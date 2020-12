ฉลองปีใหม่ แบบปลอดภัยไปกับ ซีอาร์จี ด้วยโปรสุดว้าว ในราคาสุดเวิร์ค ต้อนรับปี 2021

และแล้วก็เดินทางผ่านพ้นไปอีกหนึ่งไป ถึงเวลาร่ำลาปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองค์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสิร์ฟมืออาหารที่ดีที่สุดให้คุณได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่คุณรัก พร้อมความมั่นใจและปลอดภัยในทุกมื้ออาหาร เพื่อให้คุณได้มีช่วงเวลาดีๆ กับหลากหลายร้านอาหารในเครือ เริ่มต้นไปกับ

มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) ผู้นำตลาดโดนัทเมืองไทย ขอมอบโปรสุดพิเศษให้คุณได้ซื้อไปฉลองพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวกับ “คริสต์มาสโด” #มันดีกว่าที่คริสต์ ไปฉลองกันให้สนุก อร่อยจุกๆกว่าปีไหนๆ กับโดนัท 8 รสชาติสุดคิวท์ ได้แก่ เรนเดียร์ ท็อปปิ้งคาราเมล ไส้ช็อกโกแลต, สโนว์แมน ท็อปปิ้งไวท์ช็อกโกแลต ไส้สตรอเบอร์รี่, ช็อกโก ริง ท็อปปิ้งดาร์กช็อกโกแลต, สตรอเบอร์รี่ ริง ท็อปปิ้งช็อกโกแลตรสสตรอเบอร์รี่, ต้นคริสมาสต์ ท็อปปิ้งช็อกโกแลตรสมิ้นท์ ไส้บาวาเรียน, ชุดซานต้า ท็อปปิ้งช็อกโกแลตรสสตรอเบอร์รี่ ไส้สตรอเบอร์รี่, กล่องของขวัญ ท็อปปิ้งช็อกโกแลตรสกล้วย ไส้ช็อกโกแลต และ ซานต้า ท็อปปิ้งคาราเมล ไส้ช็อกโกแลต ในราคาเพียงชิ้นละ 22 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2653 ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัททุกสาขา (ยกเว้น สาขาสยามพารากอน) หรือหากใครไม่อยากออกจากบ้านก็กดสั่งเดลิเวอร์รี่ได้ทุกแอพพลิเคชั่นชั้นนำ สะดวกแอพไหน ก็กดสั่งเลยแอพนั้น



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : http://www.facebook.com/MisterDonutThailand

LINE : @mister.donut

หรือ CRG Call Center โทร.1312

เคเอฟซี (KFC) ขอมีส่วนร่วมในช่วงเวลาดี ๆ ของทุกคน ในโอกาสปาร์ตี้ปีใหม่ร่วมกันฉลองใหญ่ไปกับ 2 ชุดสุดคุ้ม เริ่มต้นไปกับ ชุดไก่ครบทีม ประกอบด้วย ไก่ทอด 4 ชิ้น+วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น+ไก่ป๊อป 7 ชิ้น+เฟรนช์ฟรายส์ (ปกติ) 1 ซอง ในราคาสุดคุ้มเพียง 199 บาท (ปกติ 269 บาท) หรือหากยังไม่จุใจ ก็เลือก ชุดไก่รวมแก๊ง ไก่ทอด 6 ชิ้น+วิงซ์แซ่บ 5 ชิ้น+เฟรนช์ฟรายส์ (ปกติ) 1 ซอง เพียง 259 บาท (ปกติ 347 บาท) ไม่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขคุณอยู่ที่ไหน ก็สามารถอิ่มอร่อยได้ทุกที่ จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มกราคม 2563 ที่ร้านเคเอฟซี หรือ ส่งผ่านแอพพลิเคชั่นที่คุณสะดวก ก็สามารถอิ่มอร่อยได้ง่ายๆแม้คุณจะอยู่ที่บ้า



