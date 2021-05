เมนูอร่อยจากประเทศในคาบสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลีและตุรกี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อลาตี้ อัพ เดอะ โรด” (ALATi Up the Road) โดยโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ พร้อมเดลิเวอรีส่งตรงถึงบ้านท่านแล้ววันนี้

“อลาตี้” ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นำทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรสชาติ เปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารจานอร่อยหลากหลายเมนูจากประเทศยอดนิยมในคาบสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

มร. คาร์โล วาเลนเซียโน หัวหน้าพ่อครัวฝ่ายบริหาร (Executive Chef) ชาวอิตาเลียนของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ คัดสรรเมนูอร่อยยอดนิยมจาก 5 ประเทศชื่อดัง ฝรั่งเศส สเปน อิตาลีและตุรกี และนำมารวบรวมเป็นเซต 3 คอร์สสุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘อลาตี้ อัพ เดอะ โรด’ (ALATi Up the Road) ให้ท่านได้ลิ้มรสความอร่อยส่งตรงถึงบ้าน สามารถสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชั่น ‘ไลน์แมน’ (LINE MAN) และ ‘ฟู้ดแพนด้า’ (Food Panda)

เซตเมนูแสนอร่อยมีให้เลือกจำนวน 5 เซตประกอบไปด้วย เซตเมนูประเทศฝรั่งเศส (A Trip to France) เซตเมนูประเทศสเปน (A Trip to Spain) เซตเมนูประเทศอิตาลี (A Trip to Italy) เซตเมนูประเทศตุรกี (A Trip to Turkey) และเซต กรีน แอนด์ เฮลตี้ (A Green and Healthy Trip) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ

เซตเมนูประเทศฝรั่งเศส (A Trip to France): ราคา 990 บาทสุทธิ ประกอบไปด้วย

สลัดผักเสิร์ฟพร้อมเทอร์รีนเป็ดและซอสมัสตาร์ดสไตล์ฝรั่งเศส

เมนูจานหลักเลือกระหว่างสเต๊กพอร์คชอปราดซอสนม หรือปลาแซลมอนทอดราดซอสมูเนียร์

มันฝรั่งอบโรสแมรีและกระเทียม

ขนมปังโฮมเมด 3 ชิ้น

ชูครีมช็อกโกแลต

เซตเมนูประเทศสเปน (A Trip to Spain): ราคา 990 บาทสุทธิ ประกอบไปด้วย

สลัดซีฟู้ด

เมนูจานหลักเลือกระหว่างขาเป็ดกงฟีเสิร์ฟพร้อมซอสลูกพรุน หรือปลากะพงเสิร์ฟกับซอสสไตล์สเปน

มันฝรั่งบด

ขนมปังโฮมเมด3 ชิ้น

ชิ้น คัสตาร์ดคาราเมลเสิร์ฟพร้อมผลไม้สด

เซตเมนูประเทศอิตาลี (A Trip to Italy): ราคา 990 บาทสุทธิ ประกอบไปด้วย

ร็อกเก็ตสลัดเสิร์ฟพร้อมชีสบูราต้า

เมนูจานหลักเลือกระหว่างพาสต้าย๊อกกีเห็ดทรัฟเฟิล หรือปลากะพงเสิร์ฟพร้อมคาโปนาต้าสไตล์ซิซิเลียนราดด้วยซอสเพสโต้และถั่วพิสตาชิโอ้

ขนมปังโฮมเมด3 ชิ้น

ชิ้น เค้กโดมรสเลมอน

เซตเมนูประเทศตุรกี (A Trip to Turkey): ราคา 990 บาทสุทธิ ประกอบไปด้วย

ขนมปังพิเด้ผักโขมและเฟตาชีส

ฮัมมุสถั่วชิกพีและกระเทียมดอง

สลัดมะเขือเทศและถั่ววอลนัต

ขนมปังพิเด้

เมนูจานหลักเลือกระหว่างปลากะพงอบเสิร์ฟพร้อมข้าวผัดเครื่องเทศและซอสทาร์เทอร์ หรือไก่ย่างเสิร์ฟกับเครื่องเคียงผักโขมผัดกระเทียมและซอสพริกแกงฮาริสสา

เซตกรีน แอนด์ เฮลตี้ (A Green and Healthy Trip): ราคา 600 บาทสุทธิ ประกอบไปด้วย

สลัดไก่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

ซุปฟักทอง

สลัดมะม่วงและสตรอว์เบอร์รี

ขนมปังโฮมเมด 3 ชิ้น