เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ ณ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เชิญทุกท่านเพลิดเพลินกับหลากเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกัน และล็อบสเตอร์โรล ซึ่งเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจจากมหานครนิวยอร์ก เมืองต้นกำเนิดเซนต์ รีจิส พร้อมพบกับเมนูไฮไลท์ Burgers & Lobsters Tower รังสรรค์จากวัตถุดิบสุดพรีเมียม ให้บริการทุกวัน ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ เวลา 12.00 น. – 22.30 น. ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ลิ้มรสหลากเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแท้ เริ่มจากคลาสสิกเบอร์เกอร์ อาทิ St. Regis Classic Burger เนื้อวากิวเสิร์ฟที่ความสุกกำลังดี พร้อมเบคอนกรอบ ขนมปังเบอร์เกอร์โรยงาดำ พร้อมเสริมรสชาติและความหอมมันด้วยกรูแยร์ชีส (Gruyere cheese) ทานคู่กับซอสมะเขือเทศโฮมเมด ที่เชฟรังสรรค์จากแรงบันดาลใจจาก Bloody Mary เครื่องดื่มอันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ของเซนต์ รีจิส และ Cheese & Onion Burger แยมคลุกเคล้ากับหอมแดงคาราเมลไลซ์ พร้อมโร้คฟอร์ชีส (Roquefort cheese) รสชาติเข้มข้นเสิร์ฟบนเนื้อวากิว ทานคู่กับขนมปัง

หรืออิ่มอร่อยไปกับพรีเมียมเบอร์เกอร์ อาทิ Rossini Burger รังสรรค์มาสำหรับคนชื่นชอบฟัวกราส์ ทานพร้อมเนื้อวากิว มายองเนสทรัฟเฟิลและขนมปังเบอร์เกอร์ ส่วน Surf ‘n’ Turf Burger เมนูยอดนิยม ส่วนประกอบที่ลงตัวของล็อบสเตอร์ เนื้อวากิวและมายองเนสสูตรพิเศษ ปิดท้ายด้วยเมนู The Lobster Roll สำหรับคนรักล็อบสเตอร์ คลุกเคล้าด้วยวาซาบิมายองเนสและซอสเนยพาร์สลีย์ เสิร์ฟพร้อมในโรลบริออชแสนนุ่ม

นอกจากนี้ พบกับเมนูไฮไลท์ Burgers & Lobsters Tower ที่รวมทุกเมนูไว้ด้วยกัน ทั้ง The St. Regis Classic Burger, The Cheese & Onion Burger, The Rossini Burger, Surf ‘n’ Turf Burger และ The Lobster Roll พร้อมกริลล์ล็อบสเตอร์ 2 ตัว ทรัฟเฟิลฟรายและสลัด

พบกับ “BURGERS & LOBSTERS” ในราคาเริ่มต้นเพียง 550 บาท++ พร้อมดื่มด่ำทัศนียภาพอันงดงามและความเขียวขจีของสนามกอล์ฟราชกรีฑาสโมสร ณ เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ ได้ทุกวัน เวลา 12.00 น. – 22.30 น.

Classic Burger เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายและสลัด

The St. Regis Classic Burger ราคา 550 บาท++

The Cheese & Onion Burger ราคา 550 บาท++

Premium Burger เสิร์ฟพร้อมทรัฟเฟิลฟรายและสลัด

The Rossini Burger ราคา 650 บาท++

The Surf ‘n’ Turf Burger ราคา 850 บาท++

The Lobster Roll ราคา 850 บาท++

Burgers & Lobsters Tower ราคา 3,500 บาท++

พิเศษ! พบกับเซตเบอร์เกอร์พร้อมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ทุกวันพุธ ในราคา 800 บาทสุทธิ ต่อเซต (เลือกระหว่าง The St. Regis Classic Burger, The Cheese & Onion Burger, The Rossini Burger)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โทร 02 207 7777 อีเมล [email protected] เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.stregisbangkokdining.com