอนด์บลูฟิช (One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish), โอ้ เดอะ เพลส ยูวิวโก (Oh, the Places You’ll Go!) และ เดอะกริ๊นช์ ตัวเขียวป่วนเมือง (How the Grinch Stole Christmas!) ที่จะมาโลดแล่นในคอลเลคชั่นของสเก็ตเชอร์สครั้งต่อไป

สามารถติดตามข้อมูล และรายละเอียดของสเก็ตเชอร์ส เพิ่มเติมได้ทาง www.skechers.co.th, Facebook : SKECHERSThailand, Instagram @SKECHERSTH และ Line Official Account : @SKECHERSTH