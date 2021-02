อิเกีย ชวนเปลี่ยนคนละนิด สร้าง “ECO Lifestyle” รักษ์โลก เริ่มได้ทุกมื้ออาหาร

หนึ่งใน Mega Trend ของโลกที่มาในแรงศตวรรษนี้คือ กระแสรักษ์โลก หรือ ECO Friendly แม้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิด New Normal กับผู้คนทั่วโลก เมื่อผู้บริโภคเริ่มนิยมประกอบอาหารรับประทานที่บ้าน หรือหันมาใช้บริการ food delivery กันเป็นจำนวนมากจนก่อให้เกิดความกังวลเรื่องขยะพลาสติกและขยะอาหารนั้น อิเกีย ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนของโลกใบนี้ ได้เผยรายงานที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มการจัดเก็บอาหาร IKEA 365+ พบว่าผู้คนในปัจจุบันมองหาโซลูชั่นจัดเก็บอาหารที่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหาร เพื่อผลดีต่อสุขภาพและใช้ได้ง่าย ทำให้พวกเขามีเวลาจัดการกับกิจวัตรสำคัญอื่นๆ ได้มากขึ้นในแต่ละวัน และที่สำคัญ ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในชีวิตประจำวันที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป เพื่อให้ทุกครัวเรือนเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคหัวใจรักษ์โลกได้ง่ายๆ เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมหาศาล

ประเด็นที่น่าสนใจจากรายงานที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มการจัดเก็บอาหาร IKEA 365+

ความยุ่งยากภายในครัว

ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็ก หลายๆ คนอึดอัดและหงุดหงิดกับพื้นที่ครัวขนาดเล็กเกินไปจนไม่มีที่เก็บอาหารหรือปรุงอาหารทานเอง หลายๆ ครั้งที่จะต้องทิ้งอาหารที่บูดเน่า เพราะ “ฉันลืมว่าเก็บเอาไว้” หรือ “ฉันหาอาหารที่เก็บไว้ไม่เจอ!” และหลายๆ คนไม่ชอบทำอาหารทานเอง เพราะเบื่อที่จะใช้ภาชนะมากมาย ต้องย้ายอาหารจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทำให้งานครัวเป็นเรื่องยุ่งยาก

ผู้คนส่วนใหญ่สับสนกับทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือความยั่งยืน

ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการทางเลือกที่ยั่งยืนในราคาไม่แพงและไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ยาวนานซึ่งทำจากวัสดุที่ดีต่อสุขภาพ วัสดุที่รีไซเคิลได้ แต่บางครั้งพวกเขาก็สับสนกับลำดับความสำคัญระหว่างสุขภาพ กับความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมที่ควรมาคู่กัน

คำแนะนำสำหรับพ่อครัวแม่ครัว มาเริ่มลงมือเปลี่ยนเรื่องเล็กๆ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่จะสูญเปล่า และสิ่งที่มองเห็นจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอาหารซ่อนอยู่ในตู้และลิ้นชักให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดขยะอาหารและประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกใช้ภาชนะใสหรือภาชนะมีฝาปิดใส การวิจัยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นอันดับแรกในตู้ของเราคือสิ่งที่เรามักจะรับประทานก่อนอาหารเย็นวันนี้คืออาหารกลางวันของวันพรุ่งนี้มื้อเย็นที่ทานไม่หมดในวันนี้จะต้องอร่อยและเข้มข้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นจึงควรเก็บไว้และนำใส่กล่องไปรับประทานต่อได้! การยืดอายุอาหารของคุณไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเวลาและลดขยะ แต่ยังสามารถรับประทานได้ในวันถัดไป ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือสำหรับมื้อเย็นของครอบครัวความยืดหยุ่นไม่จำกัด และฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมจะเลือกใช้ภาชนะพลาสติกหรือแก้ว ฝาปิดแน่นๆ หรือเน้นแบบสวยๆ ดีกว่ากัน? อิเกียมีทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดเก็บอาหาร สามารถเลือกภาชนะและวัสดุแบบต่างๆ มาจับเข้าคู่กับฝาปิดหลายรูปแบบที่นำมาใช้ผสมผสานกันได้ ช่วยจัดเก็บอาหารได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ไอเดียในการจัดเก็บอาหาร ที่เริ่มตั้งแต่การเก็บวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนปรุงอาหารและการจัดเก็บอาหารที่เหลือของวันนั้นๆ

1. การจัดเก็บอาหาร

การจัดเก็บของสดหรือวัตถุดิบต่างๆ นั้นมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ให้สามารถใช้ปรุงอาหารได้ก่อนที่จะเน่าเสียไปก่อน รวมทั้งการเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไว้รับประทานในวันต่อๆ ไปได้ สามารถแบ่งประเภท ได้ดังนี้

การจัดเก็บอาหารแบบปิด คือส่วนการจัดเก็บภายในครัว ได้แก่ ลิ้นชักและตู้ในครัวที่มักมีพื้นที่จำกัด สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและการจำแนกประเภทได้ โดยการเลือกใช้ภาชนะบรรจุของแห้งที่มีฝาแบบใสเพื่อให้เห็นเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่อยู่ภายใน ลดความแออัด และเลือกหยิบใช้ได้ง่ายขึ้น

การจัดเก็บอาหารแบบเปิด ได้แก่ ที่จัดเก็บบนเคาน์เตอร์ หรือชั้นวางในครัว เป็นส่วนที่มีผลอย่างมากต่อบรรยากาศและการตกแต่งในห้องครัว ขอแนะนำกล่องพลาสติกใสหรือขวดโหล รวมทั้งโซลูชั่นการจัดเก็บแบบแขวนผนัง ช่องแบ่งภายในตู้หรือลิ้นชัก จะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ดี

การจัดเก็บอาหารในตู้เย็น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

ชั้นบนสุด: เหมาะกับอาหารที่รับประทานไม่หมดแล้วเก็บใส่กล่องไว้ โดยเลือกกล่องแบบฝาล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นหรืออาหารรั่วซึมออกไปชั้นกลาง: เป็นส่วนที่อุณหภูมิคงที่ที่สุด เหมาะกับการเก็บผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆ เช่น นมสด ครีม ชีสชั้นอาหารสด: จำพวกเนื้อและปลา ควรมีการห่อหรือซีลให้มิดชิดก่อนเก็บลิ้นชักล่าง: ใช้สำหรับเก็บผักสดและผลไม้ เพราะเป็นจุดที่ไม่สัมผัสอากาศ จะรักษาความสดได้นานขึ้นชั้นบริเวณประตูตู้เย็น: เป็นส่วนที่อุ่นกว่าจุดอื่นๆ เหมาะสำหรับเก็บรักษาแยม ผลิตภัณฑ์จากการถนอมอาหารต่างๆ

2. ขั้นตอนการเตรียมอาหาร

สาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำอาหารที่บ้านคือไม่มีเวลา แต่หากเราเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสม จะเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อการปรุงอาหารได้ การใช้ภาชนะแก้วในทุกขั้นตอนของการปรุงอาหารทำให้การทำอาหารที่บ้านง่ายและสะดวกกว่า สามารถใช้ภาชนะใบเดียวในการทำอาหาร เสิร์ฟ จัดเก็บและพกพาไปรับประทานนอกบ้านต่อได้ ช่วยประหยัดเงิน เวลาและการทำความสะอาด เช่น เลือกใช้ภาชนะแก้วในการปรุงลาซานญ่าด้วยเตาอบโดยใช้ฝาซิลิโคนเพื่อป้องกันอาหารล้นออกมา ใช้ฝาไม้ไผ่เป็นที่ใส่หม้อในขณะเสิร์ฟ และใช้ฝาซิลิโคนปิดอีกครั้งเมื่อคุณเก็บเข้าตู้เย็น เปลี่ยนฝาในวันรุ่งขึ้นเป็นฝาพลาสติกกันรั่วและนำไปเป็นอาหารกลางวันของคุณไปที่ทำงานหรือโรงเรียน

3. Food on the go

จากกระแสที่ผู้คนใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกมากขึ้น โดยหันมาปรุงอาหารเพื่อสุขภาพและนำวัตถุดิบที่เหลือกลับมาใช้ใหม่แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่า อิเกีย ได้ออกแบบภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยจัดเก็บอาหารที่รับประทานไม่หมด หรือบรรจุอาหารเพื่อพกพาไปข้างนอก และขอนำเสนอแนวทางในการเลือกภาชนะบรรจุอาหารดังนี้

เลือกวัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น พลาสติกรีไซเคิลปลอดสาร BPA (bisphenol A) หรือสารเคมีสังเคราะห์ที่เจือปนในการผลิตพลาสติก เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืน

เลือกผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ใช้งานได้ดี พกพาง่าย และใช้งานได้ยาวนานเพื่อตอบโจทย์เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ คลายความกังวล และลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เช่น ฝาปิดกันรั่วซึม ภาชนะที่มีช่องแบ่งใส่อาหารแบบถอดได้ ช่วยทำให้บรรจุอาหารได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลายกล่อง จึงพกพาได้สะดวกขึ้น ขวดบรรจุเครื่องดื่ม และกระเป๋าใส่กล่องอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบถุงหิ้วหรือเป้ สามารถช่วยให้พกพากล่องอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้นแบบง่ายๆ และประหยัด ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้รู้สึกสนุกกับการใช้ภาชนะจัดเก็บและเกิดความเคยชินยิ่งขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ภาชนะบรรจุอาหารแบบพกพาจากอิเกีย

กล่องเก็บอาหารพร้อมฝาปิด 3 ชิ้น รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 149 บาท

ความจุ 180 มล.

กล่องใส่อาหารพร้อมที่แบ่งช่อง รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 159 บาท

ความจุ 750 มล.

กระเป๋าใส่กล่องข้าว รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 99 บาท

ขนาด : ยาว 22 x กว้าง 17 x สูง 30 ซม. สีขาว/เทอร์ควอยซ์

ขวดน้ำ รุ่น IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 99 บาท

ความจุ 0.5 ลิตร สีเทาเข้ม/แดงอ่อน/เทอร์ควอยซ์

กล่องอาหารกลางวัน รุ่น FULLASTAD/ฟุลลาสตัด ราคา 79 บาท

ขนาด : ยาว 20 x กว้าง 13 x สูง 5 ซม.

กระเป๋าเป้ รุ่น STARTTID/สตาร์ตทีด ราคา 690 บาท

ความจุ 18 ลิตร สีน้ำเงิน/แดงอมชมพู

ชุดช้อน+ตะเกียบ รุ่น MIDDAGSGÄST/มีดดักส์แยสต์ ราคา 59 บาท

สีชมพู/ฟ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

IKEA ประเทศไทย (อิเกีย ประเทศไทย)

หริศา เอี่ยมสะอาด

โทรศัพท์: +66 2708-7999 ต่อ 87307

โทรสาร: +66 2108-1012

อีเมล: [email protected]