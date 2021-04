แม้จะต้อง Work From Home นานนับสัปดาห์หรือกักตัวอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่สำหรับสายฟู้ดดี้หรือนักชิมแล้ว คงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความฟินในการสรรหาของกินแสนอร่อยได้ ด้วยบริการล่าสุดจาก “วันสยาม” (OneSiam) โดยการผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า

อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตอบสนองความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ อีกทั้งมอบประสบการณ์ในแบบฉบับเอ็กซ์ตรอดิแนรี่ จัดลิสต์เมนูซิกเนเจอร์ห้ามพลาดจากร้านอาหารชื่อดัง พร้อมรับส่วนลดจากแคมเปญ “Taste of Siam x Robinhood” อิ่มอร่อยกับรสชาติแห่งสยามส่งตรงถึงบ้าน และโปรโมชั่นสุดพิเศษ อิ่มครบ รับคุ้ม! ถึง 2 ต่อ เฉพาะแอปฯ โรบินฮู้ดเท่านั้น ได้แก่ คุ้มที่ 1 : ใช้โค้ดส่วนลด ลดค่าอาหารทันที 100 บาท เมื่อสั่งอาหาร ครบ 500 บาทขึ้นไป เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการโค้ดส่วนลดเท่านั้น คุ้มที่ 2 : รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งอาหารครบ 400 บาทขึ้นไปจากร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านแอปฯ โรบินฮู้ด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายนนี้

สัมผัสกับรสชาติความอร่อยแห่งสยามที่ต้องลิ้มลอง เริ่มต้นด้วยตำนานซีฟู้ดสดอร่อยตำรับสิงคโปร์ขนานแท้ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 34 ปี อย่าง JUMBO Seafood สาขาใหม่ล่าสุดในเมืองไทยที่สยามพารากอน เปิดด้วยเมนูซิกเนเจอร์สุดคลาสสิค ปูผัดเนื้อซอสพริก ปูทะเลไซส์จัมโบ้ก้ามโตผัดคลุกเคล้ามาในซอสพริกสูตรเฉพาะผสมเครื่องเทศกว่า 10 ชนิด ที่ซึมเข้าเนื้อปูแน่นสดหวาน ได้อย่างกลมกล่อมลงตัว เข้าคู่กับหมั่นโถว กรอบนอก นุ่มใน แถมยังไซส์พอดีคำ ที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันก็จะเป็น กุ้งล็อบสเตอร์บอสตัน ผัดพริกไทยและเกลือ เสิร์ฟกุ้งล็อบสเตอร์บอสตันไซส์บิ๊กสัมผัสได้ถึงความหอมอร่อยเข้มข้นที่คลุกเคล้าขลุกขลิกทั้งพริกไทยและเกลืออย่างถึงเครื่อง และ ซี่โครงหมูคั่วซอสมอคค่า ซี่โครงหมูหมักด้วยสูตรพิเศษเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ เคลือบด้วยซอสมอคค่าสัมผัสถึงกลิ่นหอมกาแฟ ท็อปด้วยอัลมอนด์สไลด์เสริมเท็กซ์เจอร์ความกรุบ





ด้าน “TWG TEA” ร้านชาจากประเทศสิงคโปร์ ที่โดดเด่นด้วยการนำชามาเป็นส่วนผสมในทุกเมนูอาหาร จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ลิ้มลอง แซลมอนสเต็ก สเต็กปลาแซลมอนเซียร์จนหอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมผักตามฤดูกาลและมันฝรั่งบด ราดด้วยซอสครีมมะนาวกระเทียมผสมกับชาเลมอน บุช ที หรือ สปาเก็ตตี้ต้มยำกุ้ง คัดสรรกุ้งลายเสือและสมุนไพรผัดกับซอสต้มยำรสเผ็ดเปรี้ยวแบบไทย ๆ ผสมกับชาแบล็ค เนคทาร์ ที คลุกเคล้าด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ ตบท้ายด้วยเมนูไทย ๆ อย่าง ล็อบสเตอร์ผัดใบกะเพรา กุ้งล็อบสเตอร์ผัดใบกะเพราและพริกสดโรยด้วยใบชาแบล็ค เนคทาร์ ที เสิร์ฟพร้อมไข่ดาวและข้าวหอมมะลิหุงกับชาเรด แจสมิน ทีและข้าวไรซ์เบอรี่

