สวารอฟสกี้ สร้างปรากฏการณ์ความเจิดจรัสรูปแบบใหม่

สวารอฟสกี้ ฉลองครบรอบ 125 ปี พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความเจิดจรัสรูปแบบใหม่ จากแบรนด์ที่จุดประกายแห่งความสุขให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบคริสตัลด้วยความประณีต ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญที่แสดงถึงตัวตนของสวารอฟสกี้มาอย่างยาวนาน วันนี้สวารอฟสกี้ได้เริ่มต้นยุคใหม่ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ที่แสดงถึงการเติบโตภายใต้แนวคิดชวนหลงใหล เพื่อพาทุกคนไปพบกับโลกแห่งประกายระยิบระยับใบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

โรเบิร์ต บุคเบาเออร์ ซีอีโอของแบรนด์กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 125 ปี สวารอฟสกี้ได้รังสรรค์และพัฒนาชิ้นงานคริสตัลอันงดงามที่แสนประณีตขึ้นมามากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์ได้อย่างสวยงาม ผมตื่นเต้นมากที่จะได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับเรื่องราวความสำเร็จอันน่าจดจำครั้งนี้ ด้วยการยกระดับแบรนด์สวารอฟสกี้ให้กลายเป็นแบรนด์หรูหราที่สามารถเข้าถึงได้ และกลายเป็นไลฟ์สไตล์คริสตัลอย่างแท้จริง”

จิโอวานน่า แบทแทกเลีย อิงเกอเบิร์ท (Giovanna Battaglia Engelbert) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ของสวารอฟสกี้

THE SWAN TAKES FLIGHT

หงส์ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นสวารอฟสกี้อันเป็นตำนาน ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำของแบรนด์มาอย่างยาวนาน โดยได้รับการออกแบบใหม่ผ่านมุมมองการรังสรรค์คริสตัลของจิโอวานน่า ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wonderlab สถานที่ที่เวทมนตร์และวิทยาศาสตร์ได้มาบรรจบกัน จึงเกิดเป็นความรู้สึกพิเศษและงดงาม เป็นเวทมนตร์มหัศจรรย์ที่ทุกคนควรได้ลองสัมผัส เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้าสู่โลกใบใหม่ของสวารอฟสกี้

ถึงเวลาแล้วที่หงส์ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวารอฟสกี้ พร้อมสยายปีกบินเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงของสวารอฟสกี้ ผ่านมุมมองและจินตนาการของจิโอวานน่า ด้วยรูปลักษณ์โฉมใหม่ คอที่ยาวระหงและท่วงท่าที่สง่างาม เพื่อเป็นตัวแทนของความงดงามและความรักอันเป็นนิรันดร์ เฉกเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นเพื่อผลิตงานคริสตัลชิ้นเลิศ ที่ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์และสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยการปรับโฉมครั้งสำคัญนี้ สวารอฟสกี้ยังคงยึดมั่นกับตัวตนที่แท้จริงที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น พร้อมตอกย้ำถึงมรดกแห่งความเจิดจรัสอันเป็นตำนานที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขั้นตอนสุดท้ายของการแปลงโฉมสัญลักษณ์ของสวารอฟสกี้นี้ มาในรูปทรงแปดเหลี่ยมที่ล้อมรอบตัวหงส์คล้ายกับลูกกวาด โดยรูปทรงแปดเหลี่ยมเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่รับกับเหลี่ยมคริสตัลที่เจียระไนได้เป็นอย่างดี เปรียบกับงานฝีมือการประดิษฐ์คริสตัลของสวารอฟสกี้ที่ยากจะมีใครเทียบได้

INSTANT WONDER – A FEAST FOR THE SENSES

Wonderlab ถูกเนรมิตขึ้นมาทั้งหมด 28 แห่งทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป็นแกลเลอเรียที่รวบรวมความเป็นอัตลักษณ์ของสวารอฟสกี้ โดยได้เริ่มขึ้นในเมืองมิลานเป็นที่แรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเปิดตัวในอีก 27 แห่งตามมาในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงในปารีสและนิวยอร์กอีกด้วย

ด้วยการออกแบบที่สะท้อนถึงแคมเปญที่กำลังจะเปิดตัวพร้อมความเจิดจรัสรูปแบบใหม่ แขกผู้มาเยือนทุกคนจะได้รับการต้อนรับสู่สถานที่ที่เต็มไปด้วยสีสันอันมีชีวิตชีวา การผสมผสานของวัสดุ ประติมากรรม และแนวคิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อค้นหาเสน่ห์ในตัวเอง และจุดประกายความมั่นใจให้กับทุกคน ร้าน Instant Wonder จากสวารอฟสกี้ พร้อมมอบประสบการณ์ความมหัศจรรย์ดั่งความฝันให้เกิดขึ้นจริง ด้วยชิ้นส่วนของคริสตัลที่ประดับประดาราวกับลูกกวาด ซึ่งถูกเติมเต็มด้วยเครื่องประดับชิ้นต่าง ๆ อาทิ สร้อย นาฬิกา เครื่องประดับตกแต่งบ้าน รวมถึงภายในแกลเลอเรียที่ถูกแต่งแต้มด้วยฉากหลังของภาพเงาโลโก้แปดเหลี่ยมโฉมใหม่ของสวารอฟสกี้ที่ทำจากแพ็กเกจจิ้งใหม่

นอกเหนือจากการเปิดแกลเลอเรียในบางเมืองแล้ว การเปิดตัวร้าน Instant Wonder ของสวารอฟสกี้ ยังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการจัดทัวร์เสมือนจริง เพื่อเปิดให้ชมตัวอย่างชิ้นงานในคอลเลกชันใหม่ เผยให้เห็นถึงแรงบันดาลใจและแนวคิดเบื้องหลังคอลเลกชัน เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและมีส่วนร่วมกับคอลเลกชันนี้มากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบร่วมกับ Villa Eugenie ในกรุงปารีส ทำให้ร้านค้าของสวารอฟสกี้สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์อย่างเหนือระดับให้กับทุกคนได้ทั่วทุกมุมโลก

กิจกรรมทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ความเจิดจรัสรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโทนสี รูปลักษณ์ รวมไปถึงอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมด เพื่อถ่ายทอดโลกใบใหม่ของสวารอฟสกี้ให้เป็นที่ประจักษ์และน่าจดจำ ภายใต้การดูแลของ จิโอวานน่า สวารอฟสกี้จะมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจและน่าหลงใหลในโลกแห่งเครื่องประดับ ที่จะสร้างความประทับใจพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทั่วโลก