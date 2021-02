“SPORTS MALL RED ALERT” สปอร์ตแฟชั่นสุดฮอตพร้อม ลด-แดง-เดือด

สปอร์ตมอลล์ ส่งสัญญาณให้อัพเดตเทรนด์สปอร์ตแฟชั่นสุดฮอตพร้อม ลด-แดง-เดือด

ในงาน “SPORTS MALL RED ALERT”

สปอร์ตมอลล์ (SPORTS MALL) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “สปอร์ตมอลล์ เร็ด อะเลิร์ท” (SPORTS MALL RED ALERT) ชวนอัพเดตเทรนด์สปอร์ตแฟชั่นสุ ดฮอต รวบรวมสินค้ากีฬาครบทุกไลฟ์ สไตล์ทุกเพศ ทุกวัยจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมข้อเสนอส่วนลดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2564 ที่ สปอร์ตมอลล์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ยกเว้น รามคำแหง และบลูพอร์ตหัวหิน)

งาน “SPORTS MALL RED ALERT” จัดโดย SPORTS MALL ศูนย์รวมสินค้ากีฬาครบทุกแฟชั่ นไลฟ์สไตล์ จากแบรนด์ดังทั่วโลก อาทิ Adidas, Nike, Skechers, Puma, Under Armour, FILA, New Balance, Mizuno, Lacoste, Champion, Asics, le coq sportif ฯลฯ ภายในงานพบสินค้ากีฬา ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ รองเท้า, เสื้อผ้า, แคมปิ้ง, ฟิตเนส, กอล์ฟ, วอเตอร์สปอร์ต, แร๊กเก็ต และแอคเซสเซอรี่ ฯลฯ สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด อาทิ ADIDAS CNY GRAPHIC SWEATSHIRT, ADIDAS CNY GRAPHIC BAG, ADIDAS ULTRABOOST DNA SHOES, NIKE REACT INFINITY RUN FK2, NIKE KYRIE 7 EP,CONVERSE RUN STAR HIKE Hi ฯลฯ โปรโมชั่นพิเศษ จากแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 60% อาทิ รองเท้า Puma X-Ray Game WMNS Valentines ราคาพิเศษ 1,799 บาท จากปกติ 2,999 บาท,รองเท้า New Balance FuelCell 890V8 Men’s Running Shoes ราคาพิเศษ 2,454 บาท จากปกติ 4,090 บาท ฯลฯ (*ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) และข้อเสนอพิเศษจากบัตรเครดิตชั้ นนำที่ร่วมรายการ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน และสิทธิพิเศษอื่นๆมากมาย

อัพเดทเทรนด์สปอร์ตแฟชั่นสุดฮอต พร้อมพบสินค้าราคาพิเศษ ในงาน “SPORTS MALL RED ALERT” ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2564 ที่ สปอร์ตมอลล์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ยกเว้น รามคำแหง และบลูพอร์ตหัวหิน)