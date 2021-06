“ท็อปส์” ฉลองครบรอบ 25 ปี จัดแคมเปญจากอินไซต์ผู้บริโภคยุคใหม่ “รางวัลนี้…ได้เลือกได้ลุ้น” แจกของรางวัลเลือกได้ตามใจนักช้อป เลือกรับ รถหรู ทองคำ คะแนนเดอะวัน บัตรกำนัล รวมมูลค่ากว่า 6.9 ล้าน

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า จัดแคมเปญจากอินไซด์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซื้อสินค้าต้องคุ้มค่าคุ้มราคา และโปรโมชั่นต้องตอบโจทย์ความต้องการเลือกได้ด้วยตนเอง ฉลองครบรอบ 25 ปีสุดยิ่งใหญ่ “รางวัลนี้…ได้เลือกได้ลุ้น” (Celebrate as You Wish) ของรางวัลที่ลูกค้าเลือกลุ้นได้ตามความต้องการ ให้ทุกการช้อปสนุกยิ่งกว่าที่เคย ยิ่งช้อปมากยิ่งมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีเลือกลุ้นรับของรางวัล ได้แก่ รถยนต์ Mercedes Benz, สร้อยคอทองคำ, คะแนนเดอะวัน และ ท็อปส์ กิฟท์ คาร์ด รวมกว่า 1,602 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6.96 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน-27 กรกฎาคม 2564 พร้อมรับเพิ่มคูปองส่วนลดทั้งแบรนด์ 25% เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าโดยไม่มีขั้นต่ำ

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ท็อปส์พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าคุณภาพและบริการชั้นเลิศ มอบความคุ้มค่า คุ้มราคาในทุกการจับจ่าย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและสำรวจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคมาโดยตลอด เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาแม้แต่วันเดียว เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับทุกความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้ท็อปส์มาตลอด 25 ปี เราได้สร้างสรรค์แคมเปญสุดพิเศษซึ่งเกิดขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างของท็อปส์พบว่าร้อยละ 60 ชื่นชอบโปรโมชั่นแบบลุ้นรางวัลมากที่สุด และต้องการเลือกของรางวัลที่ตัวเองต้องการ จึงเป็นที่มาของแคมเปญลุ้นรางวัลครั้งยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน “รางวัลนี้…ได้เลือกได้ลุ้น” (Celebrate as You Wish) โดยท็อปส์จัดเตรียมของรางวัลกว่า 1,602 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6.96 ล้านบาท มอบเป็นของขวัญให้ลูกค้าเลือกลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลที่ตนเองชื่นชอบให้ตรงกับความต้องการ นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์โปรโมชั่นทางการตลาดที่สอดคล้องกับเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่นอกจากเลือกซื้อสินค้าที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนแล้ว การมอบประสบการณ์เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นคนพิเศษก็ยิ่งทำให้เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น”

“รางวัลนี้…ได้เลือกได้ลุ้น” (Celebrate as You Wish) สำหรับสมาชิกเดอะวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อ ช้อปครบทุก 100 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ลุคส์ และเฮลธิฟูล ทุกสาขา พิเศษ! รับ 2 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อช้อปผ่าน Tops Application หรือ www.tops.co.th ลูกค้าสามารถลงทะเบียนร่วมรายการที่เดอะวัน แอปพลิเคชั่น และใช้สิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ไลน์ Tops Thailand หรือ FamilyMartThailand เพื่อเลือกลุ้นรางวัลได้ด้วยตัวเอง รวมของรางวัลจำนวน 1,602 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 6.96 ล้านบาท ได้แก่

รถยนต์ Mercedes Benz รุ่น A200 Progressive มูลค่ารางวัลละ 1,990,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 3,980,000 บาท

สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 13,425 บาท (ราคา ณ วันที่ 28 เม.ย. 2564) จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,342,500 บาท

คะแนนเดอะวัน 10,000 คะแนน มูลค่ารางวัลละ 1,250 บาท จำนวน 500 รางวับ รวมมูลค่า 625,000 บาท

ท็อปส์ กิฟท์ คาร์ด มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

นอกจากนั้นยังเพิ่มความคุ้มค่า รับฟรี! แพ็คคูปองส่วนลดทั้งแบรนด์ 25% จาก 25 แบรนด์ชั้นนำ เมื่อช้อปสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 2-29 มิถุนายน 2564 สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการโดยไม่มีขั้นต่ำ และ ตลอดเดือนมิถุนายนสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย รับส่วนลดรวมสูงสุด 30% เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา

ช้อปแบบคุ้มค่า พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษแทนคำขอบคุณจากใจท็อปส์ ที่นักช้อปเลือกลุ้นของรางวัลได้เองตามความต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, FamilyMartThailand หรือ แอปพลิเคชั่นไลน์ @TopsThailand, @FamilyMartThailand