สายปิ้งย่างห้ามพลาดกับ Palsaik korean BBQ ลิ้มรสชาติความอร่อยกับหมูย่าง สไตล์เกาหลีแท้ ๆ จากแดนกิมจิต้องลองกับเซ็ตเมนูซิกเนเจอร์ เซ็ตหมูแปดสี ซุปกิมจิ/ซุปหอยแมลงภู่ โดยได้ไอเดียจากการนำ ซัมกยอบซัล หรือ หมูสามชั้น มาหมักให้เกิดรสชาติใหม่ ๆ จนออกมาเป็นหมูย่าง 8 สี 8 รสชาติ ที่ไล่ระดับความเข้มข้น ได้แก่ หมูหมักโสม หมูหมักไวน์ หมูหมักใบสน หมูหมักกระเทียม หมูหมักสมุนไพร หมูหมักผงกะหรี่ หมูหมักเต้าเจี้ยว และหมูหมักโคชูจัง และเซ็ตหมูพรีเมียม ซุปกิมจิ/ซุปหอยแมลงภู่ ฟินไปกับหมูสามชั้น สันคอหมู คอหมูคุณภาพเยี่ยม โดยในแต่ล่ะเซ็ตมาพร้อมเครื่องเคียง กระเทียม พริก เห็ด และผักห่อสด ๆ ปลอดสาร รวมถึงซอสซัมจังปรุงพิเศษและกิมจิสูตรเฉพาะ อีกทั้งยังมีซุปให้เลือกระหว่างซุปกิมจิสุดเข้มข้น และซุปหอยแมลงภู่ แก้เลี่ยนได้เป็นอย่างดี เพิ่มดีกรีความฟิน





ต่อด้วย “แหลมเจริญ ซีฟู้ด” ร้านอาหารทะเลที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ ความสดและรสชาติ เมนูขึ้นชื่ออย่าง ปลากะพงทอดราดน้ำปลา ซึ่งเป็นต้นตำรับแห่งแรกในประเทศไทย ชิมรสชาติของเนื้อปลาสด ๆ ที่แล่และบั้งตามวิธีของร้าน ทอดในน้ำมันจนกรอบนอกนุ่มใน แล้วราดด้วยหัวน้ำปลาชั้นดีสูตรพิเศษ รวมถึง กุ้งแชบ๊วยผัดพริกเกลือ คัดสรรกุ้งแชบ๊วยที่สดและใหม่ นำมาผัดปรุงรสจนได้รสชาติเผ็ดร้อน จัดจ้านถึงใจ รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อน ๆ และ น้ำพริกไข่ปู เมนูน้ำพริกแสนอร่อยถึงเครื่อง เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงผักสดหลากหลายชนิดเป็นอีกเมนูที่ห้ามพลาด







มาถึงร้านอาหารไทย “Chilli Thai Restaurant” ด้วยการเสนอรสชาติอาหารไทยแท้ดั้งเดิมของสูตรอาหารไทยจากทั่วทุกภูมิภาค ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอใหม่ที่ชวนหลงใหลอย่าง ส้มตำไทย ข้าวเหนียวทอด เส้นมะละกอคลุกเคล้ากับเครื่องส้มตำ ให้รสแซ่บจัดจ้านแบบถึงแก่น เพิ่มความอร่อยมากขึ้นด้วยการรับประทานคู่กับข้าวเหนียวทอด เข้าคู่ด้วยเมนู ต้มแซ่บหมูเด้ง ซุปอีสานสุดแซ่บที่ใช้เนื้อหมูคัดเฉพาะมาต้ม พร้อมปรุงรสให้ได้ความเปรี้ยว เค็ม เผ็ด ให้รสสัมผัสของเนื้อหมูนุ่มและเด้งสมชื่อ เคี้ยวหนึบหนับเต็ม ๆ คำ รวมถึง แกงส้มผักรวมกุ้ง น้ำแกงเข้มข้นครบรสด้วยผักและสมุนไพรไทยนานาชนิด เพิ่มโปรตีนด้วยเนื้อกุ้งสดเด้ง ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวพร้อมสารอาหารหลากหลายชนิดในถ้วยเดียว

หากนึกถึงร้านอาหารไทยสไตล์โฮมเมดต้องยกให้ “BAAN YING” ที่ทางร้านคัดสรรวัตถุใช้ไข่ออแกนิคเพื่อสุขภาพด้วยเมนูลับ ข้าวไข่ข้นคลาสสิค เนื้อปู+กุ้ง+หมูกรอบ+ก้านคะน้า ด้วยเมนูข่าวไข่ข้นอันเลื่องชื่อ อัดแน่นด้วยท็อปปิ้งหมูกรอบชิ้นหนา เต็มคำด้วยเนื้อปู และความหวานของกุ้งสด และตัดรสด้วยก้านคะน้ากรุบกรอบ ตัดเลี่ยนด้วยเมนู กุ้งคั่วพริกขี้หนูสวน ชูรสความอร่อยด้วยกุ้งขนาดพอคำคลุกเคล้าเข้ากับพริก ปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะของทางร้าน





อิ่มอร่อยด้วยเมนูของคาวแต่ละร้านไปแล้ว คราวนี้ถึงเมนูเครื่องดื่มที่ต้องคิดถึงในช่วง Work From Home แบบนี้แน่ ๆ อย่าง “%Arabica” ร้านกาแฟดังสัญชาติญี่ปุ่น ที่จัดเต็มให้มีทุกเมนูให้เลือกครบเหมือนดื่มที่ร้าน ขอนำเสนอเมนูต้นตำหรับ Iced Caffe Latte รสชาติกาแฟเข้มข้นกลมกล่อม หอมละมุน สำหรับสายดาร์กต้องลอง Iced Americano ลิ้มรสชาติแก่แท้ของกาแฟสด และ Iced Matcha Latte นมสดที่ราดท็อปด้วยชาเชียว ให้รสชาติที่ลงตัวตามสไตล์ญี่ปุ่น ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มพรีเมียมจาก “TSUJIRI” กับ Shiratama Kinako Kuromitsu แป้งชิราตามะนุ่มหนึบกำลังดี กินพร้อมผงถั่วกลิ่นหอม ๆ เสิร์ฟคู่กับไซรัปน้ำตาลทรายแดง เพิ่มความหวานให้กับเมนูนี้ได้อย่างดี และเครื่องดื่ม Premium Tsujiri Latte คัดสรรชาเกรดพรีเมียมมีความเข้มข้นกว่าปกติถึง 3 เท่า ชงสดด้วยวิธีการชงชาแบบต้นตำรับญี่ปุ่นแก้วต่อแก้ว





นอกจากนี้ลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านแอปฯโรบินฮู้ดจะได้สัมผัสกับความหลากหลายและฟินกับเมนูอร่อยจากร้านดังยอดนิยมที่มีให้เลือกสรรมากมายจากทั้ง 3 ศูนย์การค้า ทั้งสยามพารากอน ได้แก่ AMICI, BRIX Dessert Bar, Chilli Thai Restaurant, ChouNan, Coffee Beans By Dao, Four Seasons, GAGA, Harrods, Jumbo Seafood, Kimura Don, SEE FAH, Sushi Den, Tasty Congee & Noodle Wantun Shop, TSUJIRI, TWG Tea Salon & Boutique, Wang Jia Sha, เนื้อคู่, บุญตงกี่, ลูกไก่ทอง, แหลมเจริญซีฟู้ด

สยามเซ็นเตอร์ ได้แก่ Audrey Café, Choongman Chicken, Flash Coffee, FUKU MATCHA, Greyhound Cafe , Hunter Poke, Mom & Sis The Smoothie Café, On The Table, Palsaik Korean BBQ, Sizzler, The Alley, Yenly Yours รวมถึง สยามดิสคัฟเวอรี่ Haru Kappo และ KAMU TEA

อยู่ไหนก็ Enjoy Eating กับ “Taste of Siam x Robinhood” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อิ่มครบรับคุ้มสูงสุด 2 ต่อ กับร้านดังใน ONESIAM สั่งเลยวันนี้…สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดที่วันสยาม (OneSiam) สามารถชมรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30txdth เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายนนี้ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊คและเว็บไซต์ OneSiam #TasteofSiamxRobinhood