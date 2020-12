Peppermint Field Mask Drop

“สูตรสำหรับใส่แมสก์โดยเฉพาะ แค่ดรอปก็สดชื่น”

นวัตกรรมใหม่สุดคูล ครั้งแรกของเมืองไทย

ให้คุณใส่แมสก์ได้นานขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal แมสก์ (หรือหน้ากากอนามัย) คือ Must Have Item ชิ้นสำคัญที่ใครๆ ก็ต้องมี แต่รู้ไหมว่าหลายคนยังคงเลือกที่จะไม่ใส่แมสก์ หรือใส่แบบไม่ปิดจมูก เพราะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก…

จบทุกความกังวล ด้วยนวัตกรรรมใหม่สุดคูล! ขอแนะนำ “Peppermint Field Mask Drop” ครั้งแรกของเมืองไทยกับน้ำยาใส่แมสก์โดยเฉพาะที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ความอึดอัดจากการใส่แมสก์ ให้มีความหอมสดชื่น ช่วยให้คุณสวมใส่แมสก์ได้ยาวนานขึ้น ทั้งยังไม่ทำให้แสบตา มีให้เลือกถึง 2 กลิ่น

Mask Drop: Fresh Mint Scent

แมสก์ดรอป กลิ่น เฟรชมิ้นท์ หลอดสีขาว หอมละมุน สดชื่น ด้วยกลิ่นของเฟรชมิ้นท์

Mask Drop: Black Mint Scent

แมสก์ดรอป กลิ่นแบล็คมิ้นท์ หลอดสีดำ หอมเข้น ด้วยกลิ่นของยูคาลิปตัส

Peppermint Field Mask Drop ดียังไง?

ช่วยลดความรู้สึกอึดอัดเวลาใส่แมสก์

สูตรเฉพาะสำหรับใส่แมสก์ หอม เย็น ไม่แสบตา

ช่วยดับกลิ่นลมหายใจภายใต้แมสก์

ช่วยดับกลิ่นเหม็นของแมสก์ ให้แมสก์มีกลิ่นหอม

สามารถใช้ได้กับแมสก์ทุกประเภท

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมเลือก Peppermint Field Mask Drop ให้เป็นหนึ่งในไอเท็มติดกระเป๋าของคุณ พกไว้อุ่นใจกว่า รับรองว่าปีใหม่นี้การ์ดดีไม่มีตกแน่นอน จะซื้อให้ตัวคุณเองหรือหาเป็นของขวัญแสนถูกใจผู้รับ แค่เข้าไปที่ Shopee คลิก: https://bit.ly/374Imoo ราคาเพียง 39 บาท เท่านั้น!

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.mask-drop.com

#แค่ดรอปก็สดชื่น #Maskdrop #newproduct #peppermintfield #การ์ดอย่าตก