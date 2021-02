จากการเปิดพื้นที่ฟรีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดครั้งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จึงร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมผู้นำเที่ยวไทย (สผนท.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ (ลูกบ้านเอพี) จัดงาน “Revival Market 2021” การกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมตลาดเปิดท้ายขายของ โดยรอบแรกเปิดตลาดในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบสองในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยเป็นการเปิดพื้นที่ฟรี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทย และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ให้มีช่องทางในการสร้างรายได้ และจำหน่ายสินค้าบนพื้นที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งการช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพ

ภายในงาน พบกับสินค้าแบรนด์ดัง และสินค้ามือสองคุณภาพดีมากมาย ทั้งจากนิสิตและศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สมาคมผู้นำเที่ยวไทย (สผนท.), ลูกบ้าน AP และเหล่าผู้ประกอบการรายย่อยที่นำมาจำหน่าย อาทิ Glamour Amulet and Co เครื่องรางแฟชั่นยอดนิยมเสริมบารมีในด้านต่างๆ สามารถดีไซน์เลือกเครื่องราง ชนิดหินและของตกแต่งได้เอง, ต้นไม้ฟอกอากาศพร้อมวัสดุปลูก, สินค้าแฮนด์เมด อาทิ ตะกร้าสานเส้นพลาสติก กระเป๋ากระจูดเพ้นท์ตกแต่งลายรูปแบบเฉพาะตัวจากศิลปินของร้าน I am Ole’, เทียนหอมไขถั่วเหลืองจากธรรมชาติ 100%, ครีมบำรุงผิว, สินค้าและของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง, เสื้อผ้า กางเกงกีฬา กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น, ผักผลไม้ปลอดสาร, อาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มโฮมเมด, ขนมสุดฮิตและสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นในราคาพิเศษสุด เป็นต้น











ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยกันอุดหนุนคนไทย มาเลือกชมและช้อปสินค้าหลากหลายราคาสบายกระเป๋าในงาน “Revival Market 2021” ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสมาคมผู้นำเที่ยวไทย (สผนท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ (ลูกบ้านเอพี) ซึ่งภายในงานคุมเข้มมาตรการดูแลความสะอาด และความปลอดภัยเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ออกมาเที่ยวช้อปได้อย่างสะอาด มั่นใจลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์