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : www.facebook.com/kfcth

อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ผู้นำตลาดซอฟต์เพรตเซลของประเทศไทย ฉลองเปิดตี้ส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นดีๆ ไปกับ 2 โปรสุดคุ้ม เริ่มต้นกับ ชุดปาร์ตี้ไซส์เล็ก กับเมนูใหม่ทั้งคู่ที่อร่อยแถมยังกินไปก็อบอุ่นไป กับ Smoked Salmon Cheese Pretzel Bites ที่เสิร์ฟพร้อมกับ Choc Malt Mini Stix ในราคาเพียง 99 บาท (จากปกติ 138 บาท) หรือจุใจไม่พอ ก็จัดเต็มกับ ชุด ปาร์ตี้ไซส์ใหญ่ เพื่อนเยอะ 3 in 1 ปาร์ตี้ บักเก็ต ที่ประกอบไปด้วยชีสซี่ ชิกเก้น ไบทส์10 ชิ้น บวกเข้ากับ อัลมอนด์เพรทเชลไบทส์18 ชิ้นและช็อกโกสโนว์บอล 3 ชิ้น ปิดท้ายด้วยความสดชื่นถึงขีดสุดกับ Lemonade 16 oz. 2 แก้ว ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่ 199 บาท (จากปกติ 225 บาท) ไปอิ่มร่อยกันได้เลยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง 10 ธันวาคม 2564 ที่ Auntie Anne’s ทุกสาขา โปรนี้ต้องมาซื้อที่หน้าร้านเท่านั้นนะ จะได้ทั้งความหอมนุ่ม หอม อร่อย ร้อนๆ เฟรชสุดๆไปเลย



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : www.facebook.com/AuntieAnnesThailand/

LINE : @Auntie Anne’s Thailand หรือ CRG Call Center โทร.1312

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper lunch) สุดยอดร้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นบนจานร้อนลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูบนจานร้อนพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดและปรุงสดใหม่ด้วยเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในประเทศไทย ส่งเมนูใหม่ ต้อนรับปีใหม่ให้อบอุ่นกับ เปปเปอร์ ลันช์ หม่าล่ากระทะร้อน ( Sizzling Mala Zeed ) มาเผ็ดซ่าชาลิ้น กับ “เปปเปอร์ ลันช์ หม่าล่ากระทะร้อน”แบบไม่ซ้ำใคร ที่มีหลายเมนูให้เลือกซี้ดรับประกันความลิ้นชา เริ่มต้นเพียง 159 บาท ทั้งสเต๊กเนื้อ(U.S.)หรือหมูหม่าล่ากระทะร้อน, ข้าวเปปเปอร์เนื้อ(U.S.)หรือหมูหม่าล่ากระทะร้อน และพาสต้าหมูหม่าล่ากระทะร้อน ที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เนื้อนำเข้าจากU.S.Beef เสริฟบนกะทะร้อนที่ทำให้รักษาความนุ่ม และฉุ่มฉ่ำของเนื้อได้ ปรุงด้วยซอสหม่าล่าสูตรเฉพาะของเปปเปอร์ ลันช์ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ได้ความหอมจากหม่าล่าที่คุณทำได้ด้วยตัวคุณเอง ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. – 15 ก.พ.นี้ ที่ เปปเปอร์ ลันช์ ทุกสาขา



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: PepperlunchThailand,

LINE : @Pepperlunchth หรือ CRG Call Center โทร.1312

ชาบูตง ราเมน (Chabuton Ramen) สุดยอดร้านราเมนต้นตำรับจากญี่ปุ่น ท้าให้ลองความอร่อยระดับ 2 ตำนาน ที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังครองใจแฟนราเมนมาอย่างยาวนาน กับเมนู ทงคตสึ ราเมน เมนู recommend ยอดขายกว่า 2 ล้านชาม ด้วยน้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นเคี่ยวกว่า 16 ชั่วโมง และเมน โชยุ ราเมน รางวัลสุดยอดเชฟ TV Champion กับน้ำซุปเข้มข้นตามตำรับโตเกียวขนานแท้ มีความหอมของซอสโชยุ ทั้ง 2 เมนูนี้ มาพร้อมโปรโมชั่นเพิ่มเพียง 10 บาท Free Upsize ความอร่อยซู้ดดดสะใจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ร้านชาบูตง



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: chabuton ramen

LINE : @ChabutonThailand หรือ CRG Call Center โทร.1312

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ไอศกรีมมิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมียมจากอเมริกา ขอร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์ทุกช่วงเวลาอันแสนพิเศษของคุณ ด้วยไอศกรีมเค้กมิกซ์อิน เมนูเค้กลดแบบจุใจ 20% ทุกขนาดและทุกรสชาติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2563 ที่ร้าน โคล สโตน ครีมเมอรี่ ทุกสาขา



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/coldstonethailand

LINE : @coldstonethailand หรือ CRG Call Center โทร.1312

ไทยเทอเรส (Thai Terrace) ขอนำเสนอเมนูแบบไทยๆที่ขายดีจนต้องนำกลับมาอีกครั้ง!!! กับ“ข้าวคลุก ห่อใบบัว” เมนูที่หลายคนติดใจ ดีเลิศทั้งความสวย ความอร่อย และความแน่นของปริมาณ กลับมาคราวนี้ พิเศษยิ่งกว่าเดิมกับ 3 เมนูใหม่ ที่ท้าให้คุณมาเปิดห่อกัน ไปกับเมนูที่ 1.ข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือ หมูทอดน้ำปลา ห่อใบบัว ราคาพิเศษ (เครื่องเคียง: ไข่เค็ม, หมูทอดน้ำปลา, หมูสามชั้นทอดน้ำปลา, มะเขือยาวและชะอมชุปไข่ทอด) 2.ข้าวผัดโบราณ หมูทอดสามเกลอ ห่อใบบัว ราคาพิเศษ (เครื่องเคียง: หมูทอดสามเกลอ, หมูสามชั้นทอดน้ำปลา) 3.ข้าวคลุกน้ำพริกตะไคร้ หมูทอดสามเกลอ ห่อใบบัว ราคาพิเศษ (เครื่องเคียง: หมูทอดสามเกลอ, ไข่ต้ม, มะเขือยาวและชะอมชุปไข่ทอด) 4. ข้าวอบกุนเชียง หมูทอดน้ำปลา ห่อใบบัว ราคาพิเศษ (เครื่องเคียง: หมูทอดน้ำปลา, กุนเชียง) 5. ข้าวผัดกะเพราคลุกไก่พริกขี้หนูสวน ห่อใบบัว (เครื่องเคียง: หมูทอดน้ำปลา, ไข่ต้ม) ในราคาสุดคุ้ม เมนูละ 199 บาทเท่านั้น จะอิ่มที่ร้านหรือซื้อกลับไปฝากคนที่รัก หรือจะสั่งไปเสิร์ฟทานถึงที่ที่บ้านก็คุ้มสุดๆ อิ่มอร่อยได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ร้านไทยเทอเรสทุกสาขา



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/ThaiTerraceCRG

LINE : @thaiterrace. หรือ CRG Call Center โทร.1312

โยชิโนยะ (Yoshinoya) สุดยอดต้นตำรับข้าวหน้าเนื้อ(กิวด้ง) ที่คัดสรรเนื้อ US Beef 100% คุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศ และเมนูข้าวหน้าญี่ปุ่นแบบต่างๆ(ดงบุริ) ปรุงด้วยซอสสูตรลับต้นตำรับจากโตเกียว ให้รสชาติอร่อยระดับตำนานที่มีมากกว่า 100 ปี!! ต้อนรับปีใหม่อย่างใจดี พร้อมเอาใจทุกคน จัดโปรใหญ่ไฟกระพริบ อร่อยคุ้มเกินต้านส่งท้ายปี ซื้อ 1 แถม 1 ตลอดทั้งเดือนธันวา รับฟรี! ข้าวหน้าเนื้อและผัก (ขนาด R) ราคา 129 บาท เมื่อซื้อเมนูสุกี้นาเบะ เมนูใดก็ได้พร้อมเป๊ปซี่ (ไม่รีฟิล) ในราคาปกติ (274-294 บาท) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น รับสิทธิ์ง่ายๆ กดใช้คูปองได้ที่ https://lin.ee/7TqcHwR (1 e-coupon ต่อสิทธิ์) ที่ร้านโยชิโนยะ ทุกสาขา ยกเว้น The Mall งามวงศ์วาน, ปตท สายไหม และเทสโก โลตัส ประชาอุทิศ



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/YoshinoyaThailand/

LINE : @yoshinoyath หรือ CRG Call Center โทร.1312

โอโตยะ (Ootoya) ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ปรุงสดใหม่ที่ร้านทุกวัน เมนูต่อเมนู ถึงรสถึงชาติญี่ปุ่นแท้ๆ ชวนคุณมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ไปกับ “New Year’s Celebration” คัดสรรเมนูปลาสุดพิเศษ ที่จะมาเติมเต็มให้ทุกช่วงเวลาของเพื่อนๆประทับใจ พร้อมด้วยของหวานและเครื่องดื่มเอาใจสายมัทฉะ และโฮจิฉะ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ร้านโอโตยะ ทุกสาขา



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/ootoyathai

LINE : @ootoya หรือ CRG Call Center โทร.1312

เทนยะ(Tenya) หนึ่งในผู้นำตลาดเทนด้ง-เทมปุระ ยอดนิยมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น สูตรลับตำรับโตเกียว ชวนคุณมาอร่อยกับเมนูสุดจี๊ดต้อนรับปีใหม่ ยกทะเลหน้าหนาวมาไว้ที่เทนยะ กับ “Ocean Festival” (โอเชี่ยน เฟสติเวล) เทศกาลโอเชี่ยน เฟสติเวล ในราคาเริ่มต้นที่ 149 บาทเท่านั้น ประกอบด้วยเมนู Ocean Tendon และ Kaisen Tendon ที่รวมเมนูทะเลเทมปุระ อาทิ กุ้งเทมปุระ , ปูอัดอลาสก้าเทมปุระ, ปลาแซลม่อนเทมปุระ และเมนูเทมปุระอื่นๆอีกมากมาย และพิเศษ! รับฟรี ยำสาหร่ายญี่ปุ่นไข่กุ้ง 1 ที่สำหรับลูกค้าที่สั่งเป็นเซ็ตในราคา 169 บาท เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ร้านเทนยะ ทุกสาขา



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/TenyaThailand/

LINE : @tenyathailand หรือ CRG Call Center โทร.1312

อร่อยดี (Aroi Dee) อาหารไทยจานด่วน รสชาติถึงเครื่อง ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ สด คุณภาพดี ผ่านการคลุกเคล้าเข้าเนื้อ และแบบฉบับการปรุงที่สะอาด ตามมาตรฐานครัว “อร่อยดี” ต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับของขวัญสุดพิเศษไปกับ “อร่อยดี มีตั๋ว” เพียงแค่ แอดไลน์ อร่อยดี ก็รับตั๋วส่วนลดไปเลย 50 บาท! เมื่อสั่งอาหารที่ร้าน หรือ Take Away ครบ 200 บาทขึ้นไปเท่านั้น และเมื่อได้รับตั๋วแล้ว อย่าลืมมาอร่อยรัวๆกับอร่อยดีทุกสาขา ยกเว้น Grab Kitchen (สาขาสามย่าน, วิภาวดี, ทองหล่อ), HOM นานาสแควร์, Could Kitchen พาต้าปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 มกราคม 2564



แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/CRGAroiDeeRestaurant

LINE : @aroideerestaurant หรือ CRG Call Center โทร.1312