LINE TV เผย 10 ที่สุดแห่งปี 2020 ตอกย้ำแพลตฟอร์มวิดีโอพรีเมียมยอดนิยม ยืนหนึ่งของคนไทย ครองตำแหน่ง King of Thai Content บนตลาด OTT TV ของไทย กับการเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในหลากหลายด้านตลอดปี 2020 ทั้งการส่งออกคอนเทนต์ไทยเจาะฐานผู้ชมต่างประเทศ ดันคอนเทนต์ “ซีรีส์วาย” ให้กลายเป็นกระแสหลัก ครองอันดับหนึ่งแพลตฟอร์มรีรัน พร้อมปล่อยออริจินัล ซีรีส์ดังตลอดทั้งปี

ด้าน นายกณพ ศุภมานพ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “ปี 2020 ถือเป็นปีที่ท้าทายที่ทำให้ LINE TV ได้พิสูจน์บทบาทการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอพรีเมียมยอดนิยมของคนไทย ด้วยการเป็น King of Thai Content บนตลาด OTT TV ของเมืองไทยที่นอกจากมีคอนเทนต์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความชอบของผู้ชม ยังผลักดันธุรกิจคอนเทนต์ไทยด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มในหลากหลายด้านมากกว่าแค่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ LINE TV ยอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 43% และใช้เวลาดูนานขึ้นรวม 43% ด้วยเช่นกันในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าการชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง LINE TV กลายเป็น New Normal ความบันเทิงของคนไทยอย่างสมบูรณ์ไปแล้ว”

และนี่คือ 10 ที่สุดของในปี 2020 ที่ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอพรีเมียมยอดนิยมของ LINE TV

1. ผู้ชมต่างประเทศปลื้มที่สุดกับการผลักดันคอนเทนต์ไทย ขยายตลาด ส่งคอนเทนต์ไทย สู่สายตาผู้ชม 28 ประเทศทั่วโลก นำโดย LINE TV Original Content ถึง 22 คอนเทนต์ สำหรับผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถดาวน์โหลด LINE TV ผ่านระบบ iOS และ Android เพื่อรับชมคอนเทนต์ได้แล้ววันนี้แบบฟรีๆ

2. ที่สุดของคุณภาพคอนเทนต์ไทย กับ Original Content การันตีด้วยรางวัลระดับโลก ประกาศศักดาคุณภาพซีรีส์ไทย นำโดย “Mother เรียกฉันว่า…แม่” ชิงรางวัลต่อเนื่อง บนเวที Asian Television Awards 2020 กว่า 7 สาขา โดยเฉพาะ Best Drama Series ชิงร่วม Itaewon Class และ A World of Married Couple ถือเป็นปีแรกที่เข้าชิงร่วมกับซีรีส์จากช่องทีวีเลยก็ว่าได้

ดูได้เลยที่ https://lin.ee/NitYfvg/qmnd

3. แซ่บขีดสุดกับออริจินัล ซีรีส์ที่รวมความปังจากทั้งวงการมาไว้ในเรื่องเดียว กับออริจินัล ซีรีส์สุดแซ่บแห่งปี “The Secret เกมรัก เกมลับ” ซึ่งได้รวม 5 ตัวแม่นางร้ายในตำนาน วันนี้ทาง LINE TV เท่านั้น ดูได้เลยที่ https://lin.ee/6uoXLDM/qmnd

4.ที่สุดกับปรากฏการณ์ซีรีส์วาย ด้วยคอนเทนต์ซีรีส์วายให้ดูมากที่สุดในไทย กว่า 40 เรื่อง ดัน เพราะเราคู่กัน 2Gether The Series ทะลุร้อยล้านวิว ควง Why R U The Series และ En of Love ฮิตติดกระแส พาแคมเปญ “อินกับวินฟินกับไบรท์” และ “อินจิ้นฟินเว่อร์” เจาะกลุ่มแฟนคลับด้วย LINE Ecosystem พร้อมร่วมกับ LINE STICKERS, LINE MELODY และ LINE Openchat สร้างปรากฏการณ์นำเสนอ Enjoyment Journey ให้แฟนๆอินและฟินได้ไม่รู้จบ สามารถทุบสถิติยอดดาวน์โหลดและการใช้งานของบริการที่ร่วมแคมเปญไปตามๆกัน

ดูซีรีส์วายบน LINE TV ได้ที่ https://lin.ee/dk1EXhY/qmnd

5. ฮิตสุดขึ้นเทรนด์โลก กับ ออริจินัล ซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” ทะยานขึ้นเทรนด์ No.1 Twitter ระดับโลก ขึ้นแท่นซีรีส์ Coming of Age ในดวงใจ นำเสนอแง่มุมการก้าวข้ามผ่านวัย ความรัก มิตรภาพ และการค้นหาตัวตนจนคว้าคำวิจารณ์เชิงบวกล้นหลามบนโลกโซเชียล พร้อมปล่อย Part2 เดือน มีนาคม 2564 นี้

ดู “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” ได้ที่ https://lin.ee/a9DD2L6/qmnd

6. ฟินที่สุดกับแอนิเมชันกว่า 100 เรื่อง เอาใจคอแอนิเมะ พร้อมพากย์ไทยคุณภาพ ถูกลิขสิทธิ์ นำโดย ดาบพิฆาตอสูร, อินุยาฉะ และ นารูโตะดันยอดวิวโต 112% เรียกได้ว่าอยากดูแอนิเมชันคุณภาพเรื่องดัง ต้องมาดูที่ LINE TV ดูได้ที่ https://lin.ee/IIvi9fH/qmnd

7. เอาใจคนดูมากที่สุดกับคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมส่งคอนเทนต์เด็ดๆจากครีเอเตอร์ไทยชื่อดัง นำโดย ล้างตู้เย็น, Paloy Can Do และ SPRITE BABABI

ดูได้ที่ https://lin.ee/StpjOh2/qmnd

พร้อมภาพยนตร์ LGBTQ+ จาก GagaOOLala ให้ชมฟรี LINE TV ไม่ได้มีแค่ซีรีส์กับละครเท่านั้น

ดูได้ที่ https://lin.ee/dk1EXhY/qmnd

8. อินสุดอารมณ์กับการดูบนจอทีวี เดินหน้าพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ชม จับมือ TCL เปิดตัวทีวี รุ่น LINE TV ให้ดูโดยไม่มีโฆษณากั้นนาน 1 ปี ขานรับคนดู LINE TV บนจอใหญ่ โต 129% โดยดู LINE TV ผ่าน Android TV, Apple TV และ Chromecast ได้แล้ววันนี้

9. เพลินที่สุดกับฟีเจอร์เอาใจผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นการดูไปแชตไป ด้วยฟีเจอร์ PIP (Picture in Picture) ให้สามารถดู LINE TV และทำอย่างอื่นบนหน้าจอไปพร้อมๆกันได้ หรือฟีเจอร์ Feed บนแอพพลิเคชั่น LINE TV ที่เอาใจผู้ชมที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ไฮไลท์ที่เป็นกระแสในแต่ละวัน

10. ครบ “หนึ่งแสนล้านนาที” ที่ผู้ชมใช้เวลา (Time Spent) บน LINE TV ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ในใจของคนไทย พร้อมผลักดันวงการคอนเทนต์ไทยในยุคดิจิทัล

“LINE TV ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอบทบาทการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำที่เสิร์ฟความบันเทิงหลากหลายเพื่อผู้ชมไทย ทั้งยังจะพัฒนาแพลตฟอร์มรอบด้านเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยและประสบการณ์การชมออนไลน์ด้วยความแข็งแกร่งบน LINE Ecosystem อย่างต่อเนื่อง”

นายกณพ กล่